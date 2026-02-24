Deportes

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en el Sudamericano Sub20 Femenino de Paraguay

Las dirigidas por Carlos Panigua deberán sumar los tres puntos para mantener sus aspiraciones de clasificar a Polonia 2026

La selección dirigida por Carlos
La selección dirigida por Carlos Paniagua deberá sumar los tres puntos para mantener viva su aspiración al Mundial de 2026-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia hasta el momento no sabe lo que es la victoria en el hexagonal final del Sudamericano Sub20.

Tras las caídas ante Ecuador y Brasil, junto al agónico empate ante Paraguay, la Tricolor se encuentra con la urgencia de sumar tres puntos para soñar con la clasificación a la cita mundialista de Polonia, y que se jugará en septiembre de 2026.

Colombia está obligada a ganarle
Colombia está obligada a ganarle a Venezuela-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 25 de febrero de 2026, en el estadio Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa), de Asunción, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las señales de Dsports Plus (613-1613), Caracol HD2, RCN HD2, y de las aplicaciones de Ditu, Canal RCN y de Dgo.

En la tabla de posiciones, Colombia subió una casilla, salió del último lugar y mantiene opciones de clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-20 Polonia 2026. Para lograrlo, la Tricolor debe ganar los dos partidos restantes —Venezuela y Argentina— y así ubicarse entre las cuatro primeras de la ronda final.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

Juana Ortegón es una de
Juana Ortegón es una de las grandes figuras de la selección Colombia Sub-20-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Colombia rescató un punto ante Paraguay en el estadio Carfem de Ypané.

El gol inicial del partido llegó a través de Pamela Villalba al minuto 48 para el cuadro Guaraní, mientras que Isabella Díaz empató el partido para Colombia al 90+2 de partido.

De esta forma, las “Cafeteras” sumaron su primer punto en el hexagonal final, y esperan conseguir la victoria para revivir sus aspiraciones de clasificación al Mundial.

A continuación, este es el camino de la selección dirigida por Carlos Paniagua en el hexagonal final:

  • 22 de febrero de 2026 - Sudamericano Sub-20: Paraguay 1-1 Colombia
  • 19 de febrero de 2026 - Sudamericano Sub-20: Colombia 0-1 Brasil
  • 16 de febrero de 2026 - Sudamericano Sub-20: Colombia 0-1 Ecuador

Venezuela

La Vinotinto quiere sumar los
La Vinotinto quiere sumar los tres puntos -crédito femeninofvf/Instagram

La selección venezolana de fútbol viene de empatar en un gran juego a dos goles ante Ecuador en la fecha 3 del hexagonal final del Sudamericano Sub-20.

Las ecuatorianas se adelantaron durante el partido con el gol de Dariana Moran al minuto 33, mientras que el empate parcial para Venezuela llegó al 45+5 por intermedio de Melanie Chirinos de tiro penal.

Para el segundo tiempo, Venezuela se adelantó en el marcador gracias al gol de Fabiana Hernández al 46 de partido, pero al minuto 59, Fiorella Pico empató el partido y entregó el 2-2 final del encuentro.

A continuación, así viene la Vinotinto en la fase final del Sudamericano:

  • 22 de febrero de 2026 - Sudamericano Sub-20: Venezuela 2-2 Ecuador
  • 19 de febrero de 2026 - Sudamericano Sub-20: Venezuela 0-2 Paraguay
  • 16 de febrero de 2026 - Sudamericano Sub-20: Argentina 2-2 Venezuela
La "Tricolor" viene de derrotar
La "Tricolor" viene de derrotar a Venezuela en la segunda fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Para hablar del último duelo que jugaron, se dio el 8 de febrero de 2026, y allí las dirigidas por Carlos Paniagua ganaron por 1-0 en el estadio Luis Alfonso Giani de Villa Elisa, Asunción, con el gol de Maithé López al minuti 81 de partido.

Este es el historial de los últimos cinco partidos entre sí:

  • 8 de febrero de 2026 - Sudamericano Sub-20: Colombia 1-0 Venezuela
  • 26 de abril de 2024 - Sudamericano Sub-20: Colombia 3-2 Venezuela
  • 16 de abril de 2024 - Sudamericano Sub-20: Colombia 4-1 Venezuela
  • 28 de junio de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 3-0 Venezuela
  • 21 de abril de 2022 - Sudamericano Sub-20: Colombia 3-0 Venezuela

A continuación, así va la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-20:

  1. Brasil: 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +7) - clasificadas al Mundial de Polonia 2026
  2. Ecuador: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) - clasificadas al Mundial de Polonia 2026
  3. Paraguay: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Venezuela: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  5. Colombia: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  6. Argentina: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

