Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: Siga aquí el partido de la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20 que se juega en Paraguay

La selección Colombia en la pasada edición terminó en el tercer puesto - crédito Conmebol
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia femenina en el Conmebol Sub 20 Femenina que se juega en Paraguay y otorga cuatro cupos a la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará en 2026 en Polonia.
El encuentro está programado para jugarse a las 4:00 p. m. en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay. Aquí podrá seguir todas las incidencias del encuentro.
Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Waves (USA)
Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)
Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc
Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf
Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe
Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe
Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe
Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe
Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional
Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe
Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
Isabel Weiner – Columbia University (USA)
Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe
Marian Sterling – Atlético Nacional
Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali
Selección Colombia vs. Selección de Chile - Fecha 2 del Sudamericano Femenino Sub-20 Paraguay 2026.