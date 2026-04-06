Deportes

Corinthians, rival de Independiente Santa Fe en la Libertadores, despidió a su técnico a cuatro días de debut en el torneo

Dorival Júnior, que fue entrenador de James Rodríguez en su etapa en Sao Paulo, fue cesado de su cargo tras acumular nueve partidos sin victorias con el ‘Timao’

Guardar
Dorival Junior tuvo del 49.74% como entrenador de Corinthians durante dos años - crédito Jorge Silva/REUTERS
Dorival Junior tuvo del 49.74% como entrenador de Corinthians durante dos años - crédito Jorge Silva/REUTERS

La derrota por 1 a 0 ante el Internacional de Porto Alegre, definida por un gol de Alexandro Bernabei en el estadio Neo Química Arena, precipitó este domingo la salida de Dorival Júnior de la dirección técnica del Corinthians.

Esta decisión crítica, comunicada oficialmente por el club a solo cuatro días del debut en la Copa Libertadores 2026 ante Platense en Argentina, se enmarca en una crisis deportiva que deja al equipo paulista a solo dos puntos de la zona de descenso del Brasileirão y aumenta la presión sobre la plantilla de cara a su participación internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La racha negativa que culminó en la salida de Júnior alcanza nueve partidos consecutivos sin victorias, una secuencia que sitúa al Corinthians en el decimosexto puesto tras diez partidos disputados, con solo dos unidades por encima de la franja de descenso directo. Este dato profundiza el estado de alarma deportiva en el club, que ahora queda provisionalmente a cargo de William Batista, técnico del equipo Sub-20, designado como entrenador interino mientras la directiva busca un sustituto definitivo.

Dorival Junior sumó 10 puntos en 10 partidos con Corinthians durante el Brasileirao 2026 - crédito Cris Mattos/REUTERS
Dorival Junior sumó 10 puntos en 10 partidos con Corinthians durante el Brasileirao 2026 - crédito Cris Mattos/REUTERS

El ciclo de Dorival incluyó logros recientes, como la conquista de la Copa de Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026 —dos títulos que el club definió como “logros que quedarán grabados en la historia de la institución” en su comunicado oficial—, pero la ausencia de resultados inmediatos y el desgaste con la afición terminaron por inclinar la balanza hacia una resolución drástica.

En total, Júnior dirigió al Corinthians durante 66 partidos, con un saldo de 26 victorias, 19 empates y 21 derrotas y una efectividad del 49 %.

La eliminación del entrenador principal y su cuerpo técnico fue confirmada la noche del domingo. En la nota institucional, el club expresó: “El Sport Club Corinthians Paulista anuncia la salida del entrenador principal Dorival Júnior y de su cuerpo técnico. El Club agradece a los profesionales sus servicios, marcados por importantes logros, como la Copa do Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026. Corinthians les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales e informa que el entrenamiento del lunes estará dirigido por William Batista, entrenador de los Sub-20”.

Independiente Santa Fe no puede perder ninguno de los tres partidos que le restan y sumar al menos 10 puntos para avanzar a los Play-off - crédito Independiente Santa Fe
Independiente Santa Fe no puede perder ninguno de los tres partidos que le restan y sumar al menos 10 puntos para avanzar a los Play-off - crédito Independiente Santa Fe

Ante el duro traspié en San Pablo, el defensor Gustavo Henrique fue uno de los jugadores que asumió públicamente el momento. “No queríamos estar viviendo este momento. Es un grupo que trabaja mucho, es difícil de explicar”, declaró Henrique, quien también pidió disculpas a la afición.

El partido de Corinthians contra Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 está programado para el miércoles 15 de abril, en la fecha 2 del grupo E de la competencia de clubes más importante del continente. El duelo está programado para jugarse en el estadio Neo Quimica de Sao Paulo, Brasil.

En términos competitivos, el despido de Dorival Júnior se produce en consonancia con una tendencia de inestabilidad en los cuerpos técnicos del fútbol brasileño: el promedio de destituciones en la Serie A se mantiene en una por jornada desde que comenzó el torneo.

Asi fue el partido que Corinthians perdió contra Internacional, con Borré y Carbonero como titulares

Rafael Santos Borré jugó 65 minutos, mientras que Johan Carbonero fue sustituido al minuto 83 - crédito REUTERS/Jorge Silva
Rafael Santos Borré jugó 65 minutos, mientras que Johan Carbonero fue sustituido al minuto 83 - crédito REUTERS/Jorge Silva

La caída ante Internacional se caracterizó por la actuación de Bernabei, que marcó el gol decisivo con un zurdazo desde fuera del área, tras superar la marca de Fabrizio Angileri. El entrenador uruguayo Paulo Pezzolano optó por ubicarlo como volante por la izquierda, rol en el que el exjugador de Lanús resultó determinante para sellar la victoria visitante.

Ese triunfo permitió al Internacional tomar distancia de los puestos de descenso y mejorar su posición de cara a la clasificación a competencias continentales.

El partido reflejó la profundidad del bache en el que está inmerso el Corinthians. Además de Bernabei, participaron en Internacional los argentinos Rodrigo Villagra y Gabriel Mercado, además de los colombianos Rafael Santos Borré y Jonathan Carbonero, que contribuyeron a la solidez del conjunto visitante. Mercado, desde la defensa, fue clave para neutralizar los intentos ofensivos de Yuri Alberto.

El próximo desafío del Corinthians será el jueves 9 de abril, cuando visite a Platense en Vicente López por la fecha inaugural de la Copa Libertadores 2026.

Temas Relacionados

CorinthiansDorival JuniorIndependiente Santa FeCopa LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

Estas serían las sanciones de la FIFA a la República Democrática del Congo por no dejar ir a sus jugadores a sus clubes: el presidente del país los retuvo

Cedric Bakambu del Betis de España y Chancel Mbemba del Lille de Francia son algunos de los jugadores cuyos clubes han elevado la queja formal por la ausencia después de terminada la fecha FIFA

Estas serían las sanciones de la FIFA a la República Democrática del Congo por no dejar ir a sus jugadores a sus clubes: el presidente del país los retuvo

Linda Caicedo marcó golazo con Real Madrid en España y se alista para ‘rugir’ con la selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol

La delantera vallecaucana, considerada la estrella de la Tricolor que compite en el torneo sudamericano, liderará al equipo dirigido por Ángelo Marsiglia con miras a los encuentros frente a sus similares de a Venezuela, Chile y Argentina

Linda Caicedo marcó golazo con Real Madrid en España y se alista para ‘rugir’ con la selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol

El mensaje de María José Marín tras su título en Augusta: “A las que están comenzando, que nunca dejen de soñar

La campeona del Augusta National Women’s Amateur dio detalles de cómo fue la planificación en el torneo y cuáles fueron los momentos que la llevaron al título

El mensaje de María José Marín tras su título en Augusta: “A las que están comenzando, que nunca dejen de soñar

Hora y dónde ver Cúcuta Deportivo vs. América de Cali: los Diablos Rojos abren la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

El partido abrirá la fecha 16 en el estadio General Santander de la capital del Norte de Santander y puede acercar al equipo vallecaucano a la clasificación a los play-off

Hora y dónde ver Cúcuta Deportivo vs. América de Cali: los Diablos Rojos abren la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Mateo Puerta explicó su polémico cambio a los 13 minutos en el partido entre Tolima vs. Santa Fe

El defensor estuvo comprometido en el primer gol de Deportes Tolima y fue sustituido al momento, lo que causó rumores de una posible división entre el plantel de jugadores y el entrenador

Mateo Puerta explicó su polémico cambio a los 13 minutos en el partido entre Tolima vs. Santa Fe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

Hela 5, la pastor belga del Ejército Nacional que recorrió 28 kilómetros en el Catatumbo luego de un ataque del ELN: así fue el reencuentro con su guía

ENTRETENIMIENTO

El prometido de Alexa Torrex se estaría gastando el dinero de la creadora de contenido en otras mujeres: esta es la denuncia

El prometido de Alexa Torrex se estaría gastando el dinero de la creadora de contenido en otras mujeres: esta es la denuncia

Cruce de mensajes entre Margarita Rosa de Francisco y su exesposo Carlos Vives: “Mi admiración por siempre”

Equipo legal de Tebi Bernal se pronunció sobre las acusaciones de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Si me pasa algo, te responsabilizo”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Sara Corrales enternece las redes con tierno video del movimiento de su hija Mila en plena espera

Deportes

Estas serían las sanciones de la FIFA a la República Democrática del Congo por no dejar ir a sus jugadores a sus clubes: el presidente del país los retuvo

Estas serían las sanciones de la FIFA a la República Democrática del Congo por no dejar ir a sus jugadores a sus clubes: el presidente del país los retuvo

Linda Caicedo marcó golazo con Real Madrid en España y se alista para ‘rugir’ con la selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol

El mensaje de María José Marín tras su título en Augusta: “A las que están comenzando, que nunca dejen de soñar

Hora y dónde ver Cúcuta Deportivo vs. América de Cali: los Diablos Rojos abren la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Mateo Puerta explicó su polémico cambio a los 13 minutos en el partido entre Tolima vs. Santa Fe