Hamburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el Hamburgo SV y el Bayern Múnich por la fecha 20 de la Bundesliga.
Los Gigantes de Baviera quieren seguir su camino cómodo (hasta el 24 de enero de 2026, cuando perdieron el invicto frente al Augbsurgo al perder por 2-1 en el estadio Allianz Arena), ya que le llevan 8 puntos de diferencia a su más inmediato perseguidor: el Borussia Dortmund.
La fecha 20 de la Bundesliga comenzó con la victoria del Colonia (rival hace unos días por la Copa de Alemania del Bayern Múnich), el 30 de enero de 2026.
Dentro de los partidos más destacados que habrá en la jornada, está el duelo que protagonizarán el Eintracht Frankfurt ante el Bayer Leverkusen a las 9:30 a. m., ya que podría definir el rumbo para la clasificación de un equipo alemán a la Uefa Conference League.
30 de enero de 2026
FC Colonia 1-0 Wolfsburgo
31 de enero de 2026
Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen
Hoffenheim vs. Unión Berlín
RB Leipzig vs. Mainz
Werder Bremen vs. Borussia Monchengladbach
1 de febrero de 2026
Stuttgart vs. Friburgo
Borussia Dortmund vs. Heidenheim
El partido se jugará el 31 de enero de 2026 a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Volksparkstadion, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (plan Premium).
El árbitro del partido será Harm Osmers.
El cuadro local empató sin goles, el 23 de enero de 2026, frente al St. Pauli en condición de visitante.
En lo que se refiere al último partido en condición de local, también obtuvo el mismo resultado, el 17 de enero en el Volksparkstadion, frente al Borussia Monchengladbach.
En el Bayern Múnich, los “Gigantes de Baviera” perdieron su invicto en la Bundesliga tras caer por 2-1 ante el Augsburgo.
Los goles de Arthur Chaves al minuto 75 y de Han Noah Massengo al 81, fueron suficientes para sorprender al equipo de Vincent Kompany que en las últimas fechas ha mostrado una caída de su rendimiento deportivo desde la forma de juego.
Pero pese a dicha caída, el equipo de Luis Díaz (que se reportó en el partido con una asistencia en el gol de Harry Kane), pudo derrotar por 2-1 al PSV Eindhoven por la fecha 8 de la fase de liga de la Champions League.