Millonarios vs. Águilas Doradas EN VIVO: siga el minuto a minuto hoy de la fecha 6 en El Campín

El cuadro Embajador espera conseguir su primera victoria de la liga colombiana en Bogotá con Fabián Bustos en el banquillo técnico

Millonarios buscará su primera victoria
Millonarios buscará su primera victoria ante Águilas Doradas bajo la batuta de Fabián Bustos

¡Un saludo para todos los aficionados al fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Millonarios y Águilas Doradas por la fecha 6 de la Liga BetPlay. El partido marca el regreso de Millonarios a El Campín, escenario que espera ser el impulso para lograr la primera victoria del campeonato.

19:18 hsHoy

¿Cómo llegan los equipos?

Millonarios igualó sin goles frente a Deportivo Cali en Palmaseca, en el debut de Fabián Bustos como técnico. El equipo bogotano suma tres derrotas y dos empates en cinco fechas, y buscará en casa su primer triunfo del torneo.

Águilas Doradas presenta un arranque más sólido: acumula ocho puntos tras dos victorias, dos empates y una derrota. En la jornada anterior venció 3-2 a Cúcuta Deportivo, con doblete de Jorge Luis Rivaldo y gol de Jorge Obregón.

