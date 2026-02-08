Deportes

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: Siga aquí el partido de la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20 que se juega en Paraguay

La Tricolor en su primer salida en el campeonato empató sin goles contra la selección de Chile, en donde Luisa Agudelo fue clave para mantener el arco en cero

La selección Colombia en la
La selección Colombia en la pasada edición terminó en el tercer puesto - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia femenina en el Conmebol Sub 20 Femenina que se juega en Paraguay y otorga cuatro cupos a la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará en 2026 en Polonia.

El encuentro está programado para jugarse a las 4:00 p. m. en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay. Aquí podrá seguir todas las incidencias del encuentro.

17:09 hsHoy

Luisa Agudelo y su viral atajada en el Sudamericano Femenino Sub 20 2026

16:11 hsHoy

Convocadas a la selección Colombia sub-20 para el Sudamericano Femenino

  • Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Waves (USA)
  • Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
  • Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)
  • Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
  • María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
  • Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc
  • Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf
  • Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
  • Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe 
  • Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe 
  • Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
  • Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe 
  • Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
  • Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe 
  • Mariana Mosquera Herrera –  Atlético Nacional
  • Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe 
  • Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
  • Isabel Weiner – Columbia University (USA)
  • Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe 
  • Marian Sterling – Atlético Nacional
  • Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali
13:29 hsHoy
  • Selección Colombia vs. Selección de Chile - Fecha 2 del Sudamericano Femenino Sub-20 Paraguay 2026.
  • Lugar: estadio Emiliano Ghezzi - Asunción, Paraguay.
  • Fecha y hora: viernes 6 de febrero- 4:00 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Gol Caracol, Fútbol RCN, Ditu y APP Canal RCN.
  • Probable alineación de la selección Colombia: Luisa Agudelo; Maria Torres, Fernanda Viáfara, Sara Bohórquez, Lina Arboleda; Juana Ortegón, Isabel Weiner, Isabella Díaz, Mariana Silva; Maithe López, Marleidy Cossio.
  • D. T. de la selección Colombia: Carlos Paniagua.

