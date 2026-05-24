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Falcao ve muy difícil su continuidad en Millonarios y jugaría en Copa Sudamericana su último partido: los impuestos serían el gran problema

El ‘Tigre’ desperdició varias oportunidades de gol en su partido contra Boyacá Chicó y espera despedirse con gol ante la hinchada del Embajador en el estadio Nemesio Camacho El Campín

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Falcao
Falcao sufrió una fractura en su rostro que lo sacará un tiempo de los partidos con Millonarios en el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Radamel Falcao García advirtió que el partido del martes 26 de mayo ante O’Higgins, en la Copa Conmebol Sudamericana, “sería” su último en Bogotá, una declaración que reabrió la incertidumbre sobre su continuidad en Millonarios, con un trasfondo que el propio delantero vinculó a obstáculos “extrafutbolísticos” en Colombia.

La frase llegó después de su regreso a las canchas tras casi un mes de ausencia. Falcao volvió a jugar como titular y capitán en el empate 2-2 frente a Boyacá Chicó por la fecha cuatro de la fase 1A de la Copa BetPlay, luego de haber sufrido una fractura en el arco cigomático en la derrota 3-1 contra América de Cali el 19 de abril.

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El delantero dejó claro que, por ahora, no hay una decisión definitiva comunicada por él. “Cuando tome alguna decisión en mi carrera, lo conocerán de mi parte. Por el momento, estoy pensando en lo que nos estamos jugando, tanto en la Copa como en Sudamericana. Ojalá que podamos lograrlo, porque es importante para todos”, dijo Falcao a los medios de comunicación en la zona mixta.

Radamel Falcao jugó apenas 10 partidos en el primer semestre del 2026 con Millonarios - crédito Millonarios
Radamel Falcao jugó apenas 10 partidos en el primer semestre del 2026 con Millonarios - crédito Millonarios

La respuesta más directa sobre su futuro llegó cuando le preguntaron si el duelo ante el club chileno será su despedida en El Campín: “Hasta el momento, podría ser. Ojalá que se puedan resolver algunas cosas, pero no depende de mí, ni de Millonarios, son cosas complejas. Igual, siempre hay soluciones. Por el momento, sí sería mi último partido en Bogotá”.

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Ante otra consulta, insistió en la misma línea y amplió el diagnóstico. “Sería muy bueno, pero en Colombia hay un impedimento grande para los deportistas. Todo es difícil para que uno pueda venir. Eso no depende de Millonarios, sino que son cosas extrafutbolísticas que se salen de las manos”, declaró el máximo goleador en la historia de la selección Colombia.

El tema económico y tributario ya había sido un obstáculo durante su primera etapa en Millonarios. De acuerdo con ese medio, desde su regreso al país, Falcao ha tenido que afrontar una carga fiscal muy alta en Colombia, una situación que ya había obligado a hacer esfuerzos para mantener viable su continuidad.

Falcao y la importancia del partido contra O’Higgins en El Campín por Copa Sudamericana

La fractura del arco cigomático obligó a Falcao a jugar con una máscara de protección ante Boyacá Chicó - crédito Millonarios
La fractura del arco cigomático obligó a Falcao a jugar con una máscara de protección ante Boyacá Chicó - crédito Millonarios

El propio jugador pidió que la atención se concentrara en el objetivo inmediato: “Ahora lo que nos queda el martes, que la hinchada llene El Campín porque tenemos que ganar para clasificar”. En términos deportivos, el delantero también fue protagonista en su reaparición. Tuvo un gol anulado por fuera de lugar, generó varias opciones claras y fue uno de los atacantes más insistentes durante la noche frente a Boyacá Chicó.

Falcao asumió, además, una parte de la responsabilidad por el resultado. “Lastimosamente, no se logró el triunfo. Yo tuve varias opciones, las cuales fallé. Si hubiera estado más fino, el resultado hubiera sido más holgado y estaríamos más tranquilos. Esto es algo que les pasa a los delanteros y, al final, nos empatan y se lleva un mal sabor”.

Falcao García
Radamel Falcao en su historia con Millonarios ha jugado 39 partidos y ha marcado 11 goles - crédito Millonarios FC

Sobre su retorno tras la lesión, también reconoció la dificultad de volver a competir. “Volver es complicado, no te voy a mentir. Aunque estés bien desde lo físico, regresar no es sencillo. Lleva partidos, ritmo y demás, pero me sentí bien y respaldado por mis compañeros”.

El partido contra el combinado chileno está programado para las 5:00 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Para avanzar primero en el grupo de la Copa Sudamericana deberá ganar y esperar que Sao Paulo pierda o empate contra Boston River. Para avanzar segundo e ir al play-off contra los terceros de la Copa Libertadores, le bastará con empatar o ganar. Si pierde, renunciará a toda oportunidad de clasificar pues O’Higgins lo superará en la tabla.

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