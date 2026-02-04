Traspaso de Jhon Arias: así se repartiría el dinero entre equipos colombianos por la operación

Jhon Arias estaría en la órbita de Palmeiras y Fluminense - crédito Wolverhampton y Liga BetPlay

Jhon Arias atraviesa un momento decisivo en su carrera profesional. Tras brillar en el Fluminense de Brasil, donde se consolidó como uno de los grandes referentes del club carioca al conquistar la Copa Libertadores 2023, la Recopa Sudamericana 2024 y su gran participación en el Mundial de Clubes 2025, el extremo chocoano dio el salto a la Premier League para unirse al Wolverhampton.

Su llegada al fútbol inglés generó mucha expectativa entre la afición y los medios, que veían en Arias la posibilidad de replicar y superar su éxito en territorio brasileño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jhon Arias llegó en 2025 al fútbol de Inglaterra - crédito Andrew Couldridge/Reuters

Sin embargo, la realidad en Inglaterra ha sido muy distinta a lo proyectado. Wolverhampton atraviesa una crisis deportiva, ocupa el último lugar de la tabla con apenas ocho puntos de 72 disputados, una situación que pone al club al borde del descenso.

En lo personal, Arias ha tenido regularidad en cuanto a minutos y presencia en cancha, participando en 23 de los 24 partidos de la Premier League, pero su rendimiento ofensivo se ha visto disminuido: solo ha logrado marcar un gol en 1.124 minutos, cifra alejada de sus registros en Sudamérica.

El difícil presente del colombiano ha despertado rumores sobre su futuro inmediato. La prensa deportiva en Brasil y Europa reporta que tanto Fluminense como Palmeiras estarían interesados en ficharlo, dispuestos a desembolsar cerca de 25 millones de libras esterlinas para repatriar a Arias de la Premier.

La operación, en caso de concretarse, tendría repercusiones no solo a nivel internacional, sino también en el Fútbol Profesional Colombiano, donde varios clubes se verían beneficiados económicamente gracias a los derechos de formación.

¿Qué clubes colombianos recibirían dinero por la transferencia de Jhon Arias?

Jhon Arias jugó en Colombia con Patriotas, América y Santa Fe - crédito Dimayor/Colprensa/redes sociales

El especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares explicó en su cuenta de X cómo se repartirían las compensaciones por derechos de formación, siguiendo los lineamientos de la FIFA para jugadores desarrollados entre los 12 y 23 años.

Según Sellares, si alguno de los clubes brasileños logra concretar el fichaje, los siguientes equipos colombianos recibirían:

Club Llaneros: £70.000

Patriotas de Boyacá: £270.000

Independiente Santa Fe: £70.000

América de Cali: £70.000

Haciendo la conversión a pesos colombianos, Llaneros, Santa Fe y América recibirían aproximadamente 347 millones de pesos cada uno, mientras que Patriotas de Boyacá recibiría cerca de 1.339 millones.

Para clubes como Patriotas, actualmente en el Torneo BetPlay Dimayor, este ingreso representaría un respaldo financiero importante para su proyecto deportivo, sus divisiones menores y regresar a disputar la Liga BetPlay de la primera división del FPC.

El sistema de derechos de formación y solidaridad de la FIFA tiene como objetivo premiar a los equipos que apostaron por el desarrollo de futbolistas, y en el caso de Arias, su trayectoria en Llaneros, Patriotas, Santa Fe y América de Cali fue determinante para su crecimiento como profesional.

Cabe señalar que en la liga colombiana, el nacido en Chocó solamente logró quedar campeón con el elenco Escarlata en 2020 y fue precisamente ante el club de la capital cafetera.

Arias y el reto de recuperar protagonismo

Jhon Arias jugó la final de la Copa América 2024 ante Argentina - crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Mientras se define su futuro en el mercado de fichajes, Jhon Arias trabaja para recuperar su mejor versión y volver a ser protagonista, ya sea en Europa o en su posible regreso a Brasil.

Su paso por Fluminense lo catapultó como uno de los extremos más destacados del continente, pieza clave en los títulos obtenidos por el club carioca y referente en la era Néstor Lorenzo con la selección Colombia.

El mal momento del Wolverhampton, sumado a la inquietud por sumar minutos y llegar en plenitud de condiciones al Mundial FIFA 2026, hacen que la opción de volver a Sudamérica sea cada vez más atractiva para el jugador.

Tanto Fluminense como Palmeiras buscan reforzarse con un futbolista probado en finales y capaz de marcar diferencias en partidos claves de la Copa Conmebol Libertadores.