Hamburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Bayern Múnich goleó a su rival por 5-0 en la primera vuelta-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el Hamburgo SV y el Bayern Múnich por la fecha 20 de la Bundesliga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel