Técnico argentino estaría en la carpeta de los dirigentes de Atlético Nacional para reemplazar a Diego Arias: esto se sabe

El técnico Diego Arias estaría en la cuerda floja pese a ser líder de la Liga BetPlay tras los malos resultados ante Millonarios-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La derrota de Atlético Nacional ante Millonarios el 18 de marzo de 2026 podría acelerar la búsqueda de un nuevo director técnico por parte de la directiva Verdolaga.

A pesar de que Diego Arias se encuentra al frente del equipo y que actualmente está como líder del fútbol colombiano, las derrotas ante Millonarios tanto por la Copa Libertadores como la Liga BetPlay dejan en entredicho tanto el manejo de grupo del exvolante del cuadro antioqueño, como su idea de juego plasmada en el mediocampo.

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El técnico Diego Arias tiene a Nacional contra las cuerdas porque debe salir campeón en Liga BetPlay o será otro fracaso en 2026 - crédito Atlético Nacional

Con el panorama descrito, el 17 de marzo de 2026, en la previa del partido entre Millonarios y Atlético Nacional, el periodista Guillermo Arango de Deportes RCN y La FM afirmó que la directiva del más veces campeón de Colombia se encuentra en la búsqueda

“A mí me dijeron ayer que intensificaron la búsqueda de entrenador, y me dieron tres nombres de técnicos con los cuales ya están hablando. Uno es el ”Killy" González", dijo.

El periodista Guillermo Arango entregó la información en primicia sobre la búsqueda del argentino Cristian "Kily" González para el banco del Verdolaga -crédito La FM / RCN Radio - @rcd202209 / X

Es importante recordar que la información que entregó el periodista Guillermo Arango se dio en la previa del partido que después Millonarios ganaría por 3-0 con los goles de Rodrigo Contreras, de Mateo García y Leonardo Castro en el estadio El Campín de Bogotá.

Equipo importante de Argentina buscaría a Cristian “Killy” González: este es su perfil y lo que se sabe

Cristian Kily González estaría en la carpeta de la dirigencia de Atlético Nacional para reemplazar a Diego Arias -crédito Juan Manuel Báez / Fotobaires

En primer lugar, hay que aclarar que no solo Atlético Nacional busca al técnico Cristian “Killy” González.

El 17 de marzo de 2026, San Lorenzo de Almagro de Argentina, según la información que entregó la emisora Radio Mitre, el exvolante del Inter de Milán y la selección Argentina también estaría en los planes del cuadro del “Ciclón de Barrio Obrero” (apodo por el cual es conocido San Lorenzo de Almagro).

"En las últimas horas comenzaron a circular varios nombres como posibles reemplazantes en el banco de San Lorenzo de Almagro. Entre los principales candidatos aparecen entrenadores de experiencia y con diferentes perfiles: Hernán Crespo, Ariel Holan, Cristian “Kily” González, Ramón Díaz y Néstor Gorosito“.

Agregaron: "Además de Crespo, también se evalúan otras alternativas con historia en el club. Gorosito aparece como un nombre cercano al sentimiento del hincha, mientras que Ramón Díaz tiene el antecedente de haber sido campeón con el equipo en el Torneo Apertura 2007. En la carpeta dirigencial también figuran técnicos como Holan y el Kily González, que podrían convertirse en opciones viables si no prosperan las primeras gestiones."

La carrera del entrenador argentino de 51 años comenzó entre 2018-2019 cuando llegó a las inferiores de Rosario Central (equipo de sus amores y de dónde surgió como jugador). De allí, tuvo un ascenso importante al llegar a dirigir al equipo profesional para el 2020.

En su balance en el paso por el cuadro “Canalla” (apodo por el cual se conoce a Rosario Central y sus hinchas por un evento benéfico en el Hospital Carrasco para pacientes con lepra en 1920 en la ciudad argentina, y la cual Newell’s aceptó, pero Central se negó), dirigió en 68 partidos en todas las competencias.

De Rosario Central pasó a otro equipo de la Liga de Argentina: Unión de Santa Fe. En el cuadro de la provincia de Santa Fe estuvo en 77 partidos bajo el mando del cuadro “Tatengue” (apodo que recibe Unión de Santa Fe en Argentina y que se originó en las primeras décadas del siglo XX para describir a la gente de buena posición social, refinada y de clase acomodada que vivía en el centro de la ciudad), dejando un balance de 25 triunfos, misma cantidad de empates y 27 derrotas.

Por el momento, más allá de su destacado listado de triunfos como jugador, González no ha logrado cosechar un título como director técnico a nivel profesional.

Diego Arias y sus palabras tras la dura derrota ante Millonarios

El técnico del Rey de Copas explicó la importancia del título para el verde, en caso de conseguirlo ante Independiente Medellín - crédito David Jaramillo / Colprensa

En el análisis posterior al encuentro, Arias subrayó la influencia determinante de las expulsiones en el desarrollo del partido en la derrota por 3-0 ante Millonarios:

“Es complejo hacer un análisis profundo por las expulsiones en momentos clave del partido. Cuando estábamos con 11 sentimos que habíamos comenzado bien el partido y a partir del primer gol, que viene después de una oportunidad clara que tuvimos, y la expulsión, se empezó a enredar y no logramos hacer el partido que queríamos”, dijo.

Arias reconoció que la inferioridad numérica marcó el rumbo del partido y limitó gravemente la capacidad ofensiva de Atlético Nacional:

“Es imposible no tomar en cuenta las expulsiones en un partido difícil, ellos querían un partido físico e intenso y nosotros con dos menos condiciona el planteamiento. Una pena máxima es una situación muy clara y hasta ese momento teníamos el control del juego y aproximaciones, estábamos haciendo un tipo de partido favorable para nosotros. Con lo que sucedió, obviamente quedamos lejos del arco, no teníamos la cantidad de jugadores suficientes para generar peligro”.

El entrenador del Verdolaga habló acerca de la derrota que sufrieron ante Millonarios-crédito Dimayor / YouTube

El entrenador destacó que, pese a las adversidades, el plantel mantiene la unión y la autocrítica como ejes para recuperarse.

“Hace unas semanas, después del primer partido (contra Millonarios), fue un golpe muy duro, pero la forma de salir adelante era uniéndonos, creyendo en lo que se estaba haciendo bien y con autocrítica para mejorar. Este momento es igual, hay que analizar la situación tomando en cuenta los momentos del juego que cambiaron el trámite y resultado”, afirmó Arias.

El técnico de Atlético Nacional también insistió en el respaldo que percibe dentro de su plantel, a pesar del contexto adverso de perder dos clásicos consecutivos ante Millonarios (el del 4 de marzo de 2026 por la Copa Sudamericana en Medellín, y recientemente el del 17 de marzo de 2026 por Liga BetPlay en Bogotá):

“Somos un equipo que trabaja unido para obtener los resultados; no lo logramos y perdimos todos. Hace pocos días logramos un resultado importante en condición de visitante frente a un buen rival y celebramos todos juntos; ahora hay dolor y todos debemos tener autocrítica para saber por qué no se cumplió el objetivo, pero sí siento el respaldo de los jugadores. En las victorias se busca un héroe y en las derrotas, un culpable; estamos todos ahí. En los equipos de fútbol todos estamos inmersos en el objetivo y cuando no se cumple estamos todos en la derrota”.