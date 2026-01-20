Cambio de fecha para el partido Millonarios vs. Medellín: la Dimayor oficializó el nuevo horario

Millonarios recibirá a Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026 - crédito Colprensa

El 11 de enero de 2026, la Dimayor publicó el calendario oficial de la Liga BetPlay para el primer semestre, permitiendo a los 20 equipos del Fútbol Profesional Colombiano definir la logística para una temporada que se jugará bajo un calendario comprimido por el inicio del Mundial FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio.

Sin embargo, uno de los partidos más esperados de la cuarta fecha sufrió una modificación: el duelo entre Millonarios e Independiente Medellín, programado originalmente para el sábado 31 de enero a las 8:20 p. m. en el estadio El Campín, fue reprogramado para el domingo 1 de febrero a las 8:30 p. m. en el mismo escenario. Así lo comunicó de manera oficial la Dimayor a través de su cuenta de X, despejando cualquier duda sobre la nueva fecha y horario del compromiso.

El artista falleció el 10 de enero en inmediaciones de Paipa, Boyacá - crédito Yeison Jiménez / Instagram

Este ajuste responde a la readecuación de la agenda de eventos en la capital, ya que el escenario será utilizado para un homenaje póstumo al cantautor colombiano de música popular, Yeison Jiménez, que tenía previsto un concierto en marzo y, tras su fallecimiento, el evento se adelantó para el 31 de enero.

El concierto en honor a Yeison Jiménez contará con la presencia de artistas de música popular y la participación de su banda, en una puesta en escena especial que había sido anticipada por su equipo de trabajo como tributo a su trayectoria y legado. El ingreso estará habilitado a partir de las 3:00 p. m. y el evento comenzará a las 6:00 p. m., exclusivo para mayores de 18 años.

Entre los artistas invitados figuran nombres reconocidos como Pipe Bueno, Alzate, Paola Jara, Charrito Negro, Jhon Alex Castaño, Calibre 50, Lenin Ramírez, Jessi Uribe, Kelly Cárdenas, Joaquín Guiller, Francy, El Agropecuario, entre otros.

El lunes 19 de enero, en Manzanares, su ciudad natal, se llevó a cabo una ceremonia a Yeison Jiménez, que falleció el 10 de enero de 2026 en Paipa debido a un accidente con la avioneta en la que viajaba rumbo a Medellín para cumplir con una de sus presentaciones programadas.

Millonarios perdió ante Bucaramanga por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I - crédito @MillosFCoficial / X

En el plano deportivo, el Embajador deberá reajustar su preparación para los compromisos inmediatos tras el cambio de fecha, sobre todo después de un inicio adverso en el torneo.

El equipo dirigido por Hernán Torres perdió por 2-1 en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga, resultado que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico y generó inconformidad entre la hinchada, que reclama mayor evolución en el juego colectivo.

A pesar de los fichajes de peso para este semestre, como Radamel Falcao García, Carlos Darwin Quintero y Mateo García, la afición aún no percibe mejoras significativas. Además, el lunes 19 de enero, el club oficializó la llegada del defensor uruguayo Édgar Elizalde, sumando así su octavo refuerzo, que buscará ganarse un puesto en el onceno titular.

Francisco Fydriszewski, delantero del Medellín buscará seguir en la racha del segundo semestre del 2025 - crédito Colprensa

Por su parte, Independiente Medellín atraviesa una situación similar. El equipo de Alejandro Restrepo viene de caer ante Deportivo Pasto en condición de visitante y necesita sumar su primera victoria en el torneo. La urgencia de ambos equipos es mayor, considerando que la Liga BetPlay 2026 se juega a ritmo acelerado y no hay margen para ceder puntos, ya que el campeonato debe concluir antes del arranque del mundial.

Aunque todavía restan dos jornadas para el enfrentamiento entre ambos equipos, en la segunda fecha Millonarios recibirá a Junior de Barranquilla en Bogotá, mientras que Independiente Medellín visitará a Deportivo Cali en Palmaseca. Estos compromisos serán clave para que ambos conjuntos intenten corregir el rumbo, sumar puntos y no perder terreno en la tabla de posiciones, con el objetivo de llegar en mejores condiciones al duelo directo que los enfrentará más adelante.