La selección Colombia de baloncesto superó a Chile en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

El quinteto nacional se llevó el partido por 78-86, y Jaime Echenique fue elegido como la figura del partido - crédito FIBA/YouTube

La última semana de febrero vio el regreso de las ventanas de clasificación para determinar las selecciones participantes en la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA de Catar 2027.

En ese contexto, Colombia disputó el primero de los dos partidos de la segunda ventana, correspondiente a la primera ronda de clasificación. El contrincante sería Chile, rival directo que buscaba defender su localía en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia.

Colombia empezó con todo y completó un parcial de 0-9 en el primer cuarto con una notable participación de Romario Roque y Hansel Atensia en la ofensiva, encontrando espacios en la defensa chilena ya fuese para filtrar pases buscando a sus jugadores interiores, o para hacer daño desde la larga distancia.

Hansel Atencia contribuyó con su acierto desde la línea de 3 a la victoria colombiana que los acerca a la posibilidad de asegurar un lugar en la segunda ronda de clasificación - crédito @dpbcolombia/Instagram

Chíle trató de reaccionar, pero la defensa con Jaime Echenique y Michaell Jackson al mando impidió que se acercaran en un inicio, a lo que se sumó un mayor acierto de la Tricolor desde la línea de tres puntos. De este modo, el primer cuarto terminó con ventaja de 12-28 favorable a Colombia.

En el segundo cuarto Chile trató de sacudirse bajo el liderazgo de Felipe Haase, llegando a colocarse a un punto de distancia. No obstante, Colombia aguantó, hizo ajustes en su defensa y terminó el segundo cuarto con ventaja de 38-43.

Pese a que Colombia no volvió a distanciarse tanto en el marcador como en el inicio, mostró solvencia para administrar el resultado, especialmente en el cierre del partido, cuando Chile buscó voltear el marcador de manera milagrosa. Pero entre el desacierto de los locales, el buen trabajo defensivo de Colombia y los triples de Atensia (que terminó con 19 puntos y un 5/10 en larga distancia) le permitieron a Colombia mantener a raya a los locales.

Colombia completó su mejor inicio en una clasificación de baloncesto FIBA, con dos victorias consecutivas - crédito @dpbcolombia/Instagram

El compromiso terminó con marcador de 78-86, dejando al quinteto colombiano con grandes posibilidades de avanzar a la segunda ronda de clasificación. Fue clave la cantidad de rebotes acumulados por Colombia (50), frente a los del cuadro local (36).

Dos jugadores destacaron por encima del resto. Por un lado, el base Romario Roque marcó el ritmo mostrado por Colombia con 16 puntos, 3/5 en triples y 4 asistencias.

Romario Roque manejó los hilos de Colombia y contribuyó a la victoria con 16 puntos y 4 asistencias - crédito @dpbcolombia/Instagram

“Muy contentos con el resultado. Hay que seguir mejorando, seguir trabajando. Es un paso importante para el país (...) El juego físico creo que es nuestro fuerte, presionar el balón todo el tiempo e imponernos sobre ellos y jugar las posesiones más correctas en la ofensiva. Creo que eso fue lo que nos dio el partido”, comentó Roque en declaraciones postpartido para DirecTV Sports.

Por su parte, Jaime Echenique fue elegido como la figura del partido. El pivot barranquillero, primer colombiano de la historia en disputar minutos en la NBA con los Washington Wizards y hoy en el Pallacanestro Reggiana de Italia, completó una línea estadística de 14 puntos, 10 rebotes, 3 tapones, 1 robo y 2 asistencias. Una volcada suya y una tapa fueron determinantes para sellar el triunfo en los segundos finales.

Esta victoria, sumada a la obtenida con Venezuela en la primera ventana de partidos en noviembre de 2025 —solo se disputó un juego, pues el otro se suspendió debido al bloqueo aéreo que ejerció Estados Unidos sobre el vecino país por esas fechas—, le permite a Colombia completar el mejor inicio de su historia en eliminatorias FIBA, manteniéndose invicto luego de dos partidos disputados, lo que les permite ubicarse en la segunda posición del grupo C, solamente superados por Brasil que también se mantiene invicto luego de superar a Venezuela.

Colombia terminará la segunda ventana de partidos de clasificación nuevamente como visitante, esta vez ante Brasil. Este compromiso se disputará el lunes 2 de marzo en la Arena UniBH de Belo Horizonte.

Si la verdeamarela supera a Colombia, tendrá asegurado el tiquete a la segunda ronda de clasificación en la división FIBA Américas. Si la Tricolor da la sorpresa como visitante, quedaría a una sola victoria de asegurar matemáticamente su lugar en la segunda ronda.