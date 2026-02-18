Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El duelo entre tiburones y escarlatas cerrará la fecha 7 de la Liga BetPlay - crédito América de Cali
La fecha 7 de la Liga BetPlay cierra con un duelo de alto voltaje entre dos grandes del fútbol colombiano: Junior de Barranquilla y América de Cali. El partido, que pondrá el broche a la jornada del fin de semana del 14 de febrero, tendrá un escenario poco habitual, ya que el estadio Metropolitano continúa en trabajos de reacondicionamiento para la final de la Copa Sudamericana 2026, por lo que el encuentro se disputará en el histórico Romelio Martínez.
Cinco equipos de la Liga BetPlay han cambiado de entrenador después de siete partidos en 2026 - crédito Colprensa
La Liga BetPlay avanza y algunos equipos nada que mejoran en siete jornadas del campeonato, pues mientras algunos como Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto se ubican en la parte alta de la tabla, otros se hunden en los últimos puestos y con el riesgo de quedar eliminados antes de tiempo.
Deportivo Cali venció a Atlético Nacional por la mínima diferencia, y respiró en la tabla del descenso - crédito Jorge Orozco - El País / Colprensa
14 de febrero de 2026
Millonarios 2-1 Llaneros
Estadio: El Campín de Bogotá
Árbitro: Alejandro Moncada
Goles: Rodrigo Contreras al minuto 4 y Leonardo Castro al 59 para Millonarios, descontó Luis Miranda al 84 para Llaneros
Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira
Estadio: Atanasio Girardot
Árbitro: Andrés Rojas
Goles: Marco Pérez al minuto 24, Francisco Chaverra fue expulsado al minuto 27 en Medellín y Leider Berrío empató al 82
Deportivo Pasto 1-1 Internacional de Bogotá
Estadio: La Libertad de Pasto
Árbitro: Carlos Betancur
Goles: Autogol de Carlos Vivas al minuto 52 a favor del Deportivo Pasto y Larry Vásquez al minuto 60 para Internacional
- crédito Lina Gasca / Colprensa
15 de febrero de 2026
Deportes Tolima 2-1 Once Caldas
Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
Árbitro: Wilmar Roldán
Goles: Ever Valencia al minuto 60 para Tolima, Felipe Gómez al 80 para el empate parcial del Once Caldas y Kevin Florez al 87 para el triunfo local
Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional
Estadio: Deportivo Cali
Árbitro: Álvaro Meléndez
Goles: Juan Ignacio Dinneno al minuto 47 para Cali
17 de de febrero de 2026
Alianza FC 1-1 Cúcuta Deportivo
Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
Árbitro: Carlos Ortega
Goles: Jesús Muñoz al minuto 13 para Alianza FC y Leider Berdugo de tiro penal al 19 para Cúcuta
Jaguares de Córdoba 3-1 Independiente Santa Fe
Estadio: Jaraguay de Montería
Árbitro: Luis Delgado
Goles: Doblete de Andrés Rentería al minuto 21 y 46, Jader Maza al 81 para Jaguares, descontó Ómar Fernández Frasica al 88
11:31 hsHoy
Duelo de Tiburones y Diablos Rojos en Barranquilla
El cuadro rojo visitará Barranquilla - crédito @AmericadeCali / X
El compromiso está programado para el miércoles 18 de febrero de 2026 y el balón comenzará a rodar a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana) en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El partido será transmitido en vivo y en directo por Win Sports +, canal oficial de la Liga BetPlay.
Por el lado del conjunto vallecaucano, América de Cali viene de celebrar una victoria importante. El 13 de febrero de 2026, el equipo caleño venció 1-0 a Independiente Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero, con gol del ecuatoriano Daniel Valencia, su reciente refuerzo.
En los partidos jugados, Junior acumula tres victorias y dos derrotas, ubicándose en la décima casilla de la tabla. Una victoria ante América no solo lo metería en el grupo de los ocho, sino que le permitiría superar a su rival de turno y ganar confianza en el arranque del semestre.
En su más reciente presentación, Junior visitó a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales y cayó 2-1, por lo que la obligación es sumar una nueva victoria en casa, el 12 de febrero de 2026.
Los goles del Once Caldas llegaron por medio de Jefry Zapata al minuto 6 y de Michael Barrios al 35 de partido para Once Caldas, mientras que Joel Canchimbo empató de forma parcial para Junior al 8 de partido.