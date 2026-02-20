Deportes

Selección Colombia ya tiene fecha y rival para su último amistoso antes de la Copa Mundo 2026: inédito equipo

El combinado nacional tendrá dos juegos entre mayo y junio, uno de ellos en Estados Unidos y contra otro de los participantes en el certamen de la FIFA

Guardar
La selección Colombia tendrá un
La selección Colombia tendrá un nuevo amistoso antes del mundial de 2026, después de enfrentar a Francia y Croacia - crédito FCF

La selección Colombia está a casi un mes de volver a la acción en 2026, disputando sus últimos duelos de preparación antes de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de consolidar al equipo que buscará ser protagonista en el torneo.

Los cafeteros conocieron a su nuevo rival en los amistosos previos al mundial, que es otro participante en el certamen internacional y que enfrentará por primera vez a la Tricolor, que le servirá de mucho porque tiene en su grupo a uno de los candidatos a levantar el trofeo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, también aprovechará ese compromiso para definir la formación titular para el debut frente a Uzbekistán en la Ciudad de México, pero antes afronta una polémica porque, al parecer, tiene en sus planes el llamado de Falcao García, pese a su edad y poco ritmo de competencia.

El nuevo amistoso de Colombia

Los cafeteros ultiman detalles para toda la fase de preparación antes del mundial, pues el cuerpo técnico no solo quiere a sus jugadores en las mejores condiciones, sino analizar su rendimiento a lo largo de estos encuentros amistosos y como se desenvuelven frente a equipos de menor nivel.

Ese será el caso del partido ante Jordania, que confirmó partido contra la selección Colombia antes del inicio de la Copa del Mundo, siendo el último partido de los dos equipos previo a sus respectivos debut, por lo que será de alta importancia para ambos.

A través de sus redes sociales, la Asociación de Fútbol de Jordania anunció sus cuatro encuentros de preparación en 2026, empezando por Costa Rica y Nigeria el 27 y 31 de marzo, luego se verá con Suiza el 31 de mayo y cerrará con los dirigidos por Néstor Lorenzo.

El amistoso quedó para el domingo 7 de junio en San Diego, California, a falta de que la Federación Colombiana de Fútbol haga la confirmación de dicho compromiso y que será clave para los asiáticos, pues son debutantes en el mundial y se ubicaron en un grupo complicado.

Jordania quedó en el grupo J con Austria, Argelia y la campeona defensora Argentina, de ahí la importancia para medirse con una escuadra sudamericana y de un nivel similar, además de que será la primera vez en la historia que estos dos conjuntos se vean la cara.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Selección Jordania Mundial 2026Colombia Jordania amistosoNéstor LorenzoFalcaoColombia-Deportes

Más Noticias

Junior fue protagonista durante evento del Gobierno Petro en Barranquilla: ministro del Trabajo se puso la camiseta

El jefe de la cartera, Antonio Sanguino, apareció con la vestimenta de los tiburones como parte de una gira sobre la formalización laboral en distintas regiones

Junior fue protagonista durante evento

Juan Pablo Montoya analizó los tests de pretemporada de la Fórmula 1: lanzó pulla a Max Verstappen

El colombiano manifestó su sorpresa sobre las innovaciones de Ferrari y Mercedes, y se pronunció frente a los comentarios de varios campeones del mundo sobre el desempeño de los monoplazas

Juan Pablo Montoya analizó los

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para la She Believes Cup: hay novedades

El técnico Ángelo Marsiglia presentó al equipo que enfrentará a Estados Unidos, Canadá y Argentina en el torneo amistoso celebrado en Norteamérica

Esta es la convocatoria de

El “caso Saltillo”: así fue el drama que vivió Portugal durante el Mundial México 86

Una huelga de jugadores, historias de indisciplina, líos de faldas y hasta un caso de dopaje falso marcaron la segunda participación de los lusos en una Copa del Mundo

El “caso Saltillo”: así fue

Técnico de Minnesota United reveló las razones para aceptar a James Rodríguez para la temporada 2026:

Cameron Knowles habló sobre el volante colombiano y lo que puede aportar al equipo en la MLS, pese a que no lo convocó para el debut frente a Austin

Técnico de Minnesota United reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón:

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

ENTRETENIMIENTO

Karina García, Kris R, Blessd

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

La verdad detrás de los ‘therians’ vistos en TransMilenio: “Ustedes son los Perros Criollos”

Los españoles Siloé ya están en Colombia como parte de su primera gira por Latinoamérica: “Nuestro directo es como una especie de montaña rusa”

Retiran demanda contra Karol G por presunto plagio en Estados Unidos

Deportes

Junior fue protagonista durante evento

Junior fue protagonista durante evento del Gobierno Petro en Barranquilla: ministro del Trabajo se puso la camiseta

Juan Pablo Montoya analizó los tests de pretemporada de la Fórmula 1: lanzó pulla a Max Verstappen

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para la She Believes Cup: hay novedades

El “caso Saltillo”: así fue el drama que vivió Portugal durante el Mundial México 86

Técnico de Minnesota United reveló las razones para aceptar a James Rodríguez para la temporada 2026: