Egan Bernal tiene problemas por las fallas en la expedición de pasaportes: “Se me llenaron todas las páginas con lo sellitos”

Egan Bernal por segundo año consecutivo vestirá los colores de campeón nacional en Europa - crédito Ineos Grenadiers

Egan Bernal enfrenta dificultades administrativas a pocos días de iniciar su viaje a Europa para preparar el Giro de Italia, debido a problemas en el sistema de la Cancillería en Bogotá. El campeón del Tour de Francia del 2019 fue visto el miércoles 8 de abril de 2026 en la sede de trámites, gestionando la renovación de su pasaporte tras agotar todas las páginas del documento, trámite necesario para su salida del país.

El mismo día, la Cancillería publicó un comunicado informando sobre fallas en la plataforma SITAC, que afectan la gestión de pasaportes, apostillas y otros servicios esenciales. Según la entidad, se puso en marcha una intervención técnica profunda para restaurar la estabilidad y confiabilidad del sistema, aunque advirtió sobre suspensiones temporales del servicio durante las maniobras técnicas.

Mientras esperaba ser atendido, el ciclista del INEOS Grenadiers explicó ante cámaras de Caracol Noticias que el trámite se debía a la falta de espacio en su pasaporte debido a sellos acumulados: “se me llenaron todas las páginas del pasaporte con los sellitos y por eso vine a renovarlo”. El corredor asumió responsabilidad por no haber realizado la renovación antes e indicó su confianza en que el problema se resolverá a tiempo para su viaje: “Fue culpa mía, lo dejé para última hora, pero yo creo que todo se soluciona”.

Esto se sabe de la falla en el servicio en las oficinas de pasaportes de la Cancillería

Comunicado Cancillería - crédito Cancillería

La implementación del nuevo pasaporte colombiano en abril de 2026, impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha desencadenado una crisis operativa internacional después de que una falla global del sistema SITAC paralizara la expedición de documentos en consulados clave y oficinas nacionales, afectando a miles de ciudadanos y exponiendo la vulnerabilidad tecnológica del Estado colombiano en plena transición hacia un modelo de producción más seguro y autónomo.

El presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, José Fernando Salcedo, reveló al medio La FM que la Cancillería no alertó de forma preventiva a los nacionales en el exterior sobre la posibilidad de interrupciones, lo que generó desinformación y obligó a los funcionarios a gestionar el descontento ciudadano sin herramientas completas. En palabras de Salcedo: “Las jornadas extendidas terminaron en un desastre porque falló el SITAC, que es el sistema a través del cual se hacen los trámites”.

El pasaporte colombiano permite ingresar a 130 destinos sin visa previa, según la edición de marzo de 2026 del Henley Passport Index- crédito VisualesIA

El colapso del sistema SITAC comenzó el 7 de abril de 2026, justo cuando iniciaban las jornadas especiales para acelerar la expedición del nuevo documento en consulados como Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York, donde se había extendido el horario de atención a los ciudadanos de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., eliminando la necesidad de cita previa.

El incidente, descrito como una “falla masiva en todo el mundo” por Salcedo en su entrevista con La FM, provocó la suspensión total de los trámites de pasaporte y largas filas en consulados. Muchos ciudadanos viajaron durante horas con la expectativa de poder realizar su trámite bajo el nuevo horario ampliado, solo para encontrarse con instalaciones saturadas y la imposibilidad de completar el proceso.

Las afectaciones también alcanzaron territorio nacional. La Oficina de Pasaportes en Cali, Valle del Cauca, notificó complicaciones operativas que incluyeron retrasos en la programación de citas y en la entrega de pasaportes, lo que perjudicó tanto a quienes ya tenían turnos asignados como a quienes acudieron para retirar sus documentos.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá - crédito REUTERS/Sergio Acero

El Gobierno nacional, a través de la ministra de Relaciones Exteriores Rosa Villevicencio, aceptó ante la prensa la presencia de dificultades técnicas intermitentes. Sin embargo, la Cancillería sostuvo que el sistema continuaba operando con normalidad y atribuyó los problemas a conectividad de Internet, sin reconocer hasta el momento “fallas generalizadas en sus servidores”.

La adopción del nuevo pasaporte colombiano a partir del 1 de abril de 2026 constituye un giro estratégico en la política documental del país. El Estado, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, proyecta un fortalecimiento en la seguridad y autonomía nacional al abandonar el modelo previo, que dependió durante cerca de dos décadas de la empresa Thomas Greg & Sons, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.