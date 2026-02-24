Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto del partido entre Independiente Medellín y Liverpool por la fase 2 de la Conmebol Libertadores 2026.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Independiente Medellín tuvo que jugar en menos de 72 horas dos partidos: el primero fue por la Copa Libertadores de América cuando venció por 2-1 al Liverpool de Uruguay, el 17 de febrero de 2026.
El partido se jugará el 24 de febrero de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y se podrá ver a través de Espn y Disney Plus.
El árbitro del partido será el brasileño Anderson Daronco.
Por los lados de Medellín, viene de empatar en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, el 20 de febrero de 2026 ante Llaneros a dos goles.
Las anotaciones llegaron por medio del autogol de Brian Benítez al 51 y de Didier Moreno al 90+4 para Medellín, mientras que Llaneros marcó por medio de Jhon Vásquez de tiro penal al minuto 76, y de Neider Ospina al 90+9 de partido.
Por los lados del Liverpool de Uruguay, empató el 20 de febrero de 2026 ante Cerro por el Campeonato Uruguayo en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo.
El gol inicial de Cerro llegó al minuto 70 a través de Alejandro Severo, y finalmente, Federico Martínez empató para Liverpool al minuto 80.
A lo que se refiere al partido de ida que jugaron uruguayos y colombianos, hay que ir al 17 de febrero de 2026 en el estadio Belvedere de Montevideo, y que Medellín ganó por 2-1.
Los goles de Francisco Fydriszewski al minuto 52 y de Hayen Palacios al 90+2 permitieron que el equipo dirigido pro Alejandro Restrepo llegara con la ventaja al Atanasio Girardot, mientras que Santiago Strasorier empató de forma parcial para Liverpool.