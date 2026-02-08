Deportes

Cali vs. Millonarios: EN VIVO; siga el minuto a minuto hoy en el Palmaseca

El clásico añejo será por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026; el Embajador estrenará en el banquillo técnico al timonel argentino Fabián Bustos

Millonarios llega a la capital
Millonarios llega a la capital vallecaucana con la obligación de sumar la primera victoria del semestre - crédito Aymer Andrés Álvarez / Colprensa

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali vs. Millonarios por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

18:50 hsHoy

El duelo entre azucareros y embajadores será en el estadio Palmaseca por la fecha 5 de la Liga BetPlay

Deportivo Cali recibe en el
Deportivo Cali recibe en el estadio Palmaseca a Millonarios - crédito @DeportivoCaliCP/X
18:50 hsHoy

El árbitro del partido será el antioqueño Wilmar Roldán.

En el estadio Palmaseca, Deportivo Cali enfrenta a Millonario. El conjunto local llega con impulso tras haber logrado una victoria por 3-0 ante Deportivo Pasto resultado que fortaleció su posición en el campeonato y alimentó la expectativa de su afición por mantener la racha positiva.

El encuentro, concentra la atención de la jornada por el estreno de Fabián Bustos como entrenador de Millonarios, que asume el reto de reorganizar el rumbo del equipo bogotano tras una serie de derrotas y resultados irregulares.

La presencia del timonel argentino en el banquillo visitante introduce una variable clave en el desarrollo del partido, ya que el nuevo técnico buscará imprimir su sello táctico de inmediato para revertir la tendencia reciente del equipo.

El último compromiso de los bogotanos, terminó igualado sin anotaciones frente a Independiente Medellín, en el estadio El Campín.

