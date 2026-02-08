Deportes

Campeonatos Nacionales de Ruta - EN VIVO: siga aquí la competencia de categoría elite masculina con Egan Bernal y otros referentes del ciclismo

Con salida y llegada en Zipaquira al menos 161 ciclistas colombianos buscarán ganar el maillot que los identifique como campeones nacionales en las carreras de la temporada 2026

Egan Bernal es el gran
Egan Bernal es el gran favorito a llevarse el título, y bicampeonato, en los Campeonatos Nacionales de Ruta

Bienvenidos al minuto a minuto del último día de los Campeonatos Nacionales de Ruta, en el que se definirá el campeón de la prueba elite masculina de ruta. La carrera por vías de Zipaquirá iniciará a las 8:00 a. m. y acá podrá seguir todas las incidencias del recorrido.

12:51 hsHoy

Esta es la altimetría de la prueba elite de ruta en los Campeonatos Nacionales de Ruta

Perfil de la prueba elite
Perfil de la prueba elite de la categoría masculina por carreteras de Zipaquira - crédito Federación Colombiana de Ciclismo
11:46 hsHoy

Este será el recorrido de la prueba elite masculina de los Campeonatos Nacionales de Ruta

Salinas Mirador – Calle 1 – Carrera 11 – Calle 4 – Glorieta variante – peaje Casablanca – Cruce Neusa – La plazuela – Los tanque – Cogua – Carrera 7 Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Avenida Industrial – Glorieta Ara – Glorieta – Calle 4 Variante (2 vueltas) – Regreso Calle 4 – Carrera 11- Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 – Calle 4 – Salida Vía Central de Pacho – Entrada – Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Calle 4 – Glorieta Ara – derecha – industrial – Carrera 15 – Calle 4 (13 vueltas) – Calle 4 – Carrera 11 – Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 Contravía calle 1 -Entrada Salinas hasta mirador- Zipaquirá.

