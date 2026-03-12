Etapa 5 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a Daniel Felipe Martínez, que puede ser líder de la carrera

El colombiano en su primera carrera del 2026 es líder del RedBull Bora-Hansgrohe - crédito @Noticiclismo1/X

Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 5 de la París-Niza, en la que el colombiano Daniel Felipe Martínez es protagonista al ser segundo en la clasificación general a 41 segundos del líder Jonas Vingegaard del Team Visma.

Siga aquí todas las incidencias de la jornada de 206 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, que tiene cinco puertos de montaña.

