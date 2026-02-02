Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

Bienvenidos al minuto a minuto de la continuación del partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín en la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2026. El partido fue suspendido por condiciones climáticas y se jugará nuevamenta desde las 3:00 p. m. del lunes 2 de febrero.
El partido de Millonarios contra Medellín tuvo que ser suspendido en el minuto 55, recién iniciando el segundo tiempo, por culpa del fuerte aguacero que cayó en la noche del domingo primero de febrero sobre el estadio Nemesio Camacho El Campín.