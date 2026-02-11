Millonarios vs. Águilas Doradas EN VIVO: siga el minuto a minuto hoy de la fecha 6 en El Campín

¡Un saludo para todos los aficionados al fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Millonarios y Águilas Doradas por la fecha 6 de la Liga BetPlay. El partido marca el regreso de Millonarios a El Campín, escenario que espera ser el impulso para lograr la primera victoria del campeonato.
Millonarios igualó sin goles frente a Deportivo Cali en Palmaseca, en el debut de Fabián Bustos como técnico. El equipo bogotano suma tres derrotas y dos empates en cinco fechas, y buscará en casa su primer triunfo del torneo.
Águilas Doradas presenta un arranque más sólido: acumula ocho puntos tras dos victorias, dos empates y una derrota. En la jornada anterior venció 3-2 a Cúcuta Deportivo, con doblete de Jorge Luis Rivaldo y gol de Jorge Obregón.