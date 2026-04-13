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La selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA: formato del torneo y posibles rivales de la Tricolor

La Tricolor ha jugado en dos ocasiones la semifinales de la Copa del Mundo y en su pasada participación avanzó hasta deiciseisavos de final, en donde fue eliminada por Francia

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La selección Colombia ha sido cuarta en dos ocasiones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito Conmebol
La selección Colombia ha sido cuarta en dos ocasiones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito Conmebol

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 desde 2024 se disputa con 48 equipos y la selección Colombia ya tiene su cupo asegurado. Este cambio responde a una serie de propuestas presentadas originalmente por la Asociación de Fútbol de Liberia y desarrolladas por el Jefe de Desarrollo del Fútbol Mundial, Arsène Wenger, en el 71.º Congreso virtual de la FIFA celebrado el 21 de mayo de 2021.

La transición tiene como objetivo ofrecer un torneo más inclusivo, evaluar a mayor cantidad de jóvenes talentos y adaptar el certamen a un calendario anual, motivación confirmada por el seguimiento del proceso de aprobación en el Consejo de la FIFA en octubre de 2023 y la ratificación el 14 de marzo de 2024, según el propio organismo rector del fútbol mundial.

El sistema de competencia, descrito en el por la FIFA, se articula en dos fases claramente delimitadas: la fase de grupos y la fase de eliminación directa. En la primera etapa, los 48 seleccionados se distribuirán en 12 grupos de 4 equipos por sorteo final y se enfrentarán entre sí en formato de liguilla.

Portugal es la vigente campeona del mundo en la categoría sub-17 - crédito FIFA
Portugal es la vigente campeona del mundo en la categoría sub-17 - crédito FIFA

Una característica singular consiste en que la última jornada de cada grupo se jugará íntegramente el mismo día y a la misma hora, con el objetivo de preservar la transparencia en la definición de posiciones y evitar ventajas informativas.

La clasificación a los dieciseisavos de final se determinará por los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros, que serán establecidos con base en una tabla general. El criterio de desempate sigue un orden preciso: primero, mayor puntaje en los partidos directos; en segundo lugar, diferencia de goles; y posteriormente, número de goles marcados, tanto en duelos entre los involucrados como en el total del grupo. Si persistiera la igualdad, se utilizarán los puntos de “conducta deportiva” —considerando tarjetas recibidas— y, de ser necesario, sorteo organizado por la FIFA.

En cuanto a los criterios de “conducta deportiva”, la penalización es detallada por la FIFA: una tarjeta amarilla resta un punto, dos amarillas que derivan en una roja descuentan tres puntos, una roja directa implica cuatro y la combinación de amarilla más roja directa penaliza cinco puntos.

Este es el trofeo que se le entrega a la selección campeona de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito FIFA
Este es el trofeo que se le entrega a la selección campeona de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito FIFA

La fase de eliminación directa agrupa a 32 selecciones procedentes de la primera ronda y se estructura en cinco rondas sucesivas: dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final, además de un partido de repesca por el tercer puesto. Los emparejamientos se asignan en función del desempeño relativo durante la fase de grupos, en un orden que busca premiar la mayor cosecha de puntos y goles. La mejor primera de grupo enfrentará a la octava mejor tercera, mientras que los mejores segundos y otras posiciones se cruzarán según una matriz establecida por la FIFA.

En caso de que la combinación genere un enfrentamiento entre dos equipos que ya jugaron en el mismo grupo, la FIFA establece un mecanismo de reasignación para evitar ese cruce. Tras los dieciseisavos de final, el esquema sucintamente agrupado seguirá hasta la final.

Si un partido de la fase de eliminación directa culmina en empate, el reglamento dispone que la definición sea directamente a penales; no se contemplará tiempo suplementario.

Estas son las selecciones clasificadas a la Copa Mundial Sub17 de la FIFA

La selección Colombia clasificó como segunda del grupo A, por detrás de Ecuador - crédito Conmebol
La selección Colombia clasificó como segunda del grupo A, por detrás de Ecuador - crédito Conmebol

Los equipos representarán a las seis confederaciones con el siguiente reparto de cupos, según oficializó la FIFA el 15 de mayo de 2024: nueve para la AFC, diez para la CAF, ocho para la Concacaf, siete para la Conmebol, tres para la OFC y once para la UEFA.

La edición 2026 marcará el debut absoluto de Grecia, Montenegro, Rumania y Serbia, mientras que Cuba regresa después de una ausencia desde 1991, y Dinamarca y Jamaica vuelven tras trece años, de acuerdo con los registros del ente rector. Entre las ausencias notables figura la de Portugal, vigente campeón, y Nigeria, la selección más laureada en la historia de la competición, que queda fuera por tercera ocasión consecutiva.

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