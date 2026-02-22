Deportes

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe mostró mucha superioridad
Santa Fe mostró mucha superioridad en el compromiso de vuelta y mostró las falencias de Junior, sobre todo en defensa - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Independiente Santa Fe contra Junior FC, válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026. Mientras el equipo Cardenal llega necesitado de una victoria por su posición en la tabla de posiciones, los Tiburones atraviesan un bueno momento estando entre los ocho mejores y con opciones de ser segundos en caso de una victoria.

Siga aquí todas las incidencias del partido que se jugará desde las 4:00 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

12:31 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Santa Fe vs. Junior FC - fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026.
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia.
  • Fecha y hora: domingo 22 de febrero - 4:00 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.
  • Posible alineación de Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla, Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Ewil Murillo; Nahuel Bustos, Omar Frasica y Hugo Rodallega.
  • D. T de Independiente Santa Fe: Pablo Repetto.
  • Posible alineación de Junior FC: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Yimmi Chará, Guillermo Celis, Jesús Rivas; Joel Canchimbo, Cristian Barrios, Luis y Fernando Muriel.
  • D. T de Junior FC: Alfredo Arias.

