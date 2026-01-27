Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

Arango ha declarado que es hincha de Atlético Nacional - crédito Reuters

En los últimos mercados de fichajes, en Medellín se han generado rumores sobre la posible llegada de Cristian “Chicho” Arango a Atlético Nacional, club del que es hincha el delantero de 30 años.

Debido al contrato que tenía Arango en la MLS y las condiciones salariales, en más de una ocasión se cayó la negociación, que fue encabezada por directivos del equipo Verdolaga.

Con la salida de Marino Hinestroza, que fue vendido en más de seis millones de dólares a Vasco da Gama, de Brasil, en Nacional lograron hacer un esfuerzo económico y en la tarde del 27 de enero el periodista Juan David Londoño informó que hay un acuerdo entre el equipo paisa y San Jose Earthquakes para que Arango sea nuevo jugador del equipo verde.

Londoño reveló que los puntos del acuerdo fueron concretados por el director deportivo de Atlético Nacional, Gustavo Fermani, y que “Chicho” Arango llegará en condición de cedido con opción de compra.

En más de una ocasión, el antioqueño había declarado que uno de sus sueños era poder vestir la camiseta de Atlético Nacional; la última vez que lo hizo fue en octubre de 2025 al ser consultado por un creador de contenido sobre las posibilidades de que retornara al país.

“Eso es lo que más quiero yo, pero todo a su debido tiempo. Por parte de las directivas se ha intentado, pero no se ha podido. Está la esperanza de poder vestirla con la ayuda de Dios”, respondió Arango en esa ocasión.

En ese momento, “Chicho” Arango estaba en vacaciones tras ser eliminado de la MLS, después de ello, el delantero se presentó a la pretemporada de San Jose Earthquakes, que es el equipo dueño de sus derechos deportivos.

Así ha sido la carrera de Arango

Tras formarse en Envigado FC, el atacante debutó en “La cantera de héroes” en el primer semestre de 2012; en esa temporada disputó 18 partidos y anotó dos tantos.

En 2015, Arango fue transferido a Valencia, en España, pero no logró consolidarse en el fútbol de Europa, haciendo que tuviera que volver a Envigado seis meses después. Tras terminar el segundo semestre en el equipo naranja, fue oficializado como nuevo jugador de Millonarios.

En el equipo Embajador, Arango anotó 27 tantos en 72 partidos, provocando que Benfica, uno de los clubes más importantes en Portugal, adquiriera sus derechos deportivos; sin embargo, no llegó a debutar con las Águilas y fue cedido a otros equipos, incluyendo un nuevo paso por Millonarios.

En 2021 se convirtió en nuevo jugador de Los Ángeles FC, en donde fue figura del equipo americano durante varias temporadas. En 2023 firmó con Pachuca de México; seis meses después jugó para Real Salt Lake y su último equipo fue San José Earthquakes. En la última temporada jugó 31 partidos y anotó 14 goles, siendo uno de los delanteros con mejores referencias de la conferencia oeste de la MLS.

En toda su carrera, Arango ha jugado 378 partidos, en los que ha logrado sumar 2129 goles, con un promedio de 0.39 tantos por compromiso. Su mejor momento fue en Los Ángeles FC, en donde logró añadir 35 anotaciones a sus estadísticas globales. Respecto a títulos, Arango fue campeón de la Copa de Portugal en 2018 con Deportivo Das Aves. En 2022 ganó tres trofeos con Los Ángeles FC, incluyendo la MLS Cup.

Además de estar en el equipo del que es hincha, la llegada de Arango al fútbol colombiano también podría ser para tener más regularidad y poder ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la selección Colombia, a la que no es convocado desde 2023.