Técnico de Palmeiras le baja el ánimo a Jhon Arias tras su llegada: “Está difícil entrar al equipo”

Sigue la polémica con respecto a la llegada de Jhon Arias al Palmeiras, equipo que pagó 25 millones de dólares para que el colombiano se vista con la camiseta del cuadro paulista en la temporada 2026 y vuelva a ser la estrella en Brasil, más allá de su pasado en Fluminense.

El técnico Abel Ferreira volvió a dejar claro que Arias no fue pedido suyo, pues hace semanas dijo que la presidenta Leila Pereira fue quien pidió su fichaje y ahora recalcó que no será sencillo para el cafetero ganarse un puesto en la formación titular del Verdao, en especial para el Brasileirao y la Copa Libertadores.

Por lo pronto, el extremo fue presentado en la plantilla y se espera que debute pronto para que sume minutos y sea tenido en cuenta por la selección Colombia en los amistosos frente a Francia y Croacia de marzo en Estados Unidos, con miras a la convocatoria rumbo al mundial.

“No le doy la camiseta a nadie”

Aunque el Verdao apostó todo por el extremo debido a sus condiciones y su pasado en el Flu, con el que fue campeón de la Copa Libertadores 2023, la realidad es que todo dependerá de cómo lo vea el entrenador, que lleva un tiempo mostrando su inconformismo con su arribo.

Abel Ferreira aseguró que no le será fácil a Jhon Arias jugar con Palmeiras, explicando que la plantilla actual se ve en buenas condiciones y la llegada del colombiano no cambiará mucho su esquema, por lo que deberá ganarse un puesto en la formación titular con mucho esfuerzo.

Las declaraciones las dio en la previa al partido contra Internacional de Porto Alegre, por el Brasileirao, que llamaron la atención porque fue en el mismo día en que el extremo era presentado ante la prensa y con la presidenta Leila Pereira, que le brindó toda la confianza de sumar minutos.

“¿Jhon Arias? Está difícil que entre en el equipo, el equipo está bien (...) No le dio la camiseta a nadie, no se juega por nombre", fueron las palabras de Ferreira a la plataforma de Amazon Prime Video, que volvieron a resaltar la molestia del portugués con la contratación.

De otro lado, sigue el enojo de muchos hinchas del Fluminense con Arias, debido a que el jugador prometió que, si volvía a Brasil, solo vestiría la camiseta del conjunto Tricolor, pero debido a un tema económico, eligió al Verdao para la temporada 2026 y en un proyecto ganador.

“Me explicó dónde podría contribuir”

Durante su presentación en Palmeiras, Jhon Arias hizo una revelación sobre el entrenador portugués: “Conversé varias veces con Abel en medio de la negociación, me explicó dónde podría contribuir, soy un jugador que me puedo actuar en varias posiciones del campo y estoy aquí para ser un jugador más y ser mucho mejor”.

“Estoy bien físicamente, en Europa apenas es mitad de temporada y vengo con ritmo. Estoy a disposición y Abel sabrá cuándo es el momento apropiado (...)Él será quien determine cuándo será el momento para jugar, pero estoy ansioso de estar en el campo, ayudar y demostrar en qué puedo ayudar”, añadió.

Sobre su frustado paso por Wolverhampton, el colombiano explicó que “son dos contextos totalmente diferentes, si te fijas en las estadísticas, el goleador de Wolverhampton en la Premier solo tenía un gol”.

“Infelizmente, fue una temporada mala colectivamente hablando y cuando se vive una temporada así, es casi que imposible tener un buen desempeño individual, pero también tengo parte de responsabilidad (mal momento del equipo), no puedo mentir en eso. Por desgracia, coincidió con una temporada mala y un ambiente que no fue el ideal. Pero mi experiencia fue buena y sienta bases para hacer cosas diferentes”, añadió.