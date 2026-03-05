Deportes

Liga BetPlay: árbitro de Santa Fe vs. Nacional fue suspendido por la Comisión Arbitral del fútbol colombiano

La decisión se da tras las múltiples críticas y reclamos que surgieron luego del polémico partido disputado en El Campín, donde las acciones del juez central influyeron en el marcador

Diego Ulloa fue el encargado
Diego Ulloa fue el encargado en el compromiso entre Santa Fe vs. Nacional - crédito Redes sociales

La Liga BetPlay 2026 avanza a ritmo acelerado y, tras el arranque de la fecha 10, la atención no solo está puesta en la lucha por un cupo en el grupo de los ocho, sino también en las constantes controversias arbitrales que siguen empañando el desarrollo del campeonato colombiano.

Jornada tras jornada, el trabajo de los jueces se ha visto bajo la lupa, acumulando reclamos de jugadores, entrenadores y directivos, así como la preocupación de la afición por la falta de claridad y consistencia en las decisiones.

La situación no es exclusiva de este semestre: en torneos anteriores ya se habían presentado múltiples llamados de atención y sanciones a árbitros que cometieron errores graves, algunos de los cuales no han sido designados para pitar en el actual campeonato.

La polémica más reciente se vivió en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional del 25 de febrero, donde el árbitro Diego Ulloa anuló un gol legítimo de Omar Fernández en las instancias finales, tras señalar una falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar. El propio Haydar admitió en rueda de prensa que había sido “más vivo” en la jugada para provocar la infracción.

Sanciones y presión sobre los árbitros

Los árbitros se han visto
Los árbitros se han visto envueltos en polémicas por sus actuaciones partidos tras partidos - crédito Vizzorimages

Ante el revuelo generado por sus decisiones, trascendió que Diego Ulloa fue suspendido por la Comisión Arbitral del fútbol colombiano, reconociendo que invalidó un gol legítimo de Santa Fe. El periodista Carlos Antonio Vélez, en su programa Palabras Mayores de Planeta Fútbol, señaló que el vallecaucano no ha vuelto a ser designado para dirigir en la Liga BetPlay.

Además, otros árbitros como Luis Matorel y Carlos Ortega también han sido sancionados recientemente, tras actuaciones polémicas en encuentros de Millonarios vs. Águilas Doradas e Internacional vs. Millonarios, respectivamente, según el analista José Borda.

Acolfutpro exige profesionalización y garantías laborales

Acolfutpro envió carta por las
Acolfutpro envió carta por las fallas que se han presentado con los árbitros del FPC - Acolfutpro

La crisis arbitral ha llevado a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) a responsabilizar públicamente a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por no implementar los estándares internacionales exigidos por la FIFA.

En un comunicado reciente, la entidad advirtió que la falta de profesionalización y garantías laborales para los árbitros afecta la calidad y transparencia del torneo, además de impactar el desempeño de los propios futbolistas. Acolfutpro también señaló que, a diferencia de otras ligas de la región como Brasil, Argentina, Chile y México, los árbitros en Colombia carecen de contratos laborales formales, seguridad social y programas de formación continua.

El gremio destacó que en países como España, los jueces cuentan con dedicación exclusiva, salarios competitivos y bonificaciones por partidos internacionales, lo que se traduce en mayor preparación y credibilidad en las decisiones arbitrales.

Santa Fe protesta formalmente y pide cambios estructurales

Hugo Rodallega mostró su molestia
Hugo Rodallega mostró su molestia por el árbitro del partido - crédito Lina Gasca/Colprensa

El malestar por el arbitraje en la Liga BetPlay también se hizo sentir desde la dirigencia de Santa Fe. El presidente Eduardo Méndez expresó su inconformidad tras la derrota ante Nacional, señalando que la acumulación de errores en un solo partido es inaceptable y afecta la equidad de la competencia.

El club bogotano envió una carta a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Comisión Arbitral solicitando una revisión detallada del perfil y el desempeño de la terna arbitral y del VAR en ese encuentro, y pidió que la información sea remitida a la FIFA y su presidente Gianni Infantino, con la esperanza de que se tomen medidas para elevar la calidad del arbitraje local.

El elenco Cardenal fue enfático en que el fútbol colombiano requiere árbitros mejor preparados y procesos de evaluación y formación más estrictos, para garantizar un torneo justo y confiable en beneficio de todos los actores del balompié nacional.

