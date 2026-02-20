Selección Colombia ya tiene fecha y rival para su último amistoso antes de la Copa Mundo 2026: inédito equipo

La selección Colombia tendrá un nuevo amistoso antes del mundial de 2026, después de enfrentar a Francia y Croacia - crédito FCF

La selección Colombia está a casi un mes de volver a la acción en 2026, disputando sus últimos duelos de preparación antes de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de consolidar al equipo que buscará ser protagonista en el torneo.

Los cafeteros conocieron a su nuevo rival en los amistosos previos al mundial, que es otro participante en el certamen internacional y que enfrentará por primera vez a la Tricolor, que le servirá de mucho porque tiene en su grupo a uno de los candidatos a levantar el trofeo.

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, también aprovechará ese compromiso para definir la formación titular para el debut frente a Uzbekistán en la Ciudad de México, pero antes afronta una polémica porque, al parecer, tiene en sus planes el llamado de Falcao García, pese a su edad y poco ritmo de competencia.

El nuevo amistoso de Colombia

Los cafeteros ultiman detalles para toda la fase de preparación antes del mundial, pues el cuerpo técnico no solo quiere a sus jugadores en las mejores condiciones, sino analizar su rendimiento a lo largo de estos encuentros amistosos y como se desenvuelven frente a equipos de menor nivel.

Ese será el caso del partido ante Jordania, que confirmó partido contra la selección Colombia antes del inicio de la Copa del Mundo, siendo el último partido de los dos equipos previo a sus respectivos debut, por lo que será de alta importancia para ambos.

A través de sus redes sociales, la Asociación de Fútbol de Jordania anunció sus cuatro encuentros de preparación en 2026, empezando por Costa Rica y Nigeria el 27 y 31 de marzo, luego se verá con Suiza el 31 de mayo y cerrará con los dirigidos por Néstor Lorenzo.

El amistoso quedó para el domingo 7 de junio en San Diego, California, a falta de que la Federación Colombiana de Fútbol haga la confirmación de dicho compromiso y que será clave para los asiáticos, pues son debutantes en el mundial y se ubicaron en un grupo complicado.

Jordania quedó en el grupo J con Austria, Argelia y la campeona defensora Argentina, de ahí la importancia para medirse con una escuadra sudamericana y de un nivel similar, además de que será la primera vez en la historia que estos dos conjuntos se vean la cara.

