EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Afiche del Cúcuta Deportivo sobre el partido amistoso contra San Lorenzo - crédito Cúcuta Deportivo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo, válido por la Serie Río de la Plata 2026, torneo de pretemporada organizado por Espn. Este duelo tendrá como sede el estadio Luis Frazini en Uruguay y el pitazo inicial está programado para las 7:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel