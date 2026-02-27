Deportes

Colombia se prepara para dos juegos claves en su ruta hacia el Mundial de Baloncesto Catar 2027

El conjunto nacional superó un estrecho marcador contra Venezuela en el inicio de la eliminatoria, y ahora se prepara para medirse ante Chile y Brasil como visitante

La selección Colombia de baloncesto
La selección Colombia de baloncesto se prepara para disputar la segunda ventana de partidos ante Chile y Brasil, por la clasificación al Mundial de 2027 en Catar - crédito @dpbcolombia/Instagram

La selección Colombia de Baloncesto se prepara para retomar su participación rumbo a la Copa Mundial FIBA Catar 2027, con dos partidos determinantes ante Chile y Brasil, como visitante.

La delegación colombiana ya se encuentra en la localidad chilena de Valdivia para su partido del viernes 27 de febrero en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros. Luego llegará el enfrentamiento ante Brasil el lunes 2 de marzo en la Arena UniBH de Belo Horizonte.

Ambos partidos son determinantes en las aspiraciones del roster dirigido por Tomás Díaz para los compromisos que podrían acercarlos a su primera participación en el Mundial desde 1982, cuando el país participó en calidad de anfitrión.

Para esta segunda ventana clasificatoria, el cuerpo técnico encabezado por Díaz seleccionó a Romario Roque, Hansel Atencia y Darwin Blanco como guardias; Juan Cárdenas, Michael Jackson y Luis Almanza como aleros; Tonny Trocha, Juan Tello y Soren De Luque en el puesto de ala-pívot; y Juan Madrigal, Cristian Solís y Jaime Echenique como postes.

Braian Angola es una de
Braian Angola es una de las bajas sensibles de Colombia para la segunda ventana de partidos ante Chile y Brasil por la clasificación al Mundial FIBA 2027 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Dos bajas marcarán los dos partidos de Colombia en esta segunda ventana de encuentros clasificatorios. Por un lado, el escolta y principal anotador de Colombia, Braian Angola, no participará en la concentración debido a compromisos con su club, el ASVEL Lyon-Villeurbanne en la Euroliga, competición en la que dicho equipo marcha último y se aferra a sus últimas posibilidades de alcanzar el play-in.

La otra baja es la de Andrés Ibargüen, que quedó fuera de la lista por una lesión muscular.

El camino de Colombia en la clasificación para el Mundial de Baloncesto Catar 2027

El pivot fue la figura en el debut ante Venezuela por las clasificatorias al Mundial de Baloncesto del próximo año en Catar - crédito @dpbcolombia/Instagram

Luego de su participación en la AmeriCup 2025 en la que llegaron hasta cuartos de final y fueron eliminados por Canadá, el seleccionado nacional inició su preparación para la primera ventana de clasificación rumbo al Mundial 2027, en la que fueron ubicados en el grupo C del clasificatorio del FIBA Américas junto a Brasil, Chile y Venezuela.

La primera ventana constó de una su serie de dos partidos ante Venezuela. El primero se disputó en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, el 27 noviembre de 2025, saldándose con una victoria para Colombia por 80-78.

Echenique fue destacado como la
Echenique fue destacado como la clave de Colombia por la FIBA para los partidos ante Chile y Brasil - crédito FIBA

Jaime Echenique fue el más destacado por Colombia en ese partido anotando 17 puntos, con un porcentaje de 7/11 en tiros de campo, a los que sumó 5 rebotes, 2 robos de balón y un tapón. Fue un partido donde las mejores opciones llegaron por penetraciones o tiros de media distancia. Esto, sumado a que los tiradores de tres puntos Romario Roque y Michaell Jackson no tuvieron su mejor partido, explicó el marcador tan estrecho del compromiso.

El partido de vuelta ante Venezuela, programado inicialmente para unos días después, fue aplazado por disposición de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), debido a que el partido coincidió con la orden de cerrar el espacio aéreo de Venezuela por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque la entidad anunció que se confirmaría una nueva fecha próximamente (en concreto, no posterior a la tercera ventana de las clasificatorias que culmina el 7 de julio), esta sigue sin anunciarse.

En la previa de la segunda ventana, el portal oficial de la FIBA destacó justamente a Echenique como el hombre a seguir en Colombia. “Gracias a su fortaleza en la pintura en ambos extremos de la cancha, Echenique es una figura clave para Colombia, especialmente en esta ventana, cuando se enfrentarán a Chile y Brasil, dos equipos con sólidas líneas delanteras”, detalló la página oficial de FIBA, recordando que actualmente promedia 10,5 puntos y 4m7 rebotes en 18,8 minutos disputados con el Reggio Emilia de la Serie A italiana.

