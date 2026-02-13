Deportes

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

En el duelo de rojos por el cierre de la jornada, se vivirá el denominado clásico de Rojos en la capital del Valle del Cauca

El duelo se vivirá en
El duelo se vivirá en el Pascual Guerrero de Cali, el equipo de David González buscará volver a la victoria - crédito Lina Gasca / Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali e Independiente Santa Fe por el cierre de la fecha 6 de la Liga BetPlay.

14:17 hsHoy

Independiente Santa Fe renuncia a Brayan Ceballos: figura de la MLS que sonaba para reforzar la defensa

El defensor que jugaba en
El defensor que jugaba en la MLS y que tuvo un paso por Junior no llegará al León - crédito Jefatura de prensa de Independiente Santa Fe

El 13 de febrero de 2026, Independiente Santa Fe emitió un comunicado confirmando que renuncia a la contratación del defensor de Brayan Ceballos por temas contractuales:

“Nos permitimos informar que, una vez acordados los términos y condiciones de pago con el equipo New England Revolution de la MLS por el jugador Brayan Ceballos, hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que, infortunadamente hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la Ley de insolvencia 1116″, explicaron.

14:02 hsHoy

Así va la fecha 6 de la Liga BetPlay

Falcao volvió al gol en
Falcao volvió al gol en la victoria de Millonarios frente a Águilas Doradas - crédito Catalina Olaya / Colprensa

10 de febrero de 2026

Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín

  • Estadio: General Santander de Cúcuta
  • Árbitro: Wilmar Montaño
  • Goles: Diego Moreno al minuto 16 para Medellín, empató parcialmente Leider Berdugo al 45+6 de tiro penal para Cúcuta. Alexis Serna al 54 y John Montaño al 56

Llaneros 0-1 Deportivo Pasto

  • Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
  • Árbitro: Javier Villa
  • Goles: Andrey Estupiñán al minuto 30 de partido

Atlético Bucaramanga 0-0 Deportes Tolima

  • Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
  • Árbitro: Álvaro Meléndez
  • Goles: No hubo, salió expulsado Féliz Charrupí al minuto 80 para Bucaramanga

11 de febrero de 2026

Millonarios 1-0 Águilas Doradas

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Luis Matorel
  • Goles: Radamel Falcao García al minuto 56 de tiro penal

Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali

  • Estadio: de Techo de Bogotá
  • Árbitro: José Ortiz
  • Goles: Stiven “Titi” Rodríguez al minuto 25, empató parcialmente Carlos Vivas al 32, Johan Martínez puso al Cali en ventaja al 58, Larry Vásquez al 70 y Juan Valencia al 72 le dieron la victoria a Inter

12 de febrero de 2026

Boyacá Chicó 5-0 Jaguares de Córdoba

  • Estadio: La Independencia de Tunja
  • Árbitro: Héctor Rivera
  • Goles: Doblete de Italo Montaño al minuto 6 y 58, Jairo Molina al 9, Arlen Banguero al 45+4 y Nicolas Valencia al 80, salió expulsado Kahiser Lenis al minuto 35 para Jaguares y Jairo Molina por doble amonestación al 83 para Boyacá Chicó

Once Caldas 2-1 Junior

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Árbitro: Diego Ulloa
  • Goles: Jeffry Zapata al minuto 6, empató parcialmente Joel Canchimbo al minuto 18 y Michael Barrios al 35 le dio la victoria al Once Caldas

Atlético Nacional 4-1 Fortaleza

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Árbitro: Carlos Ortega
  • Goles: Doblete de Alfredo Morelos al minuto 34 y 52, Milton Casco al 52, descontó Andrés Amaya al 54 para Fortaleza, y Marlos Moreno al 75
13:21 hsHoy

Independiente Santa Fe busca importante fichaje internacional para la Copa Libertadores

El club bogotano intensifica las conversaciones con el Cádiz para sumar al extremo uruguayo Brian Ocampo en calidad de préstamo, buscando potenciar su ataque

Santa Fe quiere contar con
Santa Fe quiere contar con un refuerzo internacional para la Copa Libertadores - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Independiente Santa Fe avanza en negociaciones para incorporar al extremo uruguayo Brian Ocampo, actualmente en el Cádiz de la segunda división española, con el objetivo de reforzar el plantel de cara a la Copa Libertadores 2026.

13:00 hsHoy

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Once Caldas abofeteó al campeón de Colombia y Nacional aplastó a Fortaleza

En el cierre de la fecha 6, Once Caldas y Nacional tomaron un respiro que les permitió volver al grupo de los 8

El momento cuando Michael Barrios
El momento cuando Michael Barrios anota el segundo gol para el Blanco Blanco ante el vigente campeón de Colombia - crédito @oncecaldas / X

La jornada 6 del campeonato colombiano cerrará con un auténtico partidazo entre América de Cali e Independiente Santa Fe, el 13 de febrero de 2026 en el estadio Pascual Guerrero.

12:20 hsHoy

Convocados del América de Cali para el duelo de rojos

Estos son los convocados que
Estos son los convocados que tendrá David González para el duelo ante el supercampeón de Colombia - crédito Jefatura de Prensa de América de Cali
11:59 hsHoy

El presidente de la Dimayor explicó por qué no se publican todas las conversaciones del VAR: “Se pueden equivocar”

Carlos Mario Zuluaga señaló en una reciente entrevista que se viene trabajando para profesionalizar el arbitraje en el país, y se inclinó por mostrar respeto frente al desempeño de los colegiados en la Liga BetPlay

Carlos Mario Zuluaga afirmó que
Carlos Mario Zuluaga afirmó que revelar los audios del VAR representa un peligro añadido para los árbitros en Colombia, en caso de tomar una decisión equivocada - crédito Colprensa

Durante su paso por el programa Medio Tiempo de Win Sports, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, abordó distintos temas de su gestión al mando del ente rector del fútbol profesional colombiano, cuando está por cumplirse un año de su elección.

11:47 hsHoy

Hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe: rivalidad histórica, necesidad de victoria y la incógnita de un festejo inédito

En la capital vallecaucana se vivirá un duelo lleno de emociones y mucha expectativa, sobre todo por las declaraciones de Hugo Rodallega

Santa Fe buscará su segundo
Santa Fe buscará su segundo triunfo en la Liga BetPlay en condición de visitante, ante el América - crédito Colprensa

La sexta fecha de la Liga BetPlay terminará con un clásico del fútbol colombiano con dos equipos con mucha irregularidad en su campaña, la obligación de ser protagonistas y salir campeones en el primer semestre de 2026, aunque el camino parece difícil.

11:37 hsHoy

Duelo de rojos en San Fernando

El duelo se vivirá en
El duelo se vivirá en el Pascual Guerrero de Cali, el equipo de David González buscará volver a la victoria - crédito Lina Gasca / Colprensa

El partido se juega el 13 de febrero de 2026 en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:00 p. m., y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del encuentro será Carlos Márquez.

América de Cali viene de caer por 2-1 ante Atlético Nacional, el 4 de febrero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, con goles de Milton Casco de minuto 13 para el verde. Luego, empató Dylan Borrero al 15 de partido para los rojos.

Para la segunda mitad, la anotación de Juan José Rengifo terminó de darle la victoria al minuto 61 para el verde, mientras que Nicolás Hernández salió expulsado al 71.

En Santa Fe, viene de igualar a un gol ante Fortaleza en el estadio de Techo, el 7 de febrero de 2026.

Los goles fueron de Jhonier Salas al minuto 80 para Fortaleza, mientras que Nahuel Bustos empató al 90+3 para Santa Fe.

Para hablar de lo que fue el último partido entre rojos, se dio el 2 de agosto de 2025, con victoria para Santa Fe por 2-1 en el estadio El Campín.

Los goles llegaron por medio de Luis Ramos al minuto 31 para América, mientras que el doblete de Yilmar Velásquez al 45+2 y 45+4 le dio la victoria al cuadro bogotano.

