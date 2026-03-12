Etapa 5 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a Daniel Felipe Martínez, que puede ser líder de la carrera

Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 5 de la París-Niza, en la que el colombiano Daniel Felipe Martínez es protagonista al ser segundo en la clasificación general a 41 segundos del líder Jonas Vingegaard del Team Visma.
Siga aquí todas las incidencias de la jornada de 206 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, que tiene cinco puertos de montaña.
75 kilómetros: Se forma la primera fuga de la jornada. Presencia latinoamericana con el ecuatoriano Jefferson Cepeda del Movistar Team y 25 segundos de ventaja con el pelotón de favoritos, en donde rueda sin problemas Daniel Felipe Martínez.
El Côte de Treves, el próximo puerto de montaña al que se enfrentarán los ciclistas.
66 kilómetros: El primer puerto de montaña de la jornada, Côte de Lentilly de tercera categoría, empieza a filtrar a los escaladores con un mal día. El francés David Gaudu, del Groupama - FDJ United, se queda del pelotón y es necesario que tres coequiperos lo acompañen para volver a reconectar.
La quinta etapa de la París-Niza 2026 presenta un recorrido especialmente exigente, con 2.700 metros de desnivel acumulado y un tramo final de alta dificultad que incluye la Côte de Sécheras (3,9 km al 7 %), la Côte de Saint-Jean-de-Muzols (2,2 km al 11 %) y la Côte de Saint-Barthélémy-le-Plain (3,2 km al 7,6 %). Esta sección de 43,2 kilómetros finales será determinante en la lucha por el podio.