Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

El cuadro barranquillero remontó un
El cuadro barranquillero remontó un 1-0 en contra en menos de 20 minutos, y se quedó a un paso en la final del fútbol colombiano - crédito @AmericadeCali / X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior y América de Cali.

13:00 hsHoy

Junior vs. América de Cali: fecha, hora y dónde ver el partido

El compromiso entre las escuadras cerrará la fecha 7 de la Liga BetPlay en el estadio Romelio Martínez

El duelo entre tiburones y
El duelo entre tiburones y escarlatas cerrará la fecha 7 de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

La fecha 7 de la Liga BetPlay cierra con un duelo de alto voltaje entre dos grandes del fútbol colombiano: Junior de Barranquilla y América de Cali. El partido, que pondrá el broche a la jornada del fin de semana del 14 de febrero, tendrá un escenario poco habitual, ya que el estadio Metropolitano continúa en trabajos de reacondicionamiento para la final de la Copa Sudamericana 2026, por lo que el encuentro se disputará en el histórico Romelio Martínez.

12:08 hsHoy

Otro entrenador quedó desempleado en la Liga BetPlay: este es el quinto técnico despedido por malos resultados

Hasta la séptima jornada del campeonato, un cuarto de los clubes en el campeonato colombiano cambiaron de timonel por la misma razón y hay otros más en riesgo

Cinco equipos de la Liga
Cinco equipos de la Liga BetPlay han cambiado de entrenador después de siete partidos en 2026 - crédito Colprensa

La Liga BetPlay avanza y algunos equipos nada que mejoran en siete jornadas del campeonato, pues mientras algunos como Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto se ubican en la parte alta de la tabla, otros se hunden en los últimos puestos y con el riesgo de quedar eliminados antes de tiempo.

11:44 hsHoy

Así va la fecha 7 de la Liga BetPlay

Deportivo Cali venció a Atlético
Deportivo Cali venció a Atlético Nacional por la mínima diferencia, y respiró en la tabla del descenso - crédito Jorge Orozco - El País / Colprensa

14 de febrero de 2026

Millonarios 2-1 Llaneros

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Alejandro Moncada
  • Goles: Rodrigo Contreras al minuto 4 y Leonardo Castro al 59 para Millonarios, descontó Luis Miranda al 84 para Llaneros

Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira

  • Estadio: Atanasio Girardot
  • Árbitro: Andrés Rojas
  • Goles: Marco Pérez al minuto 24, Francisco Chaverra fue expulsado al minuto 27 en Medellín y Leider Berrío empató al 82

Deportivo Pasto 1-1 Internacional de Bogotá

  • Estadio: La Libertad de Pasto
  • Árbitro: Carlos Betancur
  • Goles: Autogol de Carlos Vivas al minuto 52 a favor del Deportivo Pasto y Larry Vásquez al minuto 60 para Internacional
- crédito Lina Gasca /
- crédito Lina Gasca / Colprensa

15 de febrero de 2026

Deportes Tolima 2-1 Once Caldas

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Árbitro: Wilmar Roldán
  • Goles: Ever Valencia al minuto 60 para Tolima, Felipe Gómez al 80 para el empate parcial del Once Caldas y Kevin Florez al 87 para el triunfo local

Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional

  • Estadio: Deportivo Cali
  • Árbitro: Álvaro Meléndez
  • Goles: Juan Ignacio Dinneno al minuto 47 para Cali

17 de de febrero de 2026

Alianza FC 1-1 Cúcuta Deportivo

  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Árbitro:  Carlos Ortega
  • Goles: Jesús Muñoz al minuto 13 para Alianza FC y Leider Berdugo de tiro penal al 19 para Cúcuta

Jaguares de Córdoba 3-1 Independiente Santa Fe

  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Árbitro: Luis Delgado
  • Goles: Doblete de Andrés Rentería al minuto 21 y 46, Jader Maza al 81 para Jaguares, descontó Ómar Fernández Frasica al 88
11:31 hsHoy

Duelo de Tiburones y Diablos Rojos en Barranquilla

El cuadro rojo visitará Barranquilla
El cuadro rojo visitará Barranquilla - crédito @AmericadeCali / X

El compromiso está programado para el miércoles 18 de febrero de 2026 y el balón comenzará a rodar a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana) en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El partido será transmitido en vivo y en directo por Win Sports +, canal oficial de la Liga BetPlay.

Por el lado del conjunto vallecaucano, América de Cali viene de celebrar una victoria importante. El 13 de febrero de 2026, el equipo caleño venció 1-0 a Independiente Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero, con gol del ecuatoriano Daniel Valencia, su reciente refuerzo.

En los partidos jugados, Junior acumula tres victorias y dos derrotas, ubicándose en la décima casilla de la tabla. Una victoria ante América no solo lo metería en el grupo de los ocho, sino que le permitiría superar a su rival de turno y ganar confianza en el arranque del semestre.

En su más reciente presentación, Junior visitó a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales y cayó 2-1, por lo que la obligación es sumar una nueva victoria en casa, el 12 de febrero de 2026.

Los goles del Once Caldas llegaron por medio de Jefry Zapata al minuto 6 y de Michael Barrios al 35 de partido para Once Caldas, mientras que Joel Canchimbo empató de forma parcial para Junior al 8 de partido.

