Jefferson Lerma se lesionó con Crystal Palace y se podría perder los amistosos de marzo con la selección Colombia

Jefferson Lerma deberá estar tres semanas sin partidos para recuperarse de una lesión en el tendón de la corva - crédito REUTERS/Scott Heppell

Aunque restan cuatro meses para el primer partido de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, las noticias de problemas de salud de los jugadores que han sido parte del proceso de Eliminatorias enciende las alarmas en el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo.

El más reciente caso es el de Jefferson Lerma, que se perdería incialmente los partidos amistosos ante Croacia y Francia en la fecha FIFA de marzo. El volante de primera línea al servicio del Crystal Palace sufrió una lesión en el tendón de la corva, previo al partido de la Conference League ante el Zrinjski de Liga Premier de Bosnia y Herzegovina.

Jefferson Lerma es uno de los jugadores colombianos que más se han destacado en la Premier League de Inglaterra - crédito REUTERS/Dylan Martinez

El encargado de dar el reporte médico fue el entrenador Oliver Glasner, que en la rueda de prensa lamentó la nueva lesión del colombiano e informó que su ausencia en las canchas será de mínimo tres semanas. Los partidos de Colombia antes las selecciones europeas están programados para el 26 y 29 de marzo.

Esto indica que de todo transcurrir en total normalidad, el alta médica y deportiva para Lerma llegaría el 12 de marzo, teniendo dos semanas de competencia para volver a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la última convocatoria antes de que se publiquen los 26 convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los partidos que se perderá Jefferson Lerma con Crystal Palace

19 de febrero: vs. Zrinjski (Ida - Conference League).

22 de febrero: vs. Wolves (Premier League).

26 de febrero: vs. Zrinjski (Ida - Conference League).

1 de marzo: vs. Manchester United (Premier League).

5 de marzo: vs. Tottenham Hotspur (Premier League).