Fiscalía imputará al exviceministro Diego Cancino por presunto acto sexual violento contra Viviana Vargas

La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos a Diego Andrés Cancino Martínez, exviceministro del Interior, de marzo a agosto de 2024, por señalamientos como presunto responsable de acto sexual violento.
La información del ente de control determinó que la diligencia judicial está programada para el 10 de agosto de 2026, luego de un importante avance en la investigación formal que se inició con la denuncia de Yuly Viviana Vargas Ávila, exasesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia y Gobierno de la cartera del Interior.
En su declaración, Vargas señaló que el exfuncionario habría aprovechado una reunión de carácter laboral para realizar un comportamiento inadecuado y sin consentimiento.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron cuando la víctima buscaba nuevas oportunidades laborales ante la finalización de su contrato el 25 de octubre de 2024. En el documento entregado a la Fiscalía, Vargas explicó que, durante su búsqueda de empleo, contactó a Cancino, que había dejado su cargo en el ministerio meses antes y estaba por asumir la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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En la narración incorporada en el expediente judicial, Vargas indicó que, tras enviar su hoja de vida, el exviceministro la invitó a un almuerzo en su apartamento. La denunciante llegó acompañada de su hija, que poco después fue retirada por la madre de Vargas. Posteriormente, Cancino sirvió el almuerzo y ofreció vino, insistiendo en que su invitada bebiera más de una copa.
El relato de Viviana Vargas
La exasesora ha compartido su experiencia en numerosos medios de comunicación. Sin embargo, en el detallado relato que entregó a Cambio, sostuvo que en ese almuerzo el exfuncionario se aproximó por la espalda, la abrazó e introdujo sus manos por debajo de la blusa, todo sin su consentimiento.
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“Este hecho acontece el día 9 de octubre y realmente yo estaba buscando oportunidades laborales porque mi contrato en el Ministerio del Interior iba hasta el 25 de octubre. En este sentido, pues yo generalmente unas semanas antes de que finalicen mis contratos busco pues otras opciones laborales“, dijo Viviana Vargas.
Agregó que “terminando el almuerzo, este sujeto me dijo ‘eres genial’, se levantó de su silla y se me acercó por la espalda, me abrazó y metió sus manos debajo de la blusa que yo llevaba puesta y me tocó los senos sin mi consentimiento. Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y, frente a ello, él me tomó de las manos, me bajó de la silla en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento”, dijo.
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La mujer reaccionó y lo alejó de ella, y le dijo “que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política o profesional”, y le solicitó que respetara ese límite.
La mujer llamó a unos amigos para que la rescataran
“Luego, el señor Cancino me propuso bajar por una botella de vino y yo acepté porque pensé que podía aprovechar este momento para marcharme de allí; tomé mi maleta e iba a salir, pero el señor Cancino me dijo que la dejara, porque todavía no me podía ir", relató la víctima.
Sin embargo, la denunciante logró llamar a unos amigos para que llegaran al lugar de los hechos. Posteriormente, una vez ingresaron en el apartamento, Cancino “intentó en repetidas ocasiones acceder a mi espacio físico personal, abrazándome por la espada".
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Relató: “uno de esos acercamientos lo realizó cuando mi amigo se fue para el baño y frente a mi amiga me abrazó por la espalda y tocó nuevamente mis senos, yo lo alejé una vez más y me haló hacia él para que le besara, a lo cual yo no accedí (...) no obstante, me tomó de las manos, se disculpó́ y me pidió que bailáramos", dijo.
Tras la negativa, según la denuncia, el exviceministro “seguía diciendo que yo ‘le encantaba’, que ‘tenía una cara preciosa’, volvió a acercarse para abrazarme en cuatro ocasiones y en todas estas yo me alejé, y le insistí una y otra vez que no quería ningún tipo de relacionamiento físico, emocional o sexual“.
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Como respuesta, Cancino comenzó a actuar, al parecer, nervioso, porque “se alejaba en algunos momentos, subía a su habitación, se veía ansioso, entraba al baño, bebía vino y nuevamente intentaba acercarse a mí“, dijo
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía General de la Nación presentará los elementos probatorios reunidos durante la investigación y formalizará los cargos por el delito de acto sexual violento contra el exviceministro.
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