Millonarios vs. Águilas Doradas EN VIVO: siga el minuto a minuto hoy de la fecha 6 en El Campín

Millonarios buscará su primera victoria ante Águilas Doradas bajo la batuta de Fabián Bustos - Colprensa/@AguilasDoradas

¡Un saludo para todos los aficionados al fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Millonarios y Águilas Doradas por la fecha 6 de la Liga BetPlay. El partido marca el regreso de Millonarios a El Campín, escenario que espera ser el impulso para lograr la primera victoria del campeonato.

