Historia y datos del Vasco da Gama: el club brasileño al que llegaría Marino Hinestroza, acompañado por tres colombianos

El Gigante de Colina quiere volver al protagonismo tanto en la Serie A de Brasil como en la Copa Sudamericana

Vasco da Gama es uno de los tres equipos que se encuentran en Río de Janeiro - crédito Pilar Olivares / REUTERS

La novela del mercado de fichajes la protagoniza el atacante vallecaucano Marino Hinestroza, en donde de pasar a reforzar el ataque del Boca Juniors de Argentina, podría llegar al Vasco da Gama, uno de los equipos más populares de Brasil.

Es importante recordar que el equipo se encuentra en Río de Janeiro, y actualmente en la plantilla que dirige el brasileño Fernando Diniz, técnico campeón de América en 2023, cuenta con tres futbolistas colombianos en su plantilla: el defensor Carlos Cuesta, y los atacantes Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez.

El cuadro dirigido por Fernando Diniz llegó a la final de la Copa de Brasil en 2025-crédito Pilar Olivares/REUTERS

Vasco da Gama fue fundado el 21 de agosto de 1898, originalmente como un club de remo creado por integrantes de la colonia portuguesa en Río de Janeiro. Su nombre fue elegido como homenaje al navegante portugués Vasco da Gama, figura histórica ligada a la expansión marítima de Portugal.

La identidad portuguesa quedó marcada no solo en el nombre, sino también en la cultura del club, que desde temprano se volvió un punto de encuentro de sectores populares, migrantes y trabajadores, a diferencia de otras instituciones que se asociaban a élites urbanas.

Aunque el club empezó en el remo, con el paso de los años el fútbol se convirtió en su gran bandera. De acuerdo con el medio español CTXT, “Vasco creó su sección de fútbol en 1915, en un contexto donde el deporte aún estaba atravesado por barreras sociales y raciales en Brasil”.

