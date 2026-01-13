Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia

El colombiano Luis Díaz celebra con su compañero del Bayern Munich Harry Kane después de anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Heidenheim el domingo 21 de diciembre del 2025. (Harry Langer/dpa via AP)

Luis Díaz sigue confirmando su estatus de figura internacional tras sus grandes actuaciones con el Bayern Múnich en la Bundesliga. El delantero colombiano, nacido en La Guajira y fichado por el club a finales de julio de 2025, se ha ganado a pulso un lugar entre los titulares y se destaca cada vez más en una de las ligas más exigentes del mundo. Su adaptación al fútbol alemán ha sido rápida y, partido tras partido, suma elogios de compañeros, cuerpo técnico y la prensa deportiva

Uno de los jugadores que más ha resaltado el aporte de Díaz al Bayern es el delantero británico Harry Kane, quien ha compartido el ataque con el colombiano en los últimos meses. En una reciente entrevista concedida a la cuenta oficial de la Bundesliga, Kane no dudó en llenar de elogios a su compañero de equipo.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfL Wolfsburg - Allianz Arena, Munich, Germany - January 11, 2026 Bayern Munich's Harry Kane celebrates scoring their sixth goal with Luis Diaz REUTERS/Michaela Stache DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

“Lucho nos da mucha energía y calidad. A menudo lo vemos retrocediendo y haciendo un gran esfuerzo defensivo. Probablemente merecía otro gol por todo lo que mostró en la cancha, pero está en las zonas correctas y ayuda. Hace esas carreras increíbles; incluso en su primer gol lo vimos llegando al área chica, y eso es lo que se necesita”, afirmó el delantero inglés, que también atraviesa un gran momento en el club.

El nivel de Díaz quedó evidenciado en el arranque del año, cuando el Bayern Múnich debutó en 2026 con una contundente victoria por 8-1 ante Wolfsburg en el Allianz Arena. En ese partido, el colombiano fue protagonista al anotar un gol y entregar dos asistencias, una a Harry Kane y otra a Michael Olise. La actuación de Díaz fue reconocida con una calificación de 8,9, una de las más altas de la fecha en Alemania.

Después del encuentro, Díaz expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo y su aporte personal: “Gracias a Dios pude aportar al equipo con un tanto de cabeza, con asistencias, con lo que sé hacer, con participaciones muy buenas para el club y eso es lo más importante para mí”, declaró el ex Junior de Barranquilla.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfL Wolfsburg - Allianz Arena, Munich, Germany - January 11, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz REUTERS/Michaela Stache DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Además, el colombiano subrayó la importancia de seguir enfocado y mantener el nivel a lo largo de la temporada: “Quiero seguir enfocado, hay que seguir de esta forma para poder conseguir los objetivos que queremos”.

El atacante también habló sobre la mentalidad que necesita para afrontar los retos de un calendario exigente, tanto en el club como en la Selección Colombia: “Hay que tener esa mentalidad y ese foco en uno mismo, ya uno es profesional y sabe lo que hay que hacer y qué no, mantener ese foco va a ser muy importante porque será un año de muchos partidos, muchas competiciones con el club y después viene la Selección, hay que recuperarse muy bien y manejar todo ese tipo de cosas para llegar lo mejor posible a la competición, hay que descansar y disfrutar lo que estoy viviendo ahorita en el Bayern, seguir trabajando para conseguir los objetivos acá y luego que venga el Mundial”, explicó Díaz.

Por su destacado desempeño, la Bundesliga incluyó a Luis Díaz en el equipo de la semana, reconociendo su impacto directo en tres goles (un tanto y dos asistencias).

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfL Wolfsburg - Allianz Arena, Munich, Germany - January 11, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz in action REUTERS/Michaela Stache DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

“Luis Díaz (FC Bayern Múnich), al igual que su compañero Olise, participó directamente en tres goles (un gol y dos asistencias) e inició un autogol (para el 1-0). Fue el jugador que más duelos ganó sobre el terreno de juego (15)”, sostuvo el comunicado.

Es la primera vez que el colombiano aparece en el equipo ideal de la Bundesliga en dos jornadas consecutivas, ya que en la fecha anterior, ante Heidenheim, también fue figura al marcar un gol y ser determinante en la victoria 4-0 como visitante.