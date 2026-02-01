Deportes

Independiente Medellín a un paso de fichar a un defensa con trayectoria internacional

El conjunto Poderoso buscará obtener un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín jugará ante Millonarios
Independiente Medellín jugará ante Millonarios por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-1

Independiente Medellín enfrenta una noche clave el 1 de marzo de 2026, cuando visite a Millonarios en El Campín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llega a Bogotá con la urgencia de sumar su primera victoria en el campeonato, tras un inicio de temporada marcado por derrotas ante Deportivo Pasto y Deportivo Cali, y un empate en casa ante Deportes Tolima.

La presión es máxima: los resultados no acompañan y la continuidad del técnico empieza a estar bajo la lupa de la directiva y la hinchada.

El Poderoso de la Montaña sabe que el margen de error es mínimo y que necesita cortar la racha negativa en uno de los escenarios más difíciles del país. Sumar tres puntos en la capital no solo aliviaría la presión sobre el cuerpo técnico, también daría un golpe de confianza de cara a los retos que se vienen tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

Frank Fabra se uniría al
Frank Fabra se uniría al DIM hasta junio de 2026

En medio de este panorama, el club paisa estaría a punto de cerrar un fichaje de jerarquía para reforzar su defensa. Según el periodista Felipe Sierra, a través de su cuenta de X, Frank Fabra habría acordado su regreso al DIM por cinco meses, hasta junio de 2026, con una posible extensión.

“Ambas partes hicieron un esfuerzo para la firma de su contrato que se dará mañana, si todo sale como lo planeado”, reveló Sierra, agregando expectativa a una hinchada que pide prontas soluciones.

Fabra, lateral izquierdo nacido en Necoclí (Antioquia), se encuentra libre tras su paso por Boca Juniors y aportaría experiencia internacional y liderazgo a una plantilla que busca equilibrio y solidez en la última línea. Su llegada, aún pendiente de oficialización, sería un golpe de efecto para el DIM, que necesita sumar jerarquía para afrontar el exigente calendario del primer semestre.

El reto continental: Medellín busca la fase de grupos de la Libertadores

El conjunto paisa no ha
El conjunto paisa no ha ganado en las tres fechas que se han jugado de la liga colombiana

Mientras la Liga BetPlay se convierte en una carrera para recomponer el rumbo, el gran objetivo del semestre es alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Poderoso deberá enfrentar a Liverpool de Montevideo en la segunda fase del torneo continental, con la ida programada en Uruguay y la vuelta en el Atanasio Girardot. La directiva paisa trabaja a contrarreloj para conformar una plantilla competitiva, consciente de que avanzar en la Libertadores no solo representa un desafío deportivo, también n un impulso económico y anímico para el club.

La llegada de Fabra aportaría experiencia copera, elemento clave para superar el reto. El lateral antioqueño, con pasado en la selección Colombia y en torneos sudamericanos con el conjunto Xeneize, puede ser un factor diferencial en partidos de alta exigencia, aportando tanto en defensa como en salida al ataque.

La presión sobre Restrepo y la expectativa en la hinchada

Alejandro Restrepo estará con el
Alejandro Restrepo estará con el DIM hasta 2027

El presente de Independiente Medellín está marcado por la presión y la necesidad de resultados inmediatos. La continuidad de Alejandro Restrepo está en entredicho tras el flojo arranque liguero, y el partido ante Millonarios se perfila como una prueba de fuego.

La directiva y la hinchada exigen una reacción, y la llegada de refuerzos como Fabra puede ser el revulsivo que necesita el equipo para recuperar la confianza y pelear por los objetivos trazados para la temporada.

En una reciente rueda de prensa, el técnico aseguró que se siente “firme en un gran equipo, con una gran hinchada”, y resaltó su compromiso por enderezar el rumbo del club.

Destacó el respaldo de la directiva, que “ha confiado en nosotros para liderar el proyecto”, y valoró el tiempo de trabajo acumulado: “Ya son casi año y medio al frente, existe un conocimiento profundo de la plantilla y del entorno”.

Restrepo insistió en que seguirá buscando soluciones para mejorar los resultados, aunque con el resultado ante el Embajador puede que las directivas tomen una decisión, ya que su contrato está vigente hasta 2027.

