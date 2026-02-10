Deportes

Así concretó Palmeiras el fichaje del colombiano Jhon Arias: “Dependió de la paciencia”

El exdelantero del Wolverhampton fue adquirido por el Palmeiras, que superó las ofertas de varios clubes, estableció una nueva marca en fichajes para futbolistas no brasileños y generó altas expectativas de cara a la próxima temporada

El colombiano tendrá su segunda
El colombiano tendrá su segunda experiencia en el fútbol brasileño - crédito @Palmeiras / X

El 7 de febrero de 2026 se confirmó la llegada de Jhon Arias al Palmeiras de Brasil.

En medio de lo que fue una adaptación compleja en el fútbol inglés, el exatacante de Santa Fe, América de Cali y Fluminense tendrá una oportunidad en el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira para llegar en las mejores condiciones al Mundial de Norteamérica de 2026 con la selección Colombia.

Justamente, el último factor en mención tuvo que ver mucho para que “las negociaciones entre el cuadro de São Paulo, encabezados por Leila Pereira (presidenta del club) y Anderson Barros (director deportivo), junto a dos colombianos que pasaron por el club, permitiera que todo se diera con éxito”.

Richard Ríos fue clave en
Richard Ríos fue clave en el fichaje de Jhon Arias al Palmeiras - crédito Jean Carniel / REUTERS

El 8 de febrero de 2026, el periodista Thiago Ferri del portal Globo Esporte de Brasil, explicó que el primer paso para avanzar por Arias fue reunirse de forma directa y explicarle que su preparación iba a ser la mejor de cara a la Copa del Mundo:

“El director deportivo Anderson Barros lideró las negociaciones y organizó la llamada, junto con la presidenta Leila Pereira. El Palmeiras sabía que, incluso sin igualar su oferta, el Fluminense intentaba convencer a Arias de no aceptar el traspaso al club verdiblanco. Durante la conversación, Barros y Leila trabajaron para demostrar que Palmeiras tendría la estructura ideal para jugar a un alto nivel en la previa al Mundial", dijeron.

Otro de los factores claves para la situación pasó también por el enlace que realizó Barros con Eduard Atesta y Richard Ríos, jugadores colombianos que pasaron por el O Verdão (apodo que traduce el Grande Verde en español):

“Además, el director deportivo puso al jugador colombiano en contacto con dos exjugadores y compatriotas del Palmeiras: Atuesta y Richard Ríos. La idea era que ambos dieran fe del trato que recibieron en el club durante su estancia“, djeron.

Tambén explicaron que la paciencia fue vital por parte de Barros para fichar al colombiano, ya que en medio de su traspaso del Fluminense al Wolverhampton, como su adaptación al fútbol inglés, fueron pruebas que tuvieron que pasar para contratar al exjugador del Fluminense:

“Palmeiras dependió de la paciencia para lograr su anhelado sueño de fichar a Jhon Arias. El jugador había sido solicitado en el centro de entrenamiento del Palmeiras desde su etapa en el Fluminense. El Palmeiras hizo algunas averiguaciones en aquel momento, pero el entonces presidente Mario Bittencourt fue enfático con Leila Pereira: no vendería a Arias a otro equipo brasileño. Anderson Barros contactó al equipo de Arias en diciembre para preguntarle sobre su interés en regresar a Brasil. El equipo del jugador le agradeció, pero afirmó que su plan era quedarse en Europa. Ante la mala racha del Wolverhampton, el director deportivo del Palmeiras mantuvo al jugador colombiano en la mira y en contacto con sus agentes. Sabía que existía la posibilidad de un traspaso dentro de Europa", detallaron.

Cuándo podría debutar Jhon Arias y calendario de partidos del Palmeiras

Palmeiras quiere volver al protagonismo
Palmeiras quiere volver al protagonismo en el fútbol brasileño y en Sudamérica - crédito Jean Carniel / REUTERS

El cuadro paulista jugará el 12 de febrero de 2026 a las 7:30 p. m. en el estadio Beira Río de Porto Alegre, por la fecha 3 de la Serie A de Brasil.

A continuación, este es el calendario que tendrá el verde de São Paulo en febrero:

  • 8 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Corinthians vs. Palmeiras
  • 12 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Internacional vs. Palmeiras
  • 15 de febrero de 2026 - Campeonato Paulista: Palmeiras vs. Guaraní
  • 25 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Fluminense

