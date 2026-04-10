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Néstor Lorenzo suma dos “dolores de cabeza” en la selección Colombia: Kevin Viveros y Aldair Quintana son los responsables

Los dos jugadores brillan en Brasil y Ecuador, están buscando un puesto en la convocatoria del combinado nacional y jugar en el Mundial 2026

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Kevin Viveros y Aldair Quintana
Kevin Viveros y Aldair Quintana son jugadores de buen momento en el fútbol sudamericano, por eso piden oportunidad en la selección Colombia - crédito Athletico Paranaense / Independiente del Valle

La selección Colombia entrará en su última etapa de preparación en mayo para el Mundial 2026 y elegirá los hombres para la lista provisional de 35 a 55 jugadores, de los cuales, definirá el grupo de 26 convocados para el certamen de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico Néstor Lorenzo tendrá mucho trabajo para decidir qué jugadores llevará a la Copa del Mundo, en especial porque varios de ellos no quedaron bien parados en los amistosos de marzo frente a Croacia y Francia, cuyas derrotas abrieron dudas sobre el nivel de ciertos deportistas.

Debido a eso, aparecieron los nombres de Aldair Quintana y Kevin Viveros, que pasan por un gran momento en sus respectivos clubes en Brasil y Ecuador, lo que significa un nuevo problema para el entrenador, en su plan de escoger el grupo provisional y la lista final que practicará en Medellín y Bogotá en mayo.

“Todo jugador quiere llegar a la selección nacional”

Con casi dos meses para la Copa del Mundo de la FIFA, el combinado nacional debe definir la plantilla con la que peleará en el certamen, pues los aficionados no quedaron contentos con lo visto en marzo y el objetivo es mostrar una mejor cara en los próximos amistosos frente a Costa Rica y Jordania.

Kevin Viveros se apunta para ser delantero en la selección Colombia, como lo dijo en una entrevista con el medio brasileño Globo Esporte, al afirmar que su paso por Athletico Paranaense lo hace soñar con el llamado de Néstor Lorenzo, en especial por el Mundial 2026.

Kevin Viveros
Kevin Viveros suma seis goles en 12 partidos con Athletico Paranaense en la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

“Yo solo hago mi trabajo y se lo dejo a Dios. Es un sueño para mí; creo que todo jugador quiere llegar a la selección nacional, así que si se presenta la oportunidad, la aprovecharé al máximo”, fueron las palabras del delantero del cuadro brasileño, al que llegó en julio de 2025.

De otro lado, Viveros destacó la presencia de tantos jugadores colombianos en Brasil: “Me llena de orgullo, porque es una liga muy difícil, a la que cuesta adaptarse, pero todos los que están en los equipos del Brasileirao lo están haciendo muy bien, al igual que los que están aquí en el Athletico. Ya me siento cómodo aquí, la adaptación no fue tan difícil, me recibieron muy bien y eso se refleja en la cancha”.

Kevin Viveros
Kevin Viveros se ha convertido en una figura clave para Athletico Paranaense en la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

Finalmente, el delantero eligió los tres mejores futbolistas en el Brasileirao, sorprendiendo con quien ocupa el lugar número uno: “Primero yo, Kevin Viveros. Mi compañero y amigo Vitor Roque del Palmeiras, un jugador muy bueno, y Pedro del Flamengo. Ese chico también es muy bueno”.

“Se lo dejo a Dios”

Debido a las malas presentaciones de Camilo Vargas y Álvaro Montero en los amistosos, sumado a que David Ospina perdió la titularidad y Kevin Mier apenas recupera minutos con Cruz Azul por la lesión, algunos aficionados de la Tricolor piden un nuevo guardameta en el equipo.

Es ahí donde se posiciona el nombre de Aldair Quintana, que pasó a Independiente del Valle para ganar más protagonismo internacional, así lo consiguió con su actuación en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores: “Tuve una gran noche en lo personal, el grupo también y nos llevamos un gran punto... Era fundamental sumar, el punto es bueno. Jugar con uno menos es complejo, y más ante este tipo de rival”.

Aldair Quintana
Aldair Quintana fue figura de Independiente del Valle en el empate 0-0 ante Rosario Central por Copa Libertadores - crédito Independiente del Valle

Sueño poder ir a la Selección, hay que seguir trabajando por ello y tener este tipo de actuaciones te pueden acercar”, dijo el portero en charla con los medios, dejando claro que mantiene sus aspiraciones con el combinado nacional.

Quintana terminó al decir que “vamos paso a paso. El domingo tenemos un partido por la LigaPro y después otro de local por Libertadores, que yo considero que, si hacemos respetar nuestra casa, seguramente este punto nos va a servir mucho”.

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