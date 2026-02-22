Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Santa Fe mostró mucha superioridad en el compromiso de vuelta y mostró las falencias de Junior, sobre todo en defensa - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Independiente Santa Fe contra Junior FC, válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026. Mientras el equipo Cardenal llega necesitado de una victoria por su posición en la tabla de posiciones, los Tiburones atraviesan un bueno momento estando entre los ocho mejores y con opciones de ser segundos en caso de una victoria.

Siga aquí todas las incidencias del partido que se jugará desde las 4:00 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

