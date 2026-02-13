América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Independiente Santa Fe renuncia a Brayan Ceballos: figura de la MLS que sonaba para reforzar la defensa
El defensor que jugaba en la MLS y que tuvo un paso por Junior no llegará al León - crédito Jefatura de prensa de Independiente Santa Fe
El 13 de febrero de 2026, Independiente Santa Fe emitió un comunicado confirmando que renuncia a la contratación del defensor de Brayan Ceballos por temas contractuales:
“Nos permitimos informar que, una vez acordados los términos y condiciones de pago con el equipo New England Revolution de la MLS por el jugador Brayan Ceballos, hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que, infortunadamente hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la Ley de insolvencia 1116″, explicaron.
14:02 hsHoy
Así va la fecha 6 de la Liga BetPlay
Falcao volvió al gol en la victoria de Millonarios frente a Águilas Doradas - crédito Catalina Olaya / Colprensa
10 de febrero de 2026
Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín
Estadio: General Santander de Cúcuta
Árbitro: Wilmar Montaño
Goles: Diego Moreno al minuto 16 para Medellín, empató parcialmente Leider Berdugo al 45+6 de tiro penal para Cúcuta. Alexis Serna al 54 y John Montaño al 56
Llaneros 0-1 Deportivo Pasto
Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
Árbitro: Javier Villa
Goles: Andrey Estupiñán al minuto 30 de partido
Atlético Bucaramanga 0-0 Deportes Tolima
Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
Árbitro: Álvaro Meléndez
Goles: No hubo, salió expulsado Féliz Charrupí al minuto 80 para Bucaramanga
11 de febrero de 2026
Millonarios 1-0 Águilas Doradas
Estadio: El Campín de Bogotá
Árbitro: Luis Matorel
Goles: Radamel Falcao García al minuto 56 de tiro penal
Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali
Estadio: de Techo de Bogotá
Árbitro: José Ortiz
Goles: Stiven “Titi” Rodríguez al minuto 25, empató parcialmente Carlos Vivas al 32, Johan Martínez puso al Cali en ventaja al 58, Larry Vásquez al 70 y Juan Valencia al 72 le dieron la victoria a Inter
12 de febrero de 2026
Boyacá Chicó 5-0 Jaguares de Córdoba
Estadio: La Independencia de Tunja
Árbitro: Héctor Rivera
Goles: Doblete de Italo Montaño al minuto 6 y 58, Jairo Molina al 9, Arlen Banguero al 45+4 y Nicolas Valencia al 80, salió expulsado Kahiser Lenis al minuto 35 para Jaguares y Jairo Molina por doble amonestación al 83 para Boyacá Chicó
Once Caldas 2-1 Junior
Estadio: Palogrande de Manizales
Árbitro: Diego Ulloa
Goles: Jeffry Zapata al minuto 6, empató parcialmente Joel Canchimbo al minuto 18 y Michael Barrios al 35 le dio la victoria al Once Caldas
Atlético Nacional 4-1 Fortaleza
Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
Árbitro: Carlos Ortega
Goles: Doblete de Alfredo Morelos al minuto 34 y 52, Milton Casco al 52, descontó Andrés Amaya al 54 para Fortaleza, y Marlos Moreno al 75
Santa Fe quiere contar con un refuerzo internacional para la Copa Libertadores - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Independiente Santa Fe avanza en negociaciones para incorporar al extremo uruguayo Brian Ocampo, actualmente en el Cádiz de la segunda división española, con el objetivo de reforzar el plantel de cara a la Copa Libertadores 2026.
Carlos Mario Zuluaga señaló en una reciente entrevista que se viene trabajando para profesionalizar el arbitraje en el país, y se inclinó por mostrar respeto frente al desempeño de los colegiados en la Liga BetPlay
Carlos Mario Zuluaga afirmó que revelar los audios del VAR representa un peligro añadido para los árbitros en Colombia, en caso de tomar una decisión equivocada - crédito Colprensa
Durante su paso por el programa Medio Tiempo de Win Sports, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, abordó distintos temas de su gestión al mando del ente rector del fútbol profesional colombiano, cuando está por cumplirse un año de su elección.
Santa Fe buscará su segundo triunfo en la Liga BetPlay en condición de visitante, ante el América - crédito Colprensa
La sexta fecha de la Liga BetPlay terminará con un clásico del fútbol colombiano con dos equipos con mucha irregularidad en su campaña, la obligación de ser protagonistas y salir campeones en el primer semestre de 2026, aunque el camino parece difícil.
El duelo se vivirá en el Pascual Guerrero de Cali, el equipo de David González buscará volver a la victoria - crédito Lina Gasca / Colprensa
El partido se juega el 13 de febrero de 2026 en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:00 p. m., y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del encuentro será Carlos Márquez.
América de Cali viene de caer por 2-1 ante Atlético Nacional, el 4 de febrero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, con goles de Milton Casco de minuto 13 para el verde. Luego, empató Dylan Borrero al 15 de partido para los rojos.
Para la segunda mitad, la anotación de Juan José Rengifo terminó de darle la victoria al minuto 61 para el verde, mientras que Nicolás Hernández salió expulsado al 71.
En Santa Fe, viene de igualar a un gol ante Fortaleza en el estadio de Techo, el 7 de febrero de 2026.
Los goles fueron de Jhonier Salas al minuto 80 para Fortaleza, mientras que Nahuel Bustos empató al 90+3 para Santa Fe.
Para hablar de lo que fue el último partido entre rojos, se dio el 2 de agosto de 2025, con victoria para Santa Fe por 2-1 en el estadio El Campín.
Los goles llegaron por medio de Luis Ramos al minuto 31 para América, mientras que el doblete de Yilmar Velásquez al 45+2 y 45+4 le dio la victoria al cuadro bogotano.