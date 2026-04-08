Deportes

Egan Bernal tiene problemas por las fallas en la expedición de pasaportes: “Se me llenaron todas las páginas con lo sellitos”

El ciclistas del Ineos Grenadiers solo ha participado en los Nacionales de Ruta en el 2026 y su debut en el calendario europeo sería en el Tour de los Alpes

Guardar
Egan Bernal por segundo año consecutivo vestirá los colores de campeón nacional en Europa - crédito Ineos Grenadiers
Egan Bernal por segundo año consecutivo vestirá los colores de campeón nacional en Europa - crédito Ineos Grenadiers

Egan Bernal enfrenta dificultades administrativas a pocos días de iniciar su viaje a Europa para preparar el Giro de Italia, debido a problemas en el sistema de la Cancillería en Bogotá. El campeón del Tour de Francia del 2019 fue visto el miércoles 8 de abril de 2026 en la sede de trámites, gestionando la renovación de su pasaporte tras agotar todas las páginas del documento, trámite necesario para su salida del país.

El mismo día, la Cancillería publicó un comunicado informando sobre fallas en la plataforma SITAC, que afectan la gestión de pasaportes, apostillas y otros servicios esenciales. Según la entidad, se puso en marcha una intervención técnica profunda para restaurar la estabilidad y confiabilidad del sistema, aunque advirtió sobre suspensiones temporales del servicio durante las maniobras técnicas.

Mientras esperaba ser atendido, el ciclista del INEOS Grenadiers explicó ante cámaras de Caracol Noticias que el trámite se debía a la falta de espacio en su pasaporte debido a sellos acumulados: “se me llenaron todas las páginas del pasaporte con los sellitos y por eso vine a renovarlo”. El corredor asumió responsabilidad por no haber realizado la renovación antes e indicó su confianza en que el problema se resolverá a tiempo para su viaje: “Fue culpa mía, lo dejé para última hora, pero yo creo que todo se soluciona”.

Esto se sabe de la falla en el servicio en las oficinas de pasaportes de la Cancillería

Comunicado Cancillería - crédito Cancillería
Comunicado Cancillería - crédito Cancillería

La implementación del nuevo pasaporte colombiano en abril de 2026, impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha desencadenado una crisis operativa internacional después de que una falla global del sistema SITAC paralizara la expedición de documentos en consulados clave y oficinas nacionales, afectando a miles de ciudadanos y exponiendo la vulnerabilidad tecnológica del Estado colombiano en plena transición hacia un modelo de producción más seguro y autónomo.

El presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, José Fernando Salcedo, reveló al medio La FM que la Cancillería no alertó de forma preventiva a los nacionales en el exterior sobre la posibilidad de interrupciones, lo que generó desinformación y obligó a los funcionarios a gestionar el descontento ciudadano sin herramientas completas. En palabras de Salcedo: “Las jornadas extendidas terminaron en un desastre porque falló el SITAC, que es el sistema a través del cual se hacen los trámites”.

El pasaporte colombiano permite ingresar a 130 destinos sin visa previa, según la edición de marzo de 2026 del Henley Passport Index- crédito VisualesIA
El pasaporte colombiano permite ingresar a 130 destinos sin visa previa, según la edición de marzo de 2026 del Henley Passport Index- crédito VisualesIA

El colapso del sistema SITAC comenzó el 7 de abril de 2026, justo cuando iniciaban las jornadas especiales para acelerar la expedición del nuevo documento en consulados como Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York, donde se había extendido el horario de atención a los ciudadanos de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., eliminando la necesidad de cita previa.

El incidente, descrito como una “falla masiva en todo el mundo” por Salcedo en su entrevista con La FM, provocó la suspensión total de los trámites de pasaporte y largas filas en consulados. Muchos ciudadanos viajaron durante horas con la expectativa de poder realizar su trámite bajo el nuevo horario ampliado, solo para encontrarse con instalaciones saturadas y la imposibilidad de completar el proceso.

Las afectaciones también alcanzaron territorio nacional. La Oficina de Pasaportes en Cali, Valle del Cauca, notificó complicaciones operativas que incluyeron retrasos en la programación de citas y en la entrega de pasaportes, lo que perjudicó tanto a quienes ya tenían turnos asignados como a quienes acudieron para retirar sus documentos.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá - crédito REUTERS/Sergio Acero
La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá - crédito REUTERS/Sergio Acero

El Gobierno nacional, a través de la ministra de Relaciones Exteriores Rosa Villevicencio, aceptó ante la prensa la presencia de dificultades técnicas intermitentes. Sin embargo, la Cancillería sostuvo que el sistema continuaba operando con normalidad y atribuyó los problemas a conectividad de Internet, sin reconocer hasta el momento “fallas generalizadas en sus servidores”.

La adopción del nuevo pasaporte colombiano a partir del 1 de abril de 2026 constituye un giro estratégico en la política documental del país. El Estado, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, proyecta un fortalecimiento en la seguridad y autonomía nacional al abandonar el modelo previo, que dependió durante cerca de dos décadas de la empresa Thomas Greg & Sons, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Temas Relacionados

Egan BernalIneos GrenadiersPasaportes ColombiaCancillería ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

El Tiburón, vigente campeón de Colombia, debuta en la competencia internacional en estadio prestado por las remodelaciones que se realizan en el Metropolitano Roberto Meléndez

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Esta es la millonada que cuesta ahora en reventa una boleta para ver Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026

La demanda desbordada por el partido entre Colombia y Portugal en la Copa Mundial 2026 impulsa precios inéditos: una oferta de USD 11 millones sacude la reventa oficial e ilustra la escalada sin precedentes del mercado

Esta es la millonada que cuesta ahora en reventa una boleta para ver Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo quiere comenzar con el pie derecho su participación internacional en la capital antioqueña

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Santa Fe vs. Peñarol: hora y dónde ver el debut del “León” en la Copa Libertadores

El cuadro “Cardenal” tendrá un exigente reto ante el “Carbonero” en Bogotá en la apertura del grupo E del torneo de clubes más importante de América

Santa Fe vs. Peñarol: hora y dónde ver el debut del “León” en la Copa Libertadores

Este fue el insólito penalti con el que la selección Colombia le ganó a Chile en el Sudamericano Sub17

La Tricolor sumó sus tres primeros puntos en el torneo juvenil de selecciones, que entregará siete cupos a la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se jugará en Catar

Este fue el insólito penalti con el que la selección Colombia le ganó a Chile en el Sudamericano Sub17
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Exprometido de Alexa Torrex respondió a las acusaciones de su exempleada, quien lo señaló de salir con modelos webcam: “Estás robando información privada”

Exprometido de Alexa Torrex respondió a las acusaciones de su exempleada, quien lo señaló de salir con modelos webcam: “Estás robando información privada”

Lina Tejeiro estaría embarazada: el padre del bebé sería un reconocido empresario

Juan Diego Alvira envió desgarrador mensaje tras la muerte de su padre: “Gracias por no dejarme solo”

Blessd sorprendió en redes al mostrar el nuevo “juguete” que compró: “Mi hijo ya tiene avión propio y no ha nacido”

Creadora de contenido denunció que se disparó la reventa para los conciertos de BTS en Colombia: hay boletas de 19 millones de pesos

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Esta es la millonada que cuesta ahora en reventa una boleta para ver Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Santa Fe vs. Peñarol: hora y dónde ver el debut del “León” en la Copa Libertadores

Este fue el insólito penalti con el que la selección Colombia le ganó a Chile en el Sudamericano Sub17