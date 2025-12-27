Escudo y colores de Atlético Huila fueron entregados a empresario regional: este es el plan para conservar al equipo en Neiva

Atlético Huila fue subcampeón en 2007-I y 2009-II de la primera división del fútbol colombiano y campeón de la segunda división en el segundo semestre del 2022 - crédito Colprensa

La marca Atlético Huila fue entregada de manera formal a Felipe Olave Blackburn, empresario y abogado huilense que además promueve la creación de una gran arena de eventos a la orilla del río magdalena en la ciudad de Neiva, en un acto que renueva las expectativas sobre el futuro del club.

Maruán David Issa, presidente del equipo cuya ficha en la Dimayor será trasladada a Yumbo, Valle del Cauca, entregó los estandartes del club a Olave, que será el encargado de continuar el legado y fortalecerá la identidad regional a través del nombre y el escudo del conjunto opita.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Queremos depositar en ti lo importante que es portar de hoy en adelante el nombre Atlético Huila, su escudo, y que yo sé que a futuro vas a hacer de esto cosas muy importantes”, señaló Issa durante la ceremonia, según La Nación. Por su parte, Olave asumió el reto: “Recibo con la responsabilidad de sacar a este equipo adelante”, expresó.

La entrega de la marca no solo transfiere la propiedad a un nuevo titular, sino que renueva la aspiración de que el club recupere su lugar en el fútbol profesional colombiano. Olave insistió en la importancia de esta etapa y remarcó que la prioridad es fortalecer el sentido de pertenencia para lograr el regreso del equipo a la categoría principal.

Atlético Huila jugó varios en los últimos 10 años con aforo reducido en el estadio Guillermo Plazas Alcid, por las restricciones de público en las tribunas oriental y occidental - crédito Atlético Huila

“Hoy puedo decir a todos que el nombre del Atlético Huila ahora me pertenece para sacar a este equipo adelante”, afirmó el empresario a La Nación. Entre los objetivos resaltados figura la proyección de un estadio moderno en Neiva, junto al río Magdalena, además de la adquisición de una ficha deportiva que permita el retorno del equipo al máximo nivel. “Vamos a construir un estadio. Vamos a comprar un equipo”, agregó Olave.

El traspaso despertó múltiples reacciones entre figuras políticas, el sector deportivo y la afición del club. Francisco Calderón, alcalde de Garzón, aplaudió la determinación de Olave en la defensa de la historia auriverde: “Su liderazgo garantiza que la historia, la identidad y la pasión del Atlético Huila sigan siendo patrimonio vivo del departamento y un símbolo de unión para todos los huilenses”, declaró a La Nación.

El traspaso de la marca se produce tras un periodo de desencuentros entre la anterior dirigencia y las autoridades locales. Según relató Issa a La Nación, uno de los obstáculos principales fue la falta de apoyo institucional para la realización de proyectos de inversión, como un complejo deportivo de última generación en Neiva. Aunque existían propuestas para mejorar la infraestructura y consolidar una sede moderna, la ausencia de respaldo bloqueó su ejecución. Adicionalmente, tras una revisión de la Dimayor, el estadio de Neiva fue declarado sin condiciones adecuadas para la competencia, forzando al club a buscar sedes alternativas y complicando el vínculo con la comunidad.

Independiente Yumbo, el nuevo equipo que jugará en la segunda división del fútbol colombiano

Así es el estadio Raul Miranda, en donde jugará el naciente Independiente Yumbo - crédito Alcaldía de Yumbo

El anuncio de que Atlético Huila trasladará su sede a Yumbo y debutará con el nombre de Independiente Yumbo en el Torneo de la B marcó un hito para el deporte local, que busca consolidar a la ciudad como un nuevo eje del fútbol profesional colombiano. La decisión, oficializada para la temporada 2026, no solo representa un respaldo a la infraestructura deportiva de la ciudad, también promete consecuencias económicas y sociales significativas, según explicó el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz, en diálogo con El País.

Ruiz precisó que la llegada del club resultó de una estrategia conjunta, en la que participaron empresarios, el Gobierno Municipal, dirigentes deportivos del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro y la Dimayor. Tal sinergia facilitó el proceso de negociación para que la escuadra, que pertenece al grupo Independiente del Valle de Ecuador, encontrara en Yumbo la opción más atractiva para disputar el campeonato de ascenso. En palabras de Ruiz recogidas por El País: “Se hizo una gestión gracias a un trabajo articulado entre empresarios, el Gobierno Municipal, dirigentes deportivos del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro y la Dimayor.”

Esta movida se consolidó gracias a que la ciudad venía perfilándose como plaza futbolística en los últimos años. El Estadio Raúl Miranda ya había recibido clubes de la B como Cortuluá, Alianza y Orsomarso; incluso fungió como escenario para fútbol profesional femenino y alojó el partido entre Tigres de Bogotá y América.

Yumbo ha sido sede del fútbol femenino en Colombia - crédito Dimayor

Además, el escenario ha acogido torneos juveniles, partidos de selecciones menores de Colombia y entrenamientos para certámenes suramericanos y mundiales, lo que consolidó la confianza de la Dimayor para avalarlo como sede. El mandatario enfatizó la calidad de la infraestructura, puntualizando: “La Dimayor ha venido y el estadio lo avala; sin embargo, hay unas observaciones que ya las hemos hablado, que las puede hacer el Atlético Huila, como el mantenimiento de la grama”, según expresó Ruiz a El País.

A partir de enero, el equipo pasará a llamarse Independiente Yumbo, con el objetivo de disputar el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano. Para ello, la logística de traslado ya ha comenzado: el club reorganizará su infraestructura en la ciudad, en tanto que la oferta hotelera de Yumbo y la disponibilidad de sedes deportivas facilitarán la transición. El alcalde confirmó a El País: “Ellos empezarán con el traslado de toda su infraestructura. Yumbo tiene una gran oferta hotelera; también buscan hoteles campestres y se está trabajando para mirar cuáles son las sedes deportivas que necesitan”.