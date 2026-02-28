Deportes

Se viene el debut de James Rodríguez en la MLS: hora y dónde ver Minnesota United vs. Cincinnati FC

El volante colombiano ya estaría listo para afrontar su primer encuentro en el campeonato, en condición de local y esperando mostrar todo su talento

Todo está listo para que
Todo está listo para que James Rodríguez empiece a mostrar su talento en la MLS con el Minnesota United - crédito Minnesota United

James Rodríguez se prepara para su primer encuentro en Estados Unidos, país al que llegó a inicios de febrero luego de más de dos meses buscando un club que le garantizara minutos y ritmo de juego, que son claves para volver a la selección Colombia en el camino al mundial.

El colombiano debutaría con Minnesota United frente al Cincinnati, en la segunda jornada de la MLS y con la esperanza de hacer una buena presentación, ya que será frente a los aficionados, quienes tienen mucha expectativa por el fichaje del mediocampista de 34 años.

Cabe recordar que James no juega un partido oficial desde inicios de noviembre de 2025, cuando estaba con León ante Puebla por la Liga MX y los mexicanos no renovaron su contrato, pues no se cumplieron varios objetivos de rendimiento y la campaña esa temporada fue pésima.

Hora y dónde ver Minnesota United vs. Cincinnati

El posible debut de James Rodríguez con Minnesota United genera expectación en la previa del duelo ante FC Cincinnati, que se disputará este sábado 28 de febrero de 2026 en el Allianz Field. El volante colombiano podría sumar sus primeros minutos oficiales tras su llegada al conjunto estadounidense, participando en la segunda jornada de la Major League Soccer 2026.

El partido se llevará a cabo en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, el sábado 28 de febrero a las 4:30 p. m. La transmisión será exclusiva a través de la plataforma digital Apple TV, que tiene derechos de la MLS y partidos en exclusiva, para todos sus usuarios en Estados Unidos y el mundo.

Minnesota empató de visitante ante
Minnesota empató de visitante ante Austin FC en el inicio de la MLS Cup 2026 - crédito Minnesota United

Con solo poco más de dos meses de inactividad, Rodríguez última detalles para integrarse a la competencia después de disputar su último partido oficial el 25 de noviembre pasado, cuando la Selección Colombia venció 3-0 a Australia. La presencia del experimentado mediocampista marca un refuerzo de jerarquía internacional y liderazgo para el club, que en la temporada anterior llegó hasta las semifinales de la Conferencia Oeste.

La participación del colombiano, ahora bajo la dirección técnica del neozelandés Cameron Knowles, ha sido evaluada en entrenamientos recientes con el objetivo de medir su estado físico y futbolístico. Acumular minutos será clave para James Rodríguez, que busca asegurar continuidad de cara a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, programada para iniciar en poco más de 100 días.

El volante colombiano jugará en
El volante colombiano jugará en el cuadro del Minnesota United, siendo su primera experiencia en la MLS - crédito @jamesrodriguez10 / Instagram

Minnesota United encara este encuentro tras igualar 2-2 ante Austin FC en la fecha inaugural, mientras el cuerpo técnico define si incluirá a Rodríguez como una de las novedades en la convocatoria. El contrato inicial del mediocampista colombiano es de seis meses, aunque existe posibilidad de extensión si cumple con ciertos objetivos internos. El seleccionador nacional Néstor Lorenzo observará de cerca el desempeño de uno de sus jugadores clave en este nuevo ciclo.

“James no es una maravilla”

En el centro de un intenso debate futbolístico, el director técnico Jorge Luis Pinto cuestionó abiertamente el estatus de James Rodríguez Rubio como figura histórica de la Selección Colombia. El entrenador expresó que, bajo su evaluación profesional, “James no es una maravilla”, y ubicó a Carlos Valderrama y Freddy Rincón por encima del actual capitán en el listado de los más grandes ídolos colombianos.

Jorge Luis Pinto viene de
Jorge Luis Pinto viene de ser técnico del Unión Magdalena hasta el primer semestre de 2025 - crédito Montiner Alvis Arrieta / Colprensa

El análisis de Pinto, en el programa Sí era gol, giró sobre la opinión de que el compromiso y el sentido de pertenencia que James demuestra cada vez que es convocado no bastan. El técnico afirmó que el futbolista requiere “otros ingredientes”, haciendo alusión a la necesidad de mayor ritmo físico y de una continuidad que, según su criterio, no ha logrado mantener en los últimos años.

El enfoque de Pinto se diferencia de otras posturas habituales en el entorno futbolístico nacional, donde la figura de James Rodríguez genera posturas polarizadas. Al pronunciarse, el entrenador replicó críticas históricas sostenidas por el periodista Carlos Antonio Vélez y remarcó: “Maravilla ‘el Pibe’ Valderrama o Freddy Rincón; pero James no”.

