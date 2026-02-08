Campeonatos Nacionales de Ruta - EN VIVO: siga aquí la competencia de categoría elite masculina con Egan Bernal y otros referentes del ciclismo

Egan Bernal es el gran favorito a llevarse el título, y bicampeonato, en los Campeonatos Nacionales de Ruta - crédito @INEOSGrenadiers / X

Bienvenidos al minuto a minuto del último día de los Campeonatos Nacionales de Ruta, en el que se definirá el campeón de la prueba elite masculina de ruta. La carrera por vías de Zipaquirá iniciará a las 8:00 a. m. y acá podrá seguir todas las incidencias del recorrido.

