EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

El cuadro motilón regresará en 2026 a la primera división del fútbol colombiano, por lo que aceptó la invitación para dos partidos amistosos de pretemporada de alto cartel en territorio uruguayo

Afiche del Cúcuta Deportivo sobre
Afiche del Cúcuta Deportivo sobre el partido amistoso contra San Lorenzo - crédito Cúcuta Deportivo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo, válido por la Serie Río de la Plata 2026, torneo de pretemporada organizado por Espn. Este duelo tendrá como sede el estadio Luis Frazini en Uruguay y el pitazo inicial está programado para las 7:00 p. m.

15:55 hsHoy

La última visita de Cúcuta a Montevideo, Uruguay

Cúcuta Deportivo regresó a Montevideo para disputar un partido, una ciudad donde obtuvo una victoria histórica ante Nacional en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2007 al igualar 2-2 en el Gran Parque Central, tras haber ganado previamente 2-0 en el General Santander.

En el partido de 2007, los goles del local fueron obra de Gonzalo Castro y Diego Vera, mientras que por el conjunto visitante marcaron Rubén Darío Bustos y Lionard Pajoy.

14:49 hsHoy

Dirigente de San Lorenzo lanzó fuerte comentario en contra de Jhohan Romaña, que presiona para salir a River Plate: “Es un mal tipo”

El defensor central colombiano, que ha sido bloqueado en ocasiones por Néstor Lorenzo para llamarlo a la selección Colombia, jugó 36 partidos en 2025, con destacado rendimiento

El defensor central Jhohan Romaña
El defensor central Jhohan Romaña llegó a San Lorenzo tras jugar 35 partidos con Austin FC de la MLS en Estados Unidos - crédito Prensa San Lorenzo

El traspaso de Jhohan Romaña se ha convertido en uno de los focos más intensos del presente mercado de pases, marcado no solo por las negociaciones abiertas entre San Lorenzo y River Plate, sino también por una fuerte controversia interna.

Leer la nota completa
13:52 hsHoy

Fichajes y salidas del Cúcuta Deportivo para el primer semestre del 2026

  • Fichajes: Federico Abadía, Víctor Mejía, Luifer Hernández, Jhon Quiñones, Leider Berdugo, Sebastián Rodríguez, Brayan Montaño.
  • Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristián Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.
12:43 hsHoy

Ficha del partido

  • San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo - Partido amistoso
  • Lugar: estadio Luis Frazini - Montevideo, Uruguay
  • Fecha y hora: miércoles 14 de enero - 7:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +
  • Posible alineación San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Maxi Zelaya, Teo Rodríguez; Ignacio Perruzzi, Nico Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Diego Herazo.
  • D. T. de San Lorenzo: Damian Ayude.
  • Posible alineación Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Armando Ballesteros, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Mao Duarte; Víctor Mejía, Sebastián Támara, Lucas Ríos, Agustín Cano; Jaime Peralta y Jhonathan Agudelo.
  • D. T. de Cúcuta Deportivo: Nelson Florez.

