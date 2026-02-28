Primera polémica con James Rodríguez en Minnesota United por la MLS: esto pasó en su primer partido

James Rodríguez fue suplente en el partido del Minnesota United ante Cincinnati, por la MLS - crédito @jamesrodriguez10 / Instagram

James Rodríguez fue una de las novedades del Minnesota United para el partido contra Cincinnati, por la segunda fecha de la MLS y emocionó a los aficionados, quienes querían ver al volante colombiano en el campo de juego de su equipo y empezar a ser la figura de la temporada, como se espera.

Sin embargo, el técnico Cameron Knowlez tomó una polémica decisión con James, que empezó el partido como suplente en el Allianz Field de Saint Paul, luego de perderse el primer encuentro contra Austin FC en Texas, porque no tenía las condiciones físicas para ser convocado.

El colombiano necesita sumar minutos para ser convocado a la selección Colombia en marzo, cuando se enfrente a Francia y Croacia en duelos amistosos en Estados Unidos, para que el técnico Néstor Lorenzo vea su rendimiento y lo tenga en cuenta para la Copa del Mundo en junio.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

El volante colombiano era uno de los jugadores que todos los aficionados esperaban ver en el campo de juego, debido a su experiencia, trayectoria y llegó como una de las estrellas de la plantilla para 2026, cuando el objetivo es volver a pelear por el título y superar las semifinales de la conferencia oeste, que fue lo más lejos que llegó en 2025.

Sin embargo, hubo polémica porque James Rodríguez nunca salió del banco de suplentes, vio todo el encuentro contra Cincinnati sin sumar ningún minuto y festejar con sus compañeros el triunfo por 1-0 en casa, por la segunda fecha de la MLS, que deja al equipo con cuatro puntos en los primeros puestos.

El técnico Cameron Knowles le apostó a un partido en el que fuera más ofensivo, abriera la cancha y tuviera un poco de equilibrio, que le funcionó a los 66 minutos con la anotación de Kelvin Yeboah, para la primera victoria en su debut como local en el campeonato.

Minnesota movió el medio campo, pero dejó afuera a James Rodriguez, que pese a ver cómo el entrenador modificaba la zona de volantes, solo metió a Owen Gene por Nectarios Triantes, además de sacar a los extremos Bongokuhle Hlongwane y Tomás Chancalay.

De esta manera, el debut del colombiano deberá esperar, al menos, una semana más, cuando el cuadro de los Loons visite a Nashville SC, el sábado 7 de marzo, en la tercera jornada de la MLS, que será clave para que el equipo vuelva a ganar y pelee por el liderato de la conferencia oeste.

“Es un gran jugador, pero tiene que entrenar”

A poco más de tres meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, el colombiano James Rodríguez enfrenta cuestionamientos sobre su profesionalismo. Las críticas más recientes provienen de Jorge Luis Pinto, exdirector técnico de la selección Colombia, quien considera que el talento y la creatividad del mediocampista, actualmente en el Minnesota United de Estados Unidos, no han sido suficientes para consolidarlo como líder absoluto del equipo nacional de cara al máximo torneo del fútbol internacional, según informó el medio Red+.

Pinto fundamenta su posición al comparar el historial de James Rodríguez con el de otros referentes históricos de la selección Colombia, como Carlos “El Pibe” Valderrama, Freddy Rincón y Radamel Falcao García. Para el técnico santandereano, la principal diferencia reside en la ética de trabajo y el compromiso en los entrenamientos, una cualidad que, según él, ha distinguido a estas figuras a lo largo de sus carreras y que, en contraste, identifica como la deuda pendiente de Rodríguez.

El extécnico, quien dirigió a Costa Rica en el Mundial de 2014, sostuvo en el programa Si era gol de Red+: “Es un gran jugador, pero tiene que entrenar, y en mi filosofía difícilmente entraría porque no lo hace. A mí me encantaría que fuera un berraco, sería una maravilla en el mundo del fútbol, pero no lo es”. Pinto subrayó que, bajo su estricta visión del fútbol, el estilo de vida y la metodología de entrenamiento del mediocampista dificultarían su inclusión en sus equipos.