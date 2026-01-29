Marino Hinestroza fue presentado como nuevo jugador del Vasco da Gama: aseguró que tuvo dos ofertas más de equipos del Brasileirao

El exdelantero de Atlético Nacional llegó como refuerzo del equipo de Río - crédito @VascodaGama / X

Marino Hinestroza fue presentado como nuevo refuerzo del Vasco da Gama el 28 de enero de 2026.

El futbolista colombiano con paso en Pachuca de México, Columbus Crew de Estados Unidos y recientemente de Atlético Nacional, reveló en la rueda de prensa que había recibido propuestas de Botafogo e Internacional antes de decidir su futuro en el fútbol brasileño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exdelantero de Atlético Nacional quiere ser protagonista en el Gigante de Colina - crédito Vasco TV / YouTube

El 28 de enero de 2026, en medio de su presentación como nuevo jugador del Vasco, Hinestroza reveló que en medio de lo que fue la definición de su futuro deportivo, y antes de elegir al cuadro de Río de Janeiro, él decidió optar por jugar con ellos, rechazando ofertas de Botafogo (equipo que también está en Río) y del Internacional de Porto Alegre:

“Creo que la primera fue de Botafogo y la segunda de Internacional, si no me equivoco. Después llegó la del Vasco. Después hablamos bastante en julio, y vine acá porque sentí que el Vasco fue el equipo que más quería que viniera para jugar con este equipo. Entonces, eso marca la diferencia, porque nadie me dijo de los equipos de aquí de Brasil que les gustaba, nadie me llamó, solo el Vasco que tuvo la oportunidad de hablar en julio con Admar (director deportivo del Vasco da Gama)”, dijo.

El contacto con Fernando Diniz

Marino Hinestroza reveló que el contacto con Fernando Diniz fue fundamental para que llegara al Vasco - crédito Pilar Olivares / REUTERS

Hinestroza también explicó la importancia que tuvo el técnico Fernando Diniz a la hora de concretar su fichaje al cuadro brasileño, y entregó detalles de lo que fue su negociación para llegar allí.

“Bueno, eso, nunca sentí frustración por venir aquí. Me sentí muy feliz, mi familia también por venir aquí al Vasco. El primero en tomar la decisión fui yo, así que quiero que eso quede bien claro para la afición y para todos. Y vine para acá porque sentí que el Vasco fue el equipo que más quería que jugara con esta camiseta. Y la llamada de Diniz me dejó todo claro. No necesité hablar mucho con ellos; hablé, creo que 20 minutos y ya capté la idea, como decimos en Colombia, y quedó todo arreglado, no tuve dudas. Creo que eso fue muy importante para mí porque nadie me había hablado, de los técnicos del club, que querían que fuera allá, ¿no? Nadie habló conmigo, solo Diniz, y eso fue muy importante para mí“, detalló.

Colombianos en la Serie A de Brasil

El volante cartagenero fue clave para la victoria del rojinegro de Río ante Vasco - crédito @Flamengo / X - Adriano Fontes/CRF

Otros de los colombianos que tuvieron acción en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, fueron Kevin Serna y Santiago Moreno con Fluminense, y José Enamorado en su debut con Gremio en la victoria del cuadro “Tricolor” (sobrenombre con el cual se reconoce al Fluminense) por 2-1.

Los goles de Nonato al 46 y de Luciano Acosta al 59, encaminaban a que los dirigidos por Luis Zubeldía manejaran el partido con más tranquilidad, pero el descuento de Carlos Vinicus a falta de 15 minutos para que finalizara el tiempo reglamentario, le colocó un toque de incertidumbre del partido.

En lo que se refiere a los colombianos en Fluminense, Kevin Serna estuvo presente durante 78 minutos en el campo de juego, y fue reemplazado por el venezolano Jefferson Savarino, mientras que Santiago Moreno entró al 86 de partido en lugar el uruguayo Agustín Cannobio.

En Gremio de Porto Alegre, José Enamorado ingresó al 74 de partido por Teté, siendo su debut oficial en el cuadro Gaúcho (conocido así por pertenecer a la región de Porto Alegre, y dónde a sus jugadores se les denomina así).

A continuación, así el fue a los demás colombianos

Atlético Mineiro con Mateo Casierra: empató por 2-2 ante Palmeiras y aún no debuta con el cuadro de Belo Horizonte. Botafogo con Jordan Barrera: jugarán en el estadio Nilton Santos ante Cruzeiro Chapecoense: Jonathan Palacios Coritiba con Sebastián Gómez: Jugó todo el pattido en la derrota como local en el estadio Couto Pereira por 1-0 ante el Bragantino de Henry Mosquera. Cruzeiro con Luis Sinisterra, Néiser Villarreal: debutarán ante Botafogo el 29 de enero de 2026 Bragantino con Sergio Palacios, Henry Mosquera: Mosquera jugó 86 minutos y fue reemplazado por Vinicinho, mientras que Sergio Palacios no estuvo entre los convocados. Remo con Víctor Cantillo: el equipo de Juan Carlos Osorio cayó por 2-0 ante Vitória en el estadio Barradao de Salvador, y el exjugador del Junior de Barranquilla no tuvo minutos.

Así se jugará el complemento de la fecha:

La frustación de Filipe Luis al perder ante Sao Paulo - crédito Jean Carniel / REUTERS

Mirassol vs. Vasco da Gama - 29 de enero de 2026 a las 6:00 p .m.

Botafogo vs. Cruzeiro - 29 de enero de 2026 a las 7:30 p .m.