Al estilo ‘Hombres de negro’, Jhon Durán fue presentado como nuevo jugador del Zenit de Rusia: estos son los detalles del contrato

Jhon Jader Durán firmó por seis meses con el Zenit a préstamo, por lo que sus derechos siguen perteneciendo a Al Nassr - crédito Zenit

La llegada de Jhon Jader Durán al Zenit de San Petersburgo marca un giro para el delantero colombiano, que arriba a Rusia tras una cadena de movimientos que reflejan la volatilidad de su carrera reciente.

El club ruso confirmó que la contratación de Durán se materializa bajo la modalidad de préstamo sin opción de compra hasta el final de la temporada 2025/26, estableciendo así un escenario donde el rendimiento individual del jugador será observado con especial atención de cara a los próximos meses, cuando se definirán las plantillas mundialistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¡John Duran es jugador del Zenit! El conjunto blanquiazul y el club de fútbol Al-Nasr han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero al club de San Petersburgo. El contrato de arrendamiento es válido hasta el final de la temporada 2025/26. ¡El club de fútbol Zenit da la bienvenida a John Duran en San Petersburgo!“, escribió el Zenit San Petersburgo en su perfil de X.

El colombianbo compartirá camerino con Wilmar Barrios y llevará el número 9 en su dorsal - crédito Zenit

Esta transferencia es el resultado de la terminación anticipada de su cesión en Fenerbahce y responde a las necesidades de sumar minutos y protagonismo en una liga que, aunque menos competitiva que sus experiencias previas, puede otorgarle la continuidad que busca.

Durante el último tramo de 2025, Durán militó sin brillo en el club turco, adonde había llegado tras un paso breve pero notorio por Al-Nassr de Arabia Saudita. En Estambul no logró consolidarse, lo que lo motivó a buscar nuevos horizontes. La inmediatez en la gestión de su llegada resaltó en el contexto de las negociaciones de invierno, donde incluso su nombre fue vinculado a equipos como Juventus y Lille, aunque ninguno de esos rumores tomó cuerpo.

El contrato con Zenit delimita un periodo de aproximadamente tres meses de actividad, ya que la suspensión invernal de la liga rusa reduce el calendario real de encuentros. Esto representa un reto, porque Durán compite dentro de la selección colombiana por un cupo de delantero de cara al Mundial 2026, y las cifras de partidos disponibles son reducidas: podría disputar un mínimo de 14 encuentros oficiales si es considerado tras el receso.

Jhon Durán apenas disputó 21 partidos con Fenerbahce, en donde marcó cinco goles - crédito Zenit

El fichaje ha sido recibido con entusiasmo tanto dentro como fuera del club. La presentación oficial ofreció un matiz muy comentado: Zenit recurrió al humor gráfico tomando el notable parecido físico de Durán con el actor Will Smith para recrear escenas de la película Hombres de negro. Las publicaciones en redes sociales —“El Agente JD ha llegado... Agente especial listo para la tarea”— acompañaron videos en los que el colombiano actuaba en situaciones que recordaban el icónico largometraje.

El club Al-Nassr mantiene los derechos deportivos de Durán hasta 2030. Los términos del préstamo aclaran que no existe ninguna opción de adquisición definitiva.

A pesar del alto costo de su pase —77 millones de euros abonados por Al-Nassr al Aston Villa, convirtiendo a Durán en el jugador colombiano más caro de la historia—, su elevado salario de alrededor de 10 millones de euros continúa siendo asumido, en parte, por el club de Arabia Saudita.

La relación con Al-Nassr se tensó tras su apresurada salida hacia Turquía, un episodio que el presidente del club saudí, Abdullah Al Majed, describió como resultado de “un comportamiento poco profesional. Fue a negociar con otro club sin permiso del equipo, pero le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable. Sin embargo, si se hubiera quedado, habríamos tomado medidas muy duras contra él y habríamos tenido problemas”.

Jhon Jáder Durán tiene contrato con Fenerbahce hasta julio de 2026, cuando termina su préstamo - crédito Fenerbahce SK

A sus 22 años, Durán suma cinco clubes internacionales en su carrera: Envigado, Chicago Fire, Aston Villa, Al-Nassr, Fenerbahce y ahora Zenit. El delantero debutó profesionalmente en Envigado (Colombia) en 2019 y, tras sus pasos por la MLS y la Premier League, donde obtuvo distinciones como el mejor gol del mes en la liga inglesa en septiembre de 2024 y el mejor gol de la temporada en Aston Villa, recaló en Arabia Saudita y posteriormente en Turquía. En Inglaterra acumuló 12 goles en 55 partidos con el Aston Villa. Posteriormente con Al-Nassr, anotó dos goles en su primer partido en Arabia, pero su integración no prosperó.

Zenit de San Petersburgo afronta el retorno a la competencia tras el receso invernal, con el equipo dirigido por Sergey Semak instalado en el segundo puesto de la Liga Premier de Rusia con 39 puntos, tan solo a uno de Krasnodar, y clasificado a los cuartos de final de la copa nacional. A raíz de la sanción de FIFA y UEFA tras la invasión rusa a Ucrania, el club no puede participar en torneos internacionales desde 2022. Esta circunstancia condiciona tanto las expectativas deportivas del plantel como las posibilidades de proyección europea para Durán, quien compartirá vestuario con el colombiano Wilmar Barrios en este nuevo ciclo.