EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo, válido por la Serie Río de la Plata 2026, torneo de pretemporada organizado por Espn. Este duelo tendrá como sede el estadio Luis Frazini en Uruguay y el pitazo inicial está programado para las 7:00 p. m.
Cúcuta Deportivo regresó a Montevideo para disputar un partido, una ciudad donde obtuvo una victoria histórica ante Nacional en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2007 al igualar 2-2 en el Gran Parque Central, tras haber ganado previamente 2-0 en el General Santander.
En el partido de 2007, los goles del local fueron obra de Gonzalo Castro y Diego Vera, mientras que por el conjunto visitante marcaron Rubén Darío Bustos y Lionard Pajoy.
El traspaso de Jhohan Romaña se ha convertido en uno de los focos más intensos del presente mercado de pases, marcado no solo por las negociaciones abiertas entre San Lorenzo y River Plate, sino también por una fuerte controversia interna.