Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo


Alejandro Restrepo debe buscar la victoria para salir de la mala racha de resultados - crédito David Jaramillo / Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto del partido entre Independiente Medellín y Liverpool por la fase 2 de la Conmebol Libertadores 2026.

12:25 hsHoy

Convocados de Independiente Medellín para el partido ante Liverpool


Estos son los jugadores que tendrá Alejandro Restrepo para el duelo ante el cuadro uruguayo-crédito Jefatura de Prensa de Independiente Medellín
12:04 hsHoy

Figura de Independiente Medellín arremete en contra la Copa Libertadores: “Los equipos viven castigados”

Didier Moreno expresó su inconformidad por la seguidilla de partidos y la falta de apoyo institucional para reprogramar encuentros entre Liga BetPlay y el torneo internacional

Didier Moreno habló sobre los calendarios ajustados que existen entre los partidos de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores-crédito Dimayor/YouTube

Independiente Medellín tuvo que jugar en menos de 72 horas dos partidos: el primero fue por la Copa Libertadores de América cuando venció por 2-1 al Liverpool de Uruguay, el 17 de febrero de 2026.

11:57 hsHoy

El Poderoso de la Montaña define su paso a la tercera fase


Medellín superó a Liverpool en Uruguay por 2-1, en la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores - crédito Conmebol

El partido se jugará el 24 de febrero de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y se podrá ver a través de Espn y Disney Plus.

El árbitro del partido será el brasileño Anderson Daronco.

Por los lados de Medellín, viene de empatar en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, el 20 de febrero de 2026 ante Llaneros a dos goles.

Las anotaciones llegaron por medio del autogol de Brian Benítez al 51 y de Didier Moreno al 90+4 para Medellín, mientras que Llaneros marcó por medio de Jhon Vásquez de tiro penal al minuto 76, y de Neider Ospina al 90+9 de partido.

Por los lados del Liverpool de Uruguay, empató el 20 de febrero de 2026 ante Cerro por el Campeonato Uruguayo en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo.

El gol inicial de Cerro llegó al minuto 70 a través de Alejandro Severo, y finalmente, Federico Martínez empató para Liverpool al minuto 80.

A lo que se refiere al partido de ida que jugaron uruguayos y colombianos, hay que ir al 17 de febrero de 2026 en el estadio Belvedere de Montevideo, y que Medellín ganó por 2-1.

Los goles de Francisco Fydriszewski al minuto 52 y de Hayen Palacios al 90+2 permitieron que el equipo dirigido pro Alejandro Restrepo llegara con la ventaja al Atanasio Girardot, mientras que Santiago Strasorier empató de forma parcial para Liverpool.















