Deportes

Jhon Jáder Durán volvió a ser figura con el Fenerbahce: así fue el gol para clasificar a la final de la Supercopa de Turquía

El delantero colombiano parece que superó su mal momento por el bajo rendimiento y críticas por el poco aporte al equipo, y ahora está cerca de su primer título en la temporada

Guardar
El delantero hizo el segundo tanto ante Samsunspor, para el triunfo por 2-0 y la clasificación a la final de la Supercopa de Turquía - crédito @atvcomtr/X

Fenerbahce hace lo posible para responderle a sus aficionados con triunfos, goles y títulos en la temporada 2025/2026, pues luego de quedar fuera de la Champions y cambiar de entrenador, solo le sirve salir campeón y también para Jhon Jáder Durán, que por ahora no ha sido el refuerzo esperado por los hinchas.

Durán volvió a ser figura y marcó gol en la Supercopa de Turquía, en la que enfrentó a Samsunspor en la semifinales y logró el cupo a la gran final, siendo la primera definición de título para el colombiano con el equipo desde su arribo en julio, además de que sería su primer trofeo en Europa.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, el atacante cafetero quiere dejar atrás su mal momento, producto de las lesiones, falta de minutos y críticas por su forma de ser, además del rendimiento a lo largo de la temporada que también lo tiene alejado de la selección Colombia, que no lo llama desde junio de 2025.

Nuevo gol de Jhon Durán con Fenerbahce

Aunque el equipo amarillo no está lejos de la cima en la Superliga, a tres puntos del líder Galatasaray, algunos aficionados no están contentos con el rendimiento del equipo y exigen un título para calmar las cosas, además de llegar lejos en la Europa League para volver a verse importante en el continente.

El Fenerbahce se enfrentó al Samsunspor por las semifinales de la Supercopa de Turquía, buscando el cupo para verse casualmente con el Galatasaray, que el lunes 5 de enero eliminó al Trabzonspor por 4-1, demostrando que es el claro favorito para quedarse con el trofeo.

Jhon Jáder Durán fue titular
Jhon Jáder Durán fue titular con el Fenerbahce para vencer al Samsunspor por 2-0 - crédito Fenerbahce SK

Los canarios comenzaron el compromiso con la anotación de Kerem Aktürkoğlu, apenas a los cuatro minutos, lo que condicionó el compromiso y administró el marcador durante buena parte del compromiso, en el que fue superior en la parte ofensiva y le cerró todos los espacios al rival.

A los 67 minutos, Jhon Jáder Durán amplió el marcador y decretó el triunfo para el Fenerbahce, luego de recibir un pase desde el costado izquierdo de Anthony Musaba, que fue sustituido poco tiempo después, y el colombiano solo empujó el esférico frente al arquero Okan Kocuk.

Jhon Jáder Durán celebrando su
Jhon Jáder Durán celebrando su gol en la Supercopa de Turquía, frente al Samsunspor - crédito Fenerbahce SK

De esta manera, el colombiano llega a su quinto gol en 16 partidos en la campaña, además de tres asistencias, además de que es su segundo compromiso consecutivo anotando para el Fenerbahce, pues su anterior tanto se dio en la Superliga frente a Eyüpspor.

Cerca de su primer título

De otro lado, el delantero colombiano quiere volver a ser ese hombre que llenó de ilusión a los aficionados con su fichaje, pues llegaba con buenas referencias del Aston Villa, más allá de que no le estaba yendo bien en Al Nassr y por eso solo jugó durante seis meses en 2025.

Jhon Jáder Durán quiere celebrar su primer título en su carrera profesional, pues luego de pasar por cinco clubes con 21 años, nunca ha sabido lo que es levantar un trofeo o dar una vuelta olímpica, algo que sueña con conseguir con el Fenerbahce en la Supercopa de Turquía.

Jhon Jáder Durán ha jugado
Jhon Jáder Durán ha jugado en Envigado, Chicago Fire, Aston Villa, Al Nassr y Fenerbahce, sin ganar títulos - crédito @Fenerbahce/X

Lo más cercano a esa alegría fueron las semifinal de la Champions League asiática, cuando era parte de Al Nassr y enfrentó al Kawasaki de Japón, perdiendo por 3-2 y dejando un fuerte golpe al cuadro de Cristiano Ronaldo porque era la única oportunidad de llegar al Mundial de Clubes 2025.

De otro lado, cabe recordar que Fenerbahce sigue en la pelea por la Supeliga de Turquía, así como la Europa League y en enero iniciará la fase de grupos de la Copa de Turquía, así que Durán tiene cuatro opciones para salir campeón en 2026.

Temas Relacionados

FenerbahceJhon Jáder DuránJhon Jáder Durán FenerbahceJhon Jáder Durán golSupercopa de TurquíaFenerbahce vs SamsunsporColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

El conjunto del atacante colombiano juega en su casa para conseguir la clasificación a la definición del que sería su primer título desde su llegada al club

EN VIVO Sporting de Lisboa

Club colombiano denunciará a sus hinchas por amenazas contra sus dirigentes: esto es lo que se sabe

La Dimayor rechazó la situación que se registra en torno al enojo de la hinchada del Poderoso con sus directivos

Club colombiano denunciará a sus

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de

Millonarios presenta problemas para cerrar sus fichajes de 2026: todo por culpa de la Dimayor

Aunque el cuadro azul tiene cerca a un nuevo delantero, se encontró con una dificultad para terminar las contrataciones para el primer semestre

Millonarios presenta problemas para cerrar

Jefferson Lerma se perderá partidos con Crystal Palace por contusión cerebral: estas serán los duelos que se perderá el volante

El jugador de la selección Colombia venía siendo titular en el esquema de Oliver Glasner y por ahora los dos colombianos serán baja en los partidos del campeón de la FA Cup

Jefferson Lerma se perderá partidos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

BTS encabeza el top 10

BTS encabeza el top 10 de los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Blessd reveló detalles de su pelea con Feid en la final de la Copa América 2024: “Dos hombres dándose puños”

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Valentina Taguado se quedó sin programa digital y Violeta Bergonzi hizo provocadora publicación en respuesta: “Lo que sube como palma...”

La asombrosa travesía de un perro por el aire divide a TikTok y revela un método rural desconocido para muchos

Deportes

EN VIVO Sporting de Lisboa

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Millonarios presenta problemas para cerrar sus fichajes de 2026: todo por culpa de la Dimayor

Jefferson Lerma se perderá partidos con Crystal Palace por contusión cerebral: estas serán los duelos que se perderá el volante

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”