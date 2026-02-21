Figura de Independiente Medellín arremete en contra la Copa Libertadores: “Los equipos viven castigados”

Didier Moreno habló sobre los calendarios ajustados que existen entre los partidos de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores-crédito Dimayor/YouTube

Independiente Medellín tuvo que jugar en menos de 72 horas dos partidos: el primero fue por la Copa Libertadores de América cuando venció por 2-1 al Liverpool de Uruguay, el 17 de febrero de 2026.

Luego volvió a la acción por la Liga BetPlay, el 20 de febrero de 2026, en el empate ante Llaneros a dos goles en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio.

Didier Moreno ha asumido la capitanía en la crisis de resultados de Independiente Medellín - crédito Independiente Medellín

Con este panorama, el volante Didier Moreno habló en rueda de prensa tras el empate ante Llaneros, explicó que el calendario de partidos exigió desde la parte física a Independiente Medellín, situación que los obligó a usar futbolistas juveniles para el duelo ante Llaneros.

“Sí, la exigencia de tener partido a partido es muy grande. Tuvimos un viaje largo, eso no es un secreto y se ha dicho que los equipos colombianos que participan en torneo internacional siempre viven castigados. Nos tocó bajarnos del avión, llegar directamente acá, utilizar a una cantidad de jóvenes y no venir con el equipo completo por la cercanía que tenemos con el otro juego (ante Liverpool de Uruguay, el 24 de febrero de 2026). Pero bueno, no son excusas para no haber ganado hoy. Hicimos un gran trabajo, merecimos más por lo demostrado durante todo el juego”.

Independiente Medellín no levanta cabeza en la Liga BetPlay

Llaneros y Medellín protagonizaron un intenso partido en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé-crédito @ClubLlanerosFC/X

Independiente Medellín y Llaneros empataron 2-2 en el estadio Bello Horizonte -Rey Pelé en un duelo con final electrizante y cambios radicales en el marcador, por la octava jornada de la Liga BetPlay.

El equipo local, obligado a utilizar una nómina alterna debido a su participación en la Copa Libertadores, estuvo dos veces arriba pero no logró sostener la ventaja, cediendo el empate en el tiempo agregado y encadenando su segundo resultado igualado de manera consecutiva.

La primera mitad se inclinó a favor de Independiente Medellín, que manejó la posesión y generó opciones más peligrosas, especialmente por el costado izquierdo de su ataque.

La defensa visitante y el arquero Salvador Ichazo se vieron exigidos a partir del minuto 23, cuando Llaneros inquietó en dos ocasiones a través de jugadas de pelota quieta ejecutadas por Juan José Ramírez, pero el marcador permaneció inalterado al final de los primeros 45 minutos.

La apertura en el marcador llegó al minuto 51 por medio de un autogol: Frank Fabra desbordó e intentó enviar un centro desde la izquierda, pero Brian Benítez, al intentar despejar el balón, lo desvió hacia su propia portería y puso en ventaja al DIM.

La reacción visitante se produjo a 15 minutos del final, luego de una mano sancionada por el VAR, que permitió a Jhon Vásquez anotar el empate desde el punto penal.

El final del partido se intensificó en los minutos de adición. Al 90+4, Diego Moreno devolvió la ventaja a Independiente Medellín, pero Llaneros no se dio por vencido. Cuando todo parecía sentenciado, Néider Ospina decretó el 2-2 definitivo al minuto 90+9.

El resultado representa el segundo empate consecutivo para Independiente Medellín en la Liga BetPlay, que pese a mostrarse superior en varios lapsos del juego, volvió a dejar escapar puntos en los instantes finales.

Para Llaneros, pese al empate como local ante un rival de peso refuerza su confianza de cara a la continuidad de la Liga BetPlay.

Cuándo vuelven a jugar Independiente Medellín y Llaneros

Independiente Medellín con Francisco Fydriszewski se prepara para recibir al Liverpool de Uruguay- crédito Independiente Medellín

El equipo de Alejandro Restrepo ahora se enfocará en lo que será el duelo de vuelta de la Copa Libertadores, cuando en el estadio Atanasio Girardot reciba al Liverpool de Uruguay, el 24 de febrero de 2026, a partir de las 7:30 p. m. por la fase 2 de la Copa Libertadores.

En la Liga BetPlay, los antioqueños volverán a la acción, el 28 de febrero de 2026 cuando jueguen ante Atlético Bucaramanga en condición de local.

Por los lados de Llaneros, jugará el 5 de marzo de 2026 ante Internacional de Bogotá, a partir de las 6:10 p. m. en el estadio Bello Horizonte- Rey Pelé de Villavicencio.