Deportes

Etapa 5 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a Daniel Felipe Martínez, que puede ser líder de la carrera

Jonas Vingegaard es el líder de la competencia, tras el retiro del español Juan Ayuso, aventajando al colombiano en 41 segundos

Guardar
El colombiano en su primera
El colombiano en su primera carrera del 2026 es líder del RedBull Bora-Hansgrohe - crédito @Noticiclismo1/X

Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 5 de la París-Niza, en la que el colombiano Daniel Felipe Martínez es protagonista al ser segundo en la clasificación general a 41 segundos del líder Jonas Vingegaard del Team Visma.

Siga aquí todas las incidencias de la jornada de 206 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, que tiene cinco puertos de montaña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

13:04 hsHoy

Así van los colombianos en la clasificación general de la París-Niza 2026

  • 1. Jonas Vingegaard (Dinamarca- Visma Lease a Bike): 12 horas, 53 minutos y 15 segundos
  • 2. Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 52 segundos
  • 3. Georg Steinhauser (Alemania - EF Education - EasyPost): a 3 minutos y 20 segundos
  • 4. Kévin Vauquelin (Francia - Ineos Grenadiers): a 3 minutos y 39 segundos
  • 5. David Gaudu (Francia - Groupama - FDJ United): a 5 minutos y 2 segundos
  • 6. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 5 minutos y 7 segundos
  • 7. Tim Van Dijke (Países Bajos - Red Bull-Bora-Hansgrohe): a 5 minutos y 33 segundos
  • 8. Marc Soler (España - UAE Emirates XRG):a 5 minutos y 45 segundos
  • 9. Jensen Plowright (Australia - Alpecin-Premier Tech): a 6 minutos y 27 segundos
  • 10. Ion Izaguirre (España - Cofidis): a 6 minutos y 32 segundos
  • 16. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 9 minutos y 17 segundos
  • 117. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): a 38 minutos y 56 segundos
12:42 hsHoy

75 kilómetros: Se forma la primera fuga de la jornada. Presencia latinoamericana con el ecuatoriano Jefferson Cepeda del Movistar Team y 25 segundos de ventaja con el pelotón de favoritos, en donde rueda sin problemas Daniel Felipe Martínez.

El Côte de Treves, el próximo puerto de montaña al que se enfrentarán los ciclistas.

12:30 hsHoy

66 kilómetros: El primer puerto de montaña de la jornada, Côte de Lentilly de tercera categoría, empieza a filtrar a los escaladores con un mal día. El francés David Gaudu, del Groupama - FDJ United, se queda del pelotón y es necesario que tres coequiperos lo acompañen para volver a reconectar.

11:54 hsHoy

Perfil de la etapa 5 de la Paris-Niza

Puertos de montaña y puntos
Puertos de montaña y puntos de interés de la etapa 5 de la Paris-Niza con tres colombianos en competencia - crédito Paris-Niza

La quinta etapa de la París-Niza 2026 presenta un recorrido especialmente exigente, con 2.700 metros de desnivel acumulado y un tramo final de alta dificultad que incluye la Côte de Sécheras (3,9 km al 7 %), la Côte de Saint-Jean-de-Muzols (2,2 km al 11 %) y la Côte de Saint-Barthélémy-le-Plain (3,2 km al 7,6 %). Esta sección de 43,2 kilómetros finales será determinante en la lucha por el podio.

Temas Relacionados

EN VIVODaniel Felipe MartínezParís-NizaJonas VingegaardCiclismo ColombiaCiclismo ColombianoEtapa 5París Niza en vivoClasificación París Niza

Últimas noticias

Tirreno Adriático EN VIVO HOY, etapa 4: siga aquí el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La etapa partió de Tagliacozzo y llegará a Martinsicuro, contando con 213 kilómetros y un esprint con un ascenso clave en la montaña que será de alta exigencia para los pedalistas

Tirreno Adriático EN VIVO HOY,

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Independiente Medellín vs. Club Atlético

La clasificación del Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó con fuerte pelea: así fue la bronca

El equipo dirigido por Lucas González jugará la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América, tras una victoria clave ante el cuadro chileno

La clasificación del Deportes Tolima

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Con goles de Junior Hernández y Juan Pablo Torres, el Pijao le dio vuelta al marcador global, que quedó 2-1 sobre los chilenos, quienes fueron enviados a la Sudamericana

Tolima clasificó a fase de

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frotan las manos

El cuadro del técnico Lucas González viene de una llave complicada contra O’Higgins de Chile por la tercera fase previa, cuyo duelo de vuelta fue en Ibagué

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima

ÚLTIMAS NOTICIAS

Impresionante avistamiento de más de

Impresionante avistamiento de más de un centenar de tiburones bacota en la costa de Río Negro

Día del Escudo Nacional argentino: ¿por qué se celebra hoy, 12 de marzo y cuál es su origen?

Acciones de Microsoft y Palantir caen pero ofrecen una oportunidad histórica de compra

Precarización laboral en aumento: el empleo informal creció más de 28% en la última década

Detuvieron a un hombre acusado de robarle a su mamá y encerrarla en una cámara frigorífica de pescado

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Gustavo Dudamel y Gabriela Ortiz estarán en el Festival de Edimburgo dedicado a EE.UU.

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”

Israel bombardeó plantas de desarrollo nuclear y centros de producción de drones de Irán

DEPORTES

En el debut del Chacho

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El guiño de Franco Colapinto a Christine GZ en su reencuentro en la Fórmula 1 que causó furor

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

La frase del presidente del Barcelona sobre el interés por Julián Álvarez que da que hablar en Europa

Tiro imposible, 26 golpes consecutivos y definición increíble: el punto del año que ganó Djokovic en su eliminación de Indian Wells