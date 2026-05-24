Sporting CP vs. Torrense - EN VIVO: siga aquí el partido de Luis Suárez en la final de la Copa de Portugal antes de unirse a la selección Colombia

Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Sporting CP contra Torrense en la gran final de la Copa de Portugal, en donde Luis Suárez es llamado a ser protagonista en el equipo verdiblanco que busca su único título del año.
El partido está programado para jugarse a las 11:15 a. m. (hora Colombia) en el estadio Nacional de Portugal y acá podrá seguir todas las incidencias del encuentro que define el último campeón de la temporada 2025-2026 en el fútbol de Portugal.
11:41 hsHoy
Ficha del partido
- Sporting CP vs. SCU Torrense - Final de la Copa de Portugal 2025-2026.
- Lugar: estadio Nacional - Oeiras, Portugal.
- Fecha y hora: martes 24 de mayo - 11:15 a. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol.