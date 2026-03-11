Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Guardar
Luis Javier Suárez quiere volver
Luis Javier Suárez quiere volver al gol en la Champions League-crédito Pedro Nunes/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real y el minuto a minuto del partido entre Bodø/Glimt y el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez por los octavos de final de la Champions League.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

16:05 hsHoy

El video motivacional del F.K. Bodø/Glimt

Con Jens Peter Hauge, así motivó la previa del partido el cuadro noruego-crédito @Glimt/X
15:33 hsHoy

Últimos cinco partidos del Bodø/Glimt y Sporting de Lisboa

Bodø/Glimt

  • 5 de marzo de 2026 - Liga de Noruega: Molde 1-2 Bodø/Glimt
  • 24 de febrero de 2026 - Champions League: Inter 1-2 Bodø/Glimt
  • 18 de febrero de 2026 - Champions League: Bodø/Glimt 3-1 Inter
  • 28 de enero de 2026 - Champions League: Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt
  • 20 de enero de 2026 - Champions League: Bodø/Glimt 3-1 Manchester City

Sporting Lisboa

  • 7 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: Braga 2-2 Sporting Lisboa
  • 3 de marzo de 2026 - Copa de Portugal: Sporting Lisboa 1-0 FC Porto
  • 27 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Sporting Lisboa 3-0 Estoril
  • 21 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Moreirense 0-3 Sporting Lisboa
  • 15 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Sporting Lisboa 1-0 FC Famalicão
15:00 hsHoy

Afiche del Sporting Lisboa presentando el partido ante Bodø/Glimt

El afiche del cuadro de
El afiche del cuadro de los Leones presentando el duelo ante Bodø/Glimt-crédito @SportingCP/X
14:32 hsHoy

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular

El colombiano hizo una asistencia para uno de los tantos en la victoria en Bérgamo, que deja al cuadro alemán con un pie y medio en los cuartos de final

Con Luis Díaz como titular,
Con Luis Díaz como titular, el Bayern Múnich goleó al Atalanta por 6-0, en la ida de los octavos en la Champions League - crédito Matteo Ciambelli/REUTERS

Atalanta 1-6 Bayern Múnich

Leer la nota completa
14:00 hsHoy

Así va la tabla de goleadores de la Champions League

El francés Kylian Mbappé es
El francés Kylian Mbappé es el goleador de la Champions League 2025-2026, de forma parcial-crédito Pedro Nunes/ REUTERS
  1. Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid): 13 goles
  2. Anthony Gordon (Inglaterra - Newcastle): 10 goles
  3. Harry Kane (Inglaterra - Bayern Múnich): 8 goles
  4. Victor Osimhen (Nigeria - Galatasaray): 7 goles
  5. Erling Halaand (Noruega - Manchester City): 7 goles
  6. Jens Petter Hauge (Noruega - F.K. Bodø/Glimt): 6 goles
  7. Gabriel Martinelli (Brasil - Arsenal): 6 goles
  8. Fermín (España - Barcelona FC): 5 goles
  9. Marcus Rashford (Inglaterra - Barcelona FC): 5 goles
  10. Julián Álvarez (Argentina - Atlético de Madrid): 5 goles
  11. Harvey Barnes (Inglaterra - Newcastle): 5 goles
  12. Camilo Durán (Colombia - FK Qarabağ): 5 goles
  13. Luis Javier Suárez (Colombia - Sporting Lisboa): 4 goles
13:19 hsHoy

Así van los octavos de final de la Champions League

10 de marzo de 2026

Atlético de Madrid (España) 5-2 Tottenham (Inglaterra)

  • Estadio: Civitas de Madrid
  • Goles: Marcos Llorente al minuto 6, Antoine Griezmann al minuto 14 y Julián Álvarez al minuto 15 y Robin Le Normand al 22 para los españoles, descontó Pedro Porro al 26. En el segundo tiempo, el argentino Álvarez volvió a reportarse con gol al 55, marcando doblete, y descontó el inglés Dominic Solanke al 76 para Tottenham y el 5-2 final.
  • Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos)

Newcastle (Inglaterra) 1-1 FC Barcelona (España)

  • Estadio: St. James Park
  • Goles: Harvey Barnes al minuto 86 para Newcastle, empató el español Lamine Yamal al 90+6 de tiro penal para Barcelona FC
  • Árbitro: Marco Guida (Italia)

Galatasaray (Turquía) 1-0 Liverpool (Inglaterra)

  • Estadio: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul
  • Goles: Mario Lemina al minuto 7 para Galatasaray
  • Árbitro: Jesús Gil Manzano (España)
  • Transmisión de TV:  ESPN y Disney Plus Premium

Atalanta (Italia) 1-6 Bayern Múnich (Alemania)

  • Estadio: Gewiss de Bérgamo
  • Goles: Josip Stanišić al minuto 12, Michael Olise al 22 y Serge Gnabry al 25 para Bayern Múnich en el primer tiempo. El senegalés Nicolas Jackson al 52, el francés Olise se reportó con doblete al 64 y Jamal Musiala al 67, descontó Mario Pašalić al 90+3 para Atalanta
  • Árbitro: Espen Eskås (Noruega)

11 de marzo de 2026

Bayer Leverkusen (Alemania) vs. Arsenal (Inglaterra)

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 12:45 p. m.
  • Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

PSG (Francia) vs. Chelsea (Inglaterra)

  • Estadio: Parque de los Príncipes de París
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (España)
  • Transmisión de TV:  ESPN 2 y Disney Plus Premium

Real Madrid (España) vs. Manchester City (Inglaterra)

  • Estadio: Santiago Bernabéu de Madrid
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
  • Transmisión de TV:  ESPN y Disney Plus Premium
12:49 hsHoy

Condición física de Luis Suárez genera preocupación antes del Mundial 2026: con el Sporting de Lisboa entrena menos para priorizar su recuperación

A pesar de la alerta por una posible lesión por fatiga muscular, el colombiano será titular en el partido de octavos de final de la Champions League contra el Bodo Glimit de Noruega

Luis Suárez marcó el gol
Luis Suárez marcó el gol con el que Sporting CP derrotó a FC Porto y clasificó a la final de la Copa de Portugal - crédito Sporting CP

La alerta médica por el desgaste físico de Luis Suárez condiciona la previa del Sporting CP antes del enfrentamiento de Champions League contra el Bodo/Glimt. El club ha puesto en marcha un plan especial para minimizar el riesgo de lesión de su delantero colombiano, principal referente ofensivo.

Leer la nota completa
12:20 hsHoy

Luis Javier Suárez fue reconocido como el delantero del mes en la Liga de Portugal: estos fueron sus números

Por segundo mes consecutivo, el atacante colombiano es elegido el mejor atacante tras sus notables siete goles en febrero y se consolida como máximo artillero de la primera división de Portugal

Luis Javier Suárez se consolida
Luis Javier Suárez se consolida como uno de los mejores delanteros de la Liga de Portugal - crédito Rita Franca / REUTERS

La temporada del delantero samario Luis Javier Suárez sigue siendo una de las más destacadas en el Viejo Continente, y en el radar de los equipos de la selección Colombia.

Leer la nota completa
12:05 hsHoy

Luis Javier Suárez quiere volver al gol en la Champions League en Noruega

Luis Javier Suárez lleva cuatro
Luis Javier Suárez lleva cuatro goles en la Champions League 2025-2026-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El partido se jugará el 11 de marzo de 2026 en el estadio Aspmyra, de la ciudad de Bodø, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en vivo a través de las pantallas de ESPN 5 y en la aplicación de Disney Plus Premium.

El juez central del partido será el eslovaco Ivan Kružliak.

Por los lados del Bodø/Glimt de Noruega, viene de una gran racha de victorias, tras acumular su séptima alegría al vencer al Molde FK por la Eliteserien (Liga de Primera división de Noruega) por 2-1, el 5 de marzo de 2026.

Los goles del cuadro revelación de la Champions League (tras eliminar al Inter de Milán) fueron gracias al doblete del volante noruego Sondre Auklend al 32 y 73 de partido.

En lo que se refiere a la Champions League, derrotaron al Inter de Milán por 2-1 en el estadio Giuseppe Meazza por 2-1, el 24 de febrero de 2026, con los goles de Jens Hauge al 58 y de Hakon Evjen al minuto 72 de partido, el descuento para los italianos fue de Alessandro Bastoni al 76 de partido.

El 7 de marzo de 2026, Sporting de Lisboa empató ante el SC Braga en el estadio Municipal, Suárez se volvió a reportar con gol y aumentó su cuenta goleadora en la tabla de artilleros. El gol inicial para los visitantes llegó por medio del portugués Gonzalo Inacio al 22 de partido, pero Ricardo Horta empató al 34 de partido.

Allí, a pocos minutos de finalizar el primer tiempo, Luis Javier Suárez se reportó desde el punto del tiro penal y anotó el 2-1 al 45+2, pero el uruguayo Ricardo Zalazar empató para el Braga al 90+6 de partido.

El último partido del Sporting de Lisboa en Champions League, lo jugó el 28 de enero de 2026, cuando derrotó por 2-3 en el estadio Nuevo San Mamés al Athletic Club de Bilbao.

El cuadro español se adelantó en el marcador con la anotación del español Oihan Sancet al minuto 3, luego Ousmena Diomandé empató al 12 para el cuadro de Lisboa, mientras que Gorka Guruzeta colocó el 2-1 parcial para Athletic de Bilbao.

La remontada para los portugueses llegó al minuto 62 con el empate de Trincao y el gol agónico de Alisson Santos al 90+4, permitiendo que los portugueses clasificaran en el grupo de los 8 de la Champions League-

Temas Relacionados

EN VIVOBodø/GlimtSporting LisboaBodø/Glimt vs. Sporting LisboaLuis Javier SuárezLuis SuárezChampions LeagueColombia-Deportes

Últimas noticias

Etapa 4 de la París Niza 2026: Daniel Felipe Martínez fue protagonista de la quedando en el segundo puesto detrás de Jonas Vingegaard

La carrera contó con un total de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, en dónde el ciclista danés consiguió una victoria clave que lo dejó como ganador de la jornada y líder de la clasificación general, mientras que el colombiano del Red Bull Bora-Hansgrohe logró quedar en la segunda casilla en ambos resultados

Etapa 4 de la París

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

El mejor colombiano en la competencia es Santiago Buitrago, ubicado en el puesto 11, a 37 segundos del líder, Isaac del Toro. Entre los principales candidatos al título de la tradicional carrera figuran Primoz Roglic, Antonio Tiberi y Giulio Pellizzari

Etapa 3 de la Tirreno

Acolfutpro denunció a equipo del fútbol colombiano por presuntamente no pagar salarios de jugadores en incapacidad médica

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia radicó ante el Ministerio del Deporte la solicitud para la suspensión del reconocimiento deportivo de Alianza FC

Acolfutpro denunció a equipo del

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Deportes Tolima vs. O’Higgins -

Así fue la polémica expulsión y enojo de figura del Junior de Barranquilla en la goleada por 0-4 que sufrió ante Atlético Nacional: metió fuerte codazo en el primer tiempo

El defensor de Junior de Barranquilla fue expulsado tras un codazo sobre Juan Manuel Rengifo, acción que el VAR corrigió de amarilla a roja, dejando al equipo costeño en clara desventaja desde el minuto veinte del partido

Así fue la polémica expulsión

ÚLTIMAS NOTICIAS

ANSES: cuándo cobro en marzo

ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 9

Quién es el expolicía que fue detenido por extorsionar a comerciantes de Florencio Varela

Con Capital, el evento boutique de Córdoba, comienza el calendario de ferias argentino

El oscuro prontuario del líder de la banda de ladrones que cayó tras el tirotearse con la Policía en una pool party

Aerolíneas Argentinas se suma a otras empresas y aplicará un recargo por la suba del petróleo: cuánto aumentarán los tickets

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

El emblema no autorizado desata alarma en centro migratorio de Florida

Dos muertos y decenas de evacuados tras los tornados en Indiana y el norte de Illinois

La Cámara de Diputados de Paraguay dio luz verde al acuerdo militar con Estados Unidos

DEPORTES

Revolución en la F1: una

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic buscarán el pase a cuartos de final en Indian Wells: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

El escándalo que rodea a una figura del Manchester City por la presunta invasión de la privacidad de sus vecinos