Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato

La fecha 4 de la Liga BetPlay 2026 dejó emociones repartidas, goles y varios duelos marcados por la intensidad y la necesidad de sumar puntos en el arranque del semestre.

El compromiso central se vivió en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional y América de Cali protagonizaron un clásico que terminó 2-1 a favor de los dirigidos por Diego Arias.

La jornada comenzó el sábado 31 de enero con el choque entre Cúcuta Deportivo y Fortaleza en el estadio General Santander. El equipo motilón, que jugó con diez hombres desde el minuto 16 tras la expulsión de Sebastián Rodríguez, logró rescatar un empate 1-1 ante un Fortaleza que no pudo capitalizar la ventaja numérica.

En el segundo turno del sábado, Boyacá Chicó recibió a Independiente Santa Fe en el estadio La Independencia de Tunja. El partido parecía cerrado, pero en los últimos minutos apareció Emmanuel Olivera para marcar el gol del triunfo cardenal al 90+7, permitiendo al equipo bogotano sumar tres puntos clave en condición de visitante.

El domingo futbolero trajo consigo una buena dosis de goles y sorpresas. Atlético Bucaramanga goleó 5-0 a Alianza Fútbol Club en el estadio Américo Montanini, con una actuación destacada del equipo dirigido por Leonel Álvarez, que se consolida como uno de los conjuntos más sólidos del arranque de la liga.

En Palmaseca, Deportivo Cali respiró aliviado al vencer 3-0 a Deportivo Pasto. El resultado le da un respiro al técnico Alberto Gamero y calma la presión de una hinchada que exigía resultados tras un inicio irregular del equipo Azucarero.

En Manizales, Once Caldas y Jaguares repartieron puntos tras igualar 1-1. Dayro Moreno volvió a ser protagonista al anotar para el Blanco Blanco, alcanzando los 376 goles en su carrera y manteniendo el objetivo de llegar a los 400. Yan Carlos Mosquera igualó para Jaguares y firmó el resultado definitivo.

La tarde-noche del domingo estuvo marcada por la lluvia torrencial en Bogotá. El partido entre Millonarios e Independiente Medellín, disputado en El Campín, debió ser suspendido al minuto 55 por el mal estado de la grama y la imposibilidad de que el balón rodara normalmente.

Tras una reunión entre Dimayor, el árbitro y los equipos, se decidió reanudar el partido el lunes 2 de febrero a las 3:00 p. m. Finalmente, el duelo terminó 0-0, aunque el DIM estuvo cerca de llevarse la victoria, pero los palos y la brillante actuación del portero Diego Novoa evitaron el gol.

El domingo también cerró con el empate 1-1 entre Llaneros y Águilas Doradas en Villavicencio, en un partido disputado y con opciones para ambos equipos.

El cierre de la jornada, el lunes 2 de marzo, trajo dos encuentros más. Internacional de Bogotá y Deportes Tolima empataron sin goles en el estadio Metropolitano de Techo, mientras que Deportivo Pereira cayó 2-3 ante Junior de Barranquilla en el estadio Centenario.

El equipo tiburón se llevó los tres puntos gracias a un doblete de Cristian Barrios y un gol de tiro libre de Luis Fernando Muriel, mostrando contundencia en ataque y sumando confianza para la próxima fecha.

Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 4

Deportivo Pasto: 9 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Atlético Bucaramanga: 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportes Tolima: 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +4) América de Cali: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Internacional de Bogotá: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atlético Nacional: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 5) Deportivo Cali: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Llaneros: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Once Caldas: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Santa Fe: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 1) Fortaleza: 6 puntos - 4 partidos jugada (diferencia de gol de +1) Junior: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Águilas Doradas: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Jaguares: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Cúcuta Deportivo: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Deportivo Pereira: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Independiente Medellín: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Millonarios: 1 punto - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Boyacá Chicó: 1 punto - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Alianza Fútbol Club: 1 punto - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -8)