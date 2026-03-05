Deportes

Carlos Bacca vuelve a Junior tras superar su lesión y está listo para debutar en la Liga BetPlay

El experimentado delantero fue incluido por primera vez en la lista de convocados por Alfredo Arias

Carlos Bacca ha completado un
Carlos Bacca ha completado un centenar de goles con Junior

Junior de Barranquilla se prepara para afrontar su compromiso de la fecha 10 de la Liga BetPlay ante Alianza Valledupar en el estadio Romelio Martínez. El equipo dirigido por Alfredo Arias viene de sumar una victoria 0-2 sobre Jaguares de Montería, partido en el que Teófilo Gutiérrez alcanzó su gol número 100 con el Tiburón y Luis Fernando Muriel también se reportó en el marcador, consolidando a Junior como una de las ofensivas más temidas del torneo.

Con la llegada de Muriel y la permanencia de Guillermo Paiva, el club barranquillero cuenta con alternativas de peso en el ataque para afrontar la doble competencia del semestre: la liga local y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El regreso de Carlos Bacca: una noticia esperada por la hinchada

Carlos Bacca tendrá su primera
Carlos Bacca tendrá su primera convocatoria con el club Tiburón

La principal novedad para este partido será la inclusión en la convocatoria de Carlos Arturo Bacca, que suma cerca de nueve meses fuera de competencia tras una lesión en el tendón de Aquiles sufrida en el segundo semestre de 2025.

El delantero de Puerto Colombia, campeón y referente de la institución, superó un proceso de recuperación largo y exigente, y ahora está listo para volver a las canchas y aportar su experiencia y liderazgo en el tramo decisivo del semestre.

Aunque su regreso a la convocatoria ha generado alegría en la interna y en la hinchada rojiblanca, no está garantizado que Bacca sume minutos en el duelo ante Alianza Valledupar.

El técnico Arias evaluará las condiciones del partido para decidir si el atacante debutará en la temporada o si aguardará una nueva oportunidad para ingresarlo al campo de juego. La prioridad del equipo es asegurar la clasificación a la siguiente ronda y sumar puntos clave para afrontar la Libertadores con la máxima plenitud de su plantel.

El mensaje de Bacca y su compromiso con Junior

Carlos Bacca volvería con el
Carlos Bacca volvería con el Junior de Barranquilla para noviembre de 2025, en la recta final de la Liga BetPlay

En entrevista con El Heraldo, Bacca explicó que el entrenador Arias le expresó el deseo de contar con él como delantero de área, pero dejó claro que su verdadero aporte se verá en el terreno de juego: “No soy el mismo en los entrenamientos que en los partidos. En los entrenamientos me preparo bien, pero mi máxima exigencia la doy en la competencia. Hay que entrenar bien para jugar bien, pero mi verdadero nivel se ve en los partidos”.

El atacante envió un mensaje a sus compañeros y al cuerpo técnico: “Si me toca aportar desde el banco, lo haré con la misma pasión, ya sea 20 minutos, 90, o incluso animando a mis compañeros. Mi compromiso con el club siempre será total”.

El proceso de recuperación y la disciplina de Bacca

Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y
Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel son los delanteros de Junior de Barranquilla

Sobre su vuelta a la actividad, Bacca recordó que la recuperación fue un trabajo conjunto con el departamento médico y el cuerpo de preparadores físicos del club: “Pasé por un proceso en el que primero trabajé con el área médica, luego me enfoqué en la parte física junto a los profes Nacho Berriel y César Gaitán. Fueron varias semanas de entrenamiento, en ocasiones hasta tres sesiones en una semana. Terminé el plan el 22 de enero y desde entonces estoy disponible para el cuerpo técnico”.

La dedicación y la disciplina de Bacca han sido claves para volver a una convocatoria y buscar el protagonismo en un semestre en el que Junior aspira a pelear en todos los frentes.

Junior está listo para un semestre de exigencia local e internacional

Con la plantilla reforzada y la reincorporación de Bacca, Junior de Barranquilla afronta un calendario intenso, en el que el rendimiento colectivo y la rotación de sus figuras serán determinantes para luchar por los objetivos.

El partido ante Alianza Valledupar será una nueva oportunidad para sumar y ajustar detalles con miras a los desafíos inmediatos, mientras la afición barranquillera celebra el regreso de uno de sus ídolos más queridos.

