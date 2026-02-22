Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

La selección Colombia Sub 20
La selección Colombia Sub 20 ha perdido los dos partidos en la fase final del Sudamericano - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia en el Conmebol Sudamericano Femenino Sub20 que se juega en el país de Paraguay. La Tricolor está obligada a sumar de a tres puntos para mantener viva la opción de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en Polonia.

El partido se jugará desde las 8:00 p. m. en el estadio Carfem de Ypané y aquí podra seguir todas las incidencias de la previa, el partido y el post del compromiso.

11:59 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección de Colombia vs. Selección de Paraguay - Fecha 3 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub20.
  • Lugar: estadio Carfem - Ypané, Paraguay.
  • Fecha y hora: domingo 22 de febrero - 8:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Gol Caracol HD2, RCN Fútbol HD2, Ditu y App RCN.
  • Posible alineación de selección de Colombia: Luisa Agudelo; Sara Bohórquez, Maria José Torres, Maria Fernanda Viafara, Lina Arboleda; Isabel Weiner, Juana Ortegón; Isabella Díaz, Maria Camila Zapata, Mariana Silva; Maithe López.
  • D. T de selección de Colombia: Carlos Paniagua.

