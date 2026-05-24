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Sporting CP vs. Torrense - EN VIVO: siga aquí el partido de Luis Suárez en la final de la Copa de Portugal antes de unirse a la selección Colombia

El delantero colombiano cerrará su mejor temporada como profesional en Europa esperando ampliar la racha goleadora de 37 goles y ocho asistencias, antes de unirse a la selección Colombia para el Mundial 2026

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Sporting Lisboa va por el bicampeonato del torneo en donde Benfica es el máximo campeón - crédito Sporting CP
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Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Sporting CP contra Torrense en la gran final de la Copa de Portugal, en donde Luis Suárez es llamado a ser protagonista en el equipo verdiblanco que busca su único título del año.

El partido está programado para jugarse a las 11:15 a. m. (hora Colombia) en el estadio Nacional de Portugal y acá podrá seguir todas las incidencias del encuentro que define el último campeón de la temporada 2025-2026 en el fútbol de Portugal.

11:41 hsHoy

Ficha del partido

  • Sporting CP vs. SCU Torrense - Final de la Copa de Portugal 2025-2026.
  • Lugar: estadio Nacional - Oeiras, Portugal.
  • Fecha y hora: martes 24 de mayo - 11:15 a. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol.

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