Deportes

Página de hinchas está difamando a periodistas en Colombia a cambio de dinero: grave denuncia

Una reconocida comunicadora de deportes acusó a una cuenta en redes sociales de difamación y todo habría sido por un tercero que quería dañar su imagen

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Salomé Fajardo
La periodista Salomé Fajardo denunció a una cuenta de hinchas en redes sociales por difamación - crédito Colprensa / @Salomefajardo/X

En los últimos años, las redes se han convertido en el principal canal de comunicación para los medios en temas como deportes para transmitir toda clase de información de manera más rápida y a un público que, cada vez más, se vuelve digital y con más interacción directa.

Sin embargo, también se ha utilizado para difamar a periodistas en determinadas cuentas, como le pasó a una comunicadora que denunció este hecho por parte de un grupo de aficionados, incluso con dinero de por medio para dañar su imagen ante sus seguidores.

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Como si fuera poco, un entrenador del fútbol colombiano aprovechó el caso para lanzarle un polémico comentario, debido a que tuvo un problema respecto a unas declaraciones y quiso responderle de una manera que causó rechazo en redes sociales.

“Alguien quiere difamar mi trabajo”

En Colombia, el fútbol colombiano ha reflejado toda clase de situaciones polémicas, tanto en aficionados, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, como en los medios de comunicación por las declaraciones de sus periodistas deportivos, que en ocasiones, producen escándalos.

La comunicadora Salomé Fajardo, del canal Win Sports, denunció que una cuenta de hinchas publicó una declaración atribuida a ella con respecto al partido del Deportivo Cali frente a Junior, que perdió 2-0 como local en el estadio Romelio Martínez el viernes 3 de abril.

Salomé Fajardo
La cuenta de Facebook llamada "Humor Rojiblanco" fue la que publicó una declaración atribuida a Salomé Fajardo- crédito @Salomefajardo/X

La periodista se comunicó tanto en Facebook como en WhatsApp para que borraran dicha publicación, encontrándose con que la persona que administra esa cuenta le reveló que alguien les consignó un dinero con el objetivo de difamarla, sin un motivo exacto.

Salomé Fajardo
Salomé Fajardo tiene amplia experiencia en deportes, en distintos medios radiales y de televisión - crédito @Salomefajardo/X

“Hoy (6 de abril) en Facebook la página Humor Rojiblanco escribió un texto sobre algo que yo NO HE DICHO, NO ME HE EXPRESADO ASÍ. Luego me escribieron que alguien había PAGADO para que ellos hicieran esa publicación, lo cual me parece muy grave”, escribió Salomé Fajardo en su cuenta de X.

Salomé Fajardo
Salomé Fajardo puso en evidencia que personas pagan a páginas de hinchas para difamar a periodistas por problemas personales - crédito @Salomefajardo/X

La periodista añadió que “les pedí que, por favor, borraran la publicación, que eso es mentira y al final me escriben algo que es muy cierto. Hay alguien que quiere difamar mi trabajo. Esto da tristeza, uno trabaja duro por constituir una carrera. Esto no debe pasar”.

“Ojalá te sirva de aprendizaje”

La publicación de la cuenta de hinchas del Junior, que posteriormente fue borrada para no generar mayores problemas, causó un escándalo mayor por cuenta de un comentario de un entrenador del fútbol colombiano y conocido porque ha generado toda clase de reacciones.

Ese es el caso de Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto que, a través de su cuenta de X, respondió a la publicación de Salomé Fajardo para reclamarle por unas declaraciones, en las que asegura que fue “atacado” por otros periodistas del canal deportivo Win Sports.

Salomé Fajardo
El técnico del Deportivo Pasto, Jonathan Risueño, lanzó duro comentario a la periodista Salomé Fajardo por su denuncia de difamación - crédito @jonathanrisu/X

“El otro día me entrevistaste y me atacaste por intentar defenderme yo de que compañeros tuyos me hicieron a mí algo parecido manipulado palabras mías.Como es la vida… no me alegro, pero ojalá te sirva de aprendizaje“, fueron las palabras del timonel español.

“Risueño ha dicho que Nacional roba”

Risueño, citado por Publímetro, explicó que todo se debe a lo dicho por Juan Felipe Cadavid: “Eduardo Luis dijo unas palabras que me parecieron muy buenas, le dijo a su compañero de narración que él era preso de las palabras que decía, no de lo que interpretaban los demás”.

“En un programa que también está grabado en el cual él (Eduardo Luis López) no le echó la culpa a él, o sea, yo no creo que él tuviera influencia, él no hace nada, pero él está con un compañero suyo, con Cadavid, creo que se llama, hace unas semanas y miren que se atreve a decir el señor Cadavid que Jonathan Risueño ha dicho que Nacional roba”, añadió.

El técnico español habló sobre la polémica que vivió en la derrota ante Atlético Nacional en el estadio Departamental La Libertad-crédito @DeporPasto/X
Jonathan Risueño venía de otra polémica contra Nacional, al fingir una supuesta agresión de Alfredo Morelos en un partido - crédito @DeporPasto/X

El español explicó que “Eduardo Luis le dice, ‘Yo no he escuchado nada de eso’ y el otro señor le dice, ‘bueno, yo le paso la entrevista’”, diciendo también que “si ustedes la ven, es un programa en tono divertido en el cual se está jugando, estamos hablando, Carlos Alemán, un excompañero de ustedes y Carlos me dice, ‘Gol del Real Madrid’. Y yo le digo, en plan recocha, ‘seguro que es robando’. Y luego sigue la conversación y Carlos me hace otra pregunta y me dice, ‘¿Para usted quién sería el equipo, el Real Madrid de Colombia?’“.

“Entonces yo le digo ‘pues para mí el Real Madrid de Colombia va de verde’. Refiriéndome pues ¿quién es para usted el equipo más grande de Colombia? Igual que el equipo más grande de España es el Real Madrid, ¿quién para usted es el equipo más grande de Colombia? Yo digo, ‘van de Verde’ y luego fíjese que ese señor (Cadavid) coge y malinterpreta todo y vuelvo a lo de antes, no hace eco de las palabras que yo digo, sino de lo que él interpreta y dice que ‘Risueño está diciendo que Nacional está robando’ y a mí me genera un problema", resaltó.

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