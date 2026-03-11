Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Goles: Josip Stanišić al minuto 12, Michael Olise al 22 y Serge Gnabry al 25 para Bayern Múnich en el primer tiempo. El senegalés Nicolas Jackson al 52, el francés Olise se reportó con doblete al 64 y Jamal Musiala al 67, descontó Mario Pašalić al 90+3 para Atalanta

Goles: Harvey Barnes al minuto 86 para Newcastle, empató el español Lamine Yamal al 90+6 de tiro penal para Barcelona FC

Goles: Marcos Llorente al minuto 6, Antoine Griezmann al minuto 14 y Julián Álvarez al minuto 15 y Robin Le Normand al 22 para los españoles, descontó Pedro Porro al 26. En el segundo tiempo, el argentino Álvarez volvió a reportarse con gol al 55, marcando doblete, y descontó el inglés Dominic Solanke al 76 para Tottenham y el 5-2 final.

La alerta médica por el desgaste físico de Luis Suárez condiciona la previa del Sporting CP antes del enfrentamiento de Champions League contra el Bodo/Glimt. El club ha puesto en marcha un plan especial para minimizar el riesgo de lesión de su delantero colombiano, principal referente ofensivo.

La temporada del delantero samario Luis Javier Suárez sigue siendo una de las más destacadas en el Viejo Continente, y en el radar de los equipos de la selección Colombia.

12:05 hs

Luis Javier Suárez quiere volver al gol en la Champions League en Noruega

Luis Javier Suárez lleva cuatro goles en la Champions League 2025-2026-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El partido se jugará el 11 de marzo de 2026 en el estadio Aspmyra, de la ciudad de Bodø, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en vivo a través de las pantallas de ESPN 5 y en la aplicación de Disney Plus Premium.

El juez central del partido será el eslovaco Ivan Kružliak.

Por los lados del Bodø/Glimt de Noruega, viene de una gran racha de victorias, tras acumular su séptima alegría al vencer al Molde FK por la Eliteserien (Liga de Primera división de Noruega) por 2-1, el 5 de marzo de 2026.

Los goles del cuadro revelación de la Champions League (tras eliminar al Inter de Milán) fueron gracias al doblete del volante noruego Sondre Auklend al 32 y 73 de partido.

En lo que se refiere a la Champions League, derrotaron al Inter de Milán por 2-1 en el estadio Giuseppe Meazza por 2-1, el 24 de febrero de 2026, con los goles de Jens Hauge al 58 y de Hakon Evjen al minuto 72 de partido, el descuento para los italianos fue de Alessandro Bastoni al 76 de partido.

El 7 de marzo de 2026, Sporting de Lisboa empató ante el SC Braga en el estadio Municipal, Suárez se volvió a reportar con gol y aumentó su cuenta goleadora en la tabla de artilleros. El gol inicial para los visitantes llegó por medio del portugués Gonzalo Inacio al 22 de partido, pero Ricardo Horta empató al 34 de partido.

Allí, a pocos minutos de finalizar el primer tiempo, Luis Javier Suárez se reportó desde el punto del tiro penal y anotó el 2-1 al 45+2, pero el uruguayo Ricardo Zalazar empató para el Braga al 90+6 de partido.

El último partido del Sporting de Lisboa en Champions League, lo jugó el 28 de enero de 2026, cuando derrotó por 2-3 en el estadio Nuevo San Mamés al Athletic Club de Bilbao.

El cuadro español se adelantó en el marcador con la anotación del español Oihan Sancet al minuto 3, luego Ousmena Diomandé empató al 12 para el cuadro de Lisboa, mientras que Gorka Guruzeta colocó el 2-1 parcial para Athletic de Bilbao.