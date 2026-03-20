Así llega Junior de Barranquilla a la Copa Libertadores: el ‘Tiburón’ se verá con un viejo conocido en el grupo F

Junior jugará en el grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal - crédito Colprensa

El 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que tendrá a Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Deportes Tolima como los representantes colombianos.

El cuadro Tiburón, vigente campeón de la Liga BetPlay superando de manera contundente al Deportes Tolima y con José Enamorado como gran figura, obtuvo así su lugar en el certamen continental más importante de la Conmebol, siendo ubicado en el Bombo 3 para el sorteo.

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Tras sortearse los bombos, el equipo dirigido por Alfredo Arias se verá las caras con Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Sporting Cristal de Perú. Todos ellos, tradicionales en la competición.

Junior se medirá con Palmeiras, Sporting Cristal y Cerro Porteño en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 - crédito Copa Libertadores/Instagram

Con la salida de Enamorado del Tiburón, transferido al Gremio de Porto Alegre, Junior tiene un plantel con nombres como Mauro Silveira, Jean Carlos Pestaña, Jermein Peña, Jesús Rivas, Juan David Ríos, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo, Cristian Barrios y los veteranos Yimmi Chará, Luis Muriel, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca que, desde los nombres, estaría llamado a ser dominante en su grupo. Sin embargo, su rendimiento durante 2026 viene marcado por la irregularidad.

A falta de que dispute su partido con Independiente Medellín este jueves 19 de marzo, Junior transita por la zona media de la clasificación. Con 11 juegos disputados, Junior es séptimo con 19 puntos, sumando dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos.

Luis Fernando Muriel es el goleador del Junior en la Liga BetPlay, con cinco goles - crédito Junior FC

Pese a que muestra ser efectivo en ataque (Muriel es el máximo goleador del equipo con 5 goles, seguido de Cristian Barrios con 4), la falta de solidez defensiva le viene costando partidos que le podrían haber dejado más tranquilidad para afrontar el inicio de la fase de grupos en Cartagena, su sede de local debido a las obras de remodelación que se adelantan por estos días en el estadio Metropolitano.

En las últimas semanas, sus derrotas con Santa Fe y Atlético Nacional (esta última como local) y el empate ante Alianza de Valledupar, dejan dudas sobre la posibilidad del Tiburón de sostener un rendimiento en una fase de grupos donde cada partido se juega a muerte.

Los rivales del Junior: un viejo conocido volverá a medirse con el ‘Tiburón’

Esas dudas se incrementan al ver los rivales del equipo barranquillero en su regreso a la Libertadores. En primera instancia está Palmeiras, un viejo conocido en tiempos recientes para el Tiburón, pues ambos equipos se cruzaron en 2018 y 2019 de manera consecutiva, en fase de grupos.

En 2018 el Verdao se impuso por 3-0 en Barranquilla y 3-1 en Sao Paulo. El primer partido estuvo marcado por la violenta patada que le propinó Germán Gutiérrez a Bruno Henrique —que convirtió dos goles esa noche—, motivo por el que fue expulsado inmediatamente del partido.

La violenta patada de Germán Gutiérrez sobre Bruno Henrique en el duelo entre Junior y Palmeiras por la Copa Libertadores 2018 - crédito captura de pantalla ESPN

En 2019 se repitió el panorama: Palmeiras se impuso con autoridad 2-0 en Barranquilla y 3-0 en Sao Paulo.

El cuadro paulista llega como vigente subcampeón de la Libertadores, luego de perder la final con Flamengo. Este año buscan la revancha, reforzándose con Jhon Arias, que regresó al fútbol brasileño procedente del Wolverhampton Wanderers inglés. Hoy con siete partidos disputados, comparten el liderato del Brasileirao con Sao Paulo.

Jhon Arias llegó al Palmeiras como refuerzo clave para la Copa Libertadores - crédito Jean Carniel/REUTERS

En cuanto a los otros dos rivales, vienen con presentes distintos. Cerro Porteño marcha segundo en la liga paraguaya, a siete puntos del líder Olimpia pero con el reto de superar el cese del entrenador ex Santa Fe, Jorge Bava, anunciado en las últimas horas. En El Ciclón de Barrio Obrero juega el colombiano Santiago Mosquera.

Por su parte, Sporting Cristal llegó a la fase de grupos tras superar a 2 de Mayo de Paraguay y Carabobo de Venezuela en la fase previa. El equipo dirigido por un ex Atlético Nacional, Paulo Autuori, marcha sexto en la liga local, a seis puntos del líder Chankas CYC.