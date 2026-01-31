Deportes

Hamburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El equipo de Vincent Kompany buscará sacudirse de la derrota ante Augsburgo, y el triunfo clave en Países Bajos por la Champions League será vital para ello

Bayern Múnich goleó a su
Bayern Múnich goleó a su rival por 5-0 en la primera vuelta-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el Hamburgo SV y el Bayern Múnich por la fecha 20 de la Bundesliga.

12:31 hsHoy

El Bayern Múnich de Luis Díaz y el Benfica de Richard Ríos conocieron a sus posibles rivales en la Champions League

Los colombianos tendrán un reto especial en el torneo de clubes más importante de Europa, y allí Luis Díaz esperará rival, mientras que el equipo portugués volverá a jugar ante el Real Madrid

La final de la Champions
La final de la Champions League se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena, en Budapest - crédito Pierre Albouy / REUTERS

El sorteo de los dieciseisavos de la UEFA Champions League se llevó a cabo en Nyon, Suiza, donde se vivirán duelos de gran relevancia a nivel continental.

Leer la nota completa
12:08 hsHoy

Hamburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 20 de la Bundesliga

En otra salida del cuadro de los Gigantes de Baviera, el equipo de Luis Díaz quiere recuperarse de la derrota sorpresiva ante Augsburgo

Bayern Múnich quiere su título
Bayern Múnich quiere su título 35 de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Los Gigantes de Baviera quieren seguir su camino cómodo (hasta el 24 de enero de 2026, cuando perdieron el invicto frente al Augbsurgo al perder por 2-1 en el estadio Allianz Arena), ya que le llevan 8 puntos de diferencia a su más inmediato perseguidor: el Borussia Dortmund.

Leer la nota completa
11:38 hsHoy

Así va la fecha 20 de la Bundesliga

Las Cabras vencieron al Wolfsburgo
Las Cabras vencieron al Wolfsburgo como locales-crédito Marius Becker/dpa via AP

La fecha 20 de la Bundesliga comenzó con la victoria del Colonia (rival hace unos días por la Copa de Alemania del Bayern Múnich), el 30 de enero de 2026.

Dentro de los partidos más destacados que habrá en la jornada, está el duelo que protagonizarán el Eintracht Frankfurt ante el Bayer Leverkusen a las 9:30 a. m., ya que podría definir el rumbo para la clasificación de un equipo alemán a la Uefa Conference League.

30 de enero de 2026

FC Colonia 1-0 Wolfsburgo

  • Estadio: RheinEnergieStadion de Colonia
  • Goles: Linton Maina al minuto 29 para FC Colonia

31 de enero de 2026

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Deutsche Bank Park
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. Unión Berlín

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Mainz

  • Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs. Borussia Monchengladbach

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

1 de febrero de 2026

Stuttgart vs. Friburgo

  • Estadio: MHP Arena de Stuttgart
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Dortmund vs. Heidenheim

  • Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:29 hsHoy

Los Gigantes de Baviera continúan su camino en el campeonato alemán

El Bayern Múnich tiene un
El Bayern Múnich tiene un invicto de más de 6 años ante Hamburgo por el campeonato de Alemania-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 31 de enero de 2026 a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Volksparkstadion, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (plan Premium).

El árbitro del partido será Harm Osmers.

El cuadro local empató sin goles, el 23 de enero de 2026, frente al St. Pauli en condición de visitante.

En lo que se refiere al último partido en condición de local, también obtuvo el mismo resultado, el 17 de enero en el Volksparkstadion, frente al Borussia Monchengladbach.

En el Bayern Múnich, los “Gigantes de Baviera” perdieron su invicto en la Bundesliga tras caer por 2-1 ante el Augsburgo.

Los goles de Arthur Chaves al minuto 75 y de Han Noah Massengo al 81, fueron suficientes para sorprender al equipo de Vincent Kompany que en las últimas fechas ha mostrado una caída de su rendimiento deportivo desde la forma de juego.

Pero pese a dicha caída, el equipo de Luis Díaz (que se reportó en el partido con una asistencia en el gol de Harry Kane), pudo derrotar por 2-1 al PSV Eindhoven por la fecha 8 de la fase de liga de la Champions League.

