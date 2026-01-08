Así reaccionaron en el mundo al fichaje de Falcao por Millonarios para el 2026: “Un regreso soñado”

El delantero samario anotó su primer gol en el Estadio El Campín - crédito Cristián Bayona / Colprensa

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios ha generado reacciones en la prensa internacional tras su reciente anuncio. Diversos medios de países como Argentina, España, Ecuador y México dedicaron titulares al regreso del histórico delantero, quien disputará la Liga BetPlay 2026-l y los playoffs de la Copa Sudamericana con el equipo bogotano.

Desde Ecuador, la cadena Ecuavisa mencionó el interés frustrado del Emelec por fichar al atacante, informando que Millonarios renovó el contrato de Falcao para 2026, pese a recibir una propuesta formal desde Guayaquil.

En Perú, el diario Depor resaltó la nueva plantilla del club colombiano, enfatizando que “Ureña tendrá un compañero de lujo... Radamel Falcao”, aludiendo a la llegada del delantero y el refuerzo de Rodrigo Ureña.

Publicación de Radamel Falcao en sus redes sociales anunciando el regreso de Falcao - crédito Falcao

La cobertura en Argentina fue amplia: TyC Sports detalló que “el histórico goleador colombiano fue confirmado como refuerzo de Millonarios tras seis meses de inactividad”, mientras que Olé remarcó que se trata del “último baile del Tigre en el fútbol profesional”, en referencia a este último paso en la liga local. Además, El Gráfico recordó que el atacante vuelve a vestir la camiseta del equipo bogotano “seis meses después de haber partido del equipo de sus amores sin cumplir su sueño de ser campeón”.

Según Mundo Deportivo, “el club bogotano Millonarios anunció este miércoles el regreso del delantero colombiano Radamel Falcao García, en una decisión que presentó como el inicio de su ‘último baile’ y que reabre el vínculo emocional entre el máximo goleador de la selección colombiana y el equipo del que es hincha declarado”.

El histórico goleador, que en su primera etapa disputó 29 partidos y marcó 11 goles, no podrá debutar en la primera fecha de la Liga BetPlay debido a una sanción vigente de la temporada anterior. El vínculo emocional entre Falcao y Millonarios, resaltado por medios como Cadena SER, marca el inicio de una nueva etapa tras seis meses de inactividad para el máximo anotador en la historia de la selección colombiana.

¿Cuándo debutará Radamel Falcao con Millonarios en el 2026?

El regreso de Radamel Falcao a Millonarios en 2026 despierta grandes expectativas, pero su participación en el arranque de la temporada dependerá tanto de su condición física como de una sanción disciplinaria vigente. El delantero enfrenta una suspensión de cuatro partidos en la Liga BetPlay, consecuencia de sus declaraciones tras la derrota frente a Santa Fe en los cuadrangulares finales de 2025, cuando acusó a los árbitros de perjudicar al club bogotano. Así, su reestreno oficial con Millonarios solo será posible desde la quinta jornada, salvo que prospere una reducción del castigo.

El último pronunciamiento del Comité Disciplinario de la Dimayor detalló que las expresiones del jugador afectaron la imagen institucional del fútbol colombiano y de todos sus actores. Según la resolución 065 de 2025, el organismo enfatizó: “Las declaraciones emitidas por el jugador Radamel Falcao García Zárate no pueden pasar desapercibidas. Este Comité ha rechazado sistemáticamente cualquier acto que comprometa la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la Dimayor y Difutbol, así como cualquier afectación a la honra de sus miembros”. Otro aspecto relevante de la sanción contempla una multa de $21.352.500, sumando un desafío adicional al retorno del máximo goleador de la selección Colombia.

Falcao regreso a Millonarios para su último baile - crédito @Theo_Gonzalez/X

Frente a este panorama, existe una alternativa reglamentaria que podría acortar el tiempo de suspensión. El artículo 42 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol permite reducir a la mitad la pena, si el club lo gestiona y los antecedentes de Falcao así lo permiten. El código establece: “Tal suspensión parcial solo cabe acordarse si la duración de la sanción no excede de seis (6) partidos o de seis (6) meses y si la apreciación de las circunstancias concurrentes lo permiten, teniendo en cuenta particularmente, los antecedentes de la persona (natural o jurídica) sancionada”.

Si esta reducción se aprueba, Falcao podría reaparecer en la tercera jornada, frente a Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad. De no modificarse la sanción, el primer partido del delantero tras su regreso se disputaría como visitante ante Deportivo Cali. Entre tanto, Millonarios afrontará los encuentros iniciales ante Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto e Independiente Medellín sin su nuevo refuerzo.

Las circunstancias físicas actuales de Falcao también son determinantes. Tras permanecer seis meses sin actividad profesional, el atacante se ha preparado de manera personalizada en Argentina, según explicó Infobae. No obstante, será el preparador físico Jhon Durango quien decidirá si el goleador está apto para volver a competir oficialmente. El plantel de Millonarios, dirigido por Hernán Torres, realiza la pretemporada en el sur del continente, donde sostendrá amistosos contra River Plate en Uruguay y Boca Juniors en La Bombonera de Buenos Aires.