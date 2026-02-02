Deportes

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

El duelo en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue suspendido al minuto 55, luego de que la cancha no lograra drenar el agua producto de la intensa lluvia en la noche del domingo 1 de febrero sobre Bogotá

Guardar
Independiente Medellín y Millonarios son
Independiente Medellín y Millonarios son dos de los equipos de la Liga BetPlay que no han sumado puntos en 2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Bienvenidos al minuto a minuto de la continuación del partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín en la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2026. El partido fue suspendido por condiciones climáticas y se jugará nuevamenta desde las 3:00 p. m. del lunes 2 de febrero.

13:14 hsHoy

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso para la hinchada

El partido de la fecha 4 del campeonato de primera división tuvo que ser suspendido luego de que la cancha no lograra drenar la intensa lluvia que cayó sobre Bogotá en la noche del domingo 1 de febrero

El partido entre Millonarios vs.
El partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín estaba 0-0 al momento de la suspensión - crédito Colprensa/Cristian Bayona

El partido de Millonarios contra Medellín tuvo que ser suspendido en el minuto 55, recién iniciando el segundo tiempo, por culpa del fuerte aguacero que cayó en la noche del domingo primero de febrero sobre el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

EN VIVOMillonarios FCIndependiente MedellínMillonarios vs. MedellínLiga BetPlayFPCFecha 4Estadio El CampínColombia-Deportes

Últimas noticias

La sarcástica felicitación de Carlos Antonio Vélez a Sencia por el cuidado de la gramilla de El Campín: “Que injustos somos todos”

Millonarios y Santa Fe se han quejado en los primeros partidos de la Liga BetPlay por el mal estado del terreno de juego, mientras Sencia asegura que van por el camino correcto en el cuidado de la gramilla

La sarcástica felicitación de Carlos

Hora y dónde ver el segundo tiempo del partido suspendido entre Millonarios y Medellín en la Liga BetPlay: habrá ingreso para la hinchada

El partido de la fecha 4 del campeonato de primera división tuvo que ser suspendido luego de que la cancha no lograra drenar la intensa lluvia que cayó sobre Bogotá en la noche del domingo 1 de febrero

Hora y dónde ver el

El futuro de James Rodríguez toma un giro: un club grande de México lo tiene en la mira

El último club del mediocampista fue León del país mexicano, donde jugó hasta 2025

El futuro de James Rodríguez

Por mal clima, reprograman el partido Millonarios vs. Medellín para este lunes 2 de febrero a las 3:00 p. m. en El Campín

El compromiso entre el Embajador y Poderoso fue suspendido en el minuto 55 por el estado de la gramilla y condiciones climáticas

Por mal clima, reprograman el

Diego Pescador y la presión del ciclismo colombiano tras años sin triunfos: “Es pesado cargar la ilusión de tantos colombianos”

El Escarabajo llegó a Movistar Team para la temporada 2025

Diego Pescador y la presión

ÚLTIMAS NOTICIAS

Windows 11 para gamers: con

Windows 11 para gamers: con estos 10 ajustes se mejora el rendimiento de forma sencilla

Día Mundial de los Humedales: qué amenazas enfrentan estos ecosistemas clave para la biodiversidad

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de febrero

Incendios en Chubut: brigadistas retoman el combate y esperan con optimismo dos jornadas de lluvia leve

Receta de pesto de albahaca, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán cedió

El régimen de Irán cedió a la presión de Trump y ordenó abrir negociaciones con EEUU sobre su programa nuclear

“Recuperé casi 900 gramos enseguida”: cómo Oprah Winfrey entendió que su lucha con el peso no era falta de disciplina

El Dalai Lama recibió su primer Grammy a los 90 años

Con el Grammy, Spielberg completó el “Gran Slam” de los premios al entretenimiento en EEUU

Un estudio determinó qué fenómenos meteorológicos favorecieron la sequía en Marte

DEPORTES

Le dio un pelotazo en

Le dio un pelotazo en la cara a una asistente, pero su reacción para disculparse causó furor: “Lo más sinceró que jamás vi”

Javier Frana analizó la cancha y anticipó una serie exigente ante Corea del Sur por la Copa Davis

Argentina arribó a Corea del Sur para disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis

La “luz azul” nunca vista en un auto de Fórmula 1 que abrió el debate tras los test de pretemporada

El encuentro romántico entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian en un lujoso hotel que da que hablar en Europa