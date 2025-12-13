Millonarios prepara sorpresivo fichaje para 2026: se quedaría con joven promesa y figura de la Liga BetPlay

Millonarios está buscando jugadores para el frente de ataque, sobre todo en los extremos - crédito Millonarios FC

Millonarios es el equipo que más le madrugó a los fichajes en el fútbol colombiano, pues luego de su eliminación en la Liga BetPlay, empezó con el proceso para rearmar la plantilla en todas sus posiciones, pues quiere salir campeón en la temporada 2026, a nivel local e internacional.

El cuadro azul ahora tiene en mente la llegada de una joven promesa del fútbol colombiano, un jugador que se encontraba a préstamo y destacó mucho en el segundo semestre de 2025, así que es una apuesta enorme de los bogotanos por un futbolista que era desconocido.

Cabe recordar que el club ya contrató a Carlos Darwin Quintero y Mateo García, además de que tiene en sus planes a Rodrigo Ureña, de Universitario de Lima, y a Sebastián Valencia, que estaría a una firma de salir de Fortaleza y ser comprado a Leones de Itagüí, además de buscar un defensor central, un delantero y otro extremo.

Otro fichaje para Millonarios

El Embajador habría alcanzado un acuerdo con Independiente Medellín para la cesión de Julián Angulo hasta diciembre de 2026, lo que lo convertiría en el tercer refuerzo del club para la próxima temporada. El equipo bogotano continúa su proceso de renovación de plantilla con la incorporación del extremo, quien jugó este año en Llaneros y se sumaría a las llegadas ya confirmadas de Carlos Darwin Quintero y Mateo García.

De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, la negociación entre azules y rojos se concretó después de que el cuadro de Villavicencio intentara ejercer la opción de compra sobre Angulo, pero perdió la oportunidad con el Poderoso para quedarse con el joven de 23 años.

Julián Angulo no seguirá en Llaneros y sería enviado nuevamente a préstamo, ahora a Millonarios - crédito @PSierraR/X

El periodista Alexis Rodríguez, por su parte, detalló que Llaneros notificó oportunamente al DIM su intención, pero la operación no prosperó debido a la ausencia de un contrato firmado con el jugador y a la falta de acuerdo en las condiciones de pago. Ante este escenario, Medellín aceptó la propuesta de Millonarios, que se quedará con el futbolista en calidad de cedido hasta finales de 2026. Mientras tanto, las conversaciones entre Llaneros y el DIM por los derechos del jugador continúan abiertas.

La inminente llegada de Angulo a Bogotá, prevista para los próximos días en diciembre, lo posiciona como el tercer fichaje oficial de los azules para el próximo ciclo y también estaría cerca de cerrar las incorporaciones de Sebastián Valencia y Rodrigo Ureña, este último presionando en Perú para cerrar el trato.

Llaneros nunca llegó a un acuerdo con Julián Angulo para renovar su vínculo y Millonarios se lo quitó para 2026 - crédito @alexisnoticias/X

Posible pretemporada en el exterior

Por otra parte, Millonarios afina los detalles de su pretemporada y planea disputar uno o dos partidos amistosos internacionales a principios de enero, con la provincia de Córdoba en Argentina como principal opción y Estados Unidos como alternativa, según la información del periodista Mariano Olsen.

Esta fase de preparación, aún pendiente de confirmación oficial por parte de la institución, responde a la estrategia de someter al plantel a pruebas de alto nivel y ajustar el funcionamiento colectivo antes del inicio del campeonato.

Julián Angulo disputó 18 de los 20 partidos del segundo semestre de la Liga BetPlay con Llaneros - crédito Llaneros FC

La directiva y el cuerpo técnico de Millonarios esperan que estos compromisos internacionales permitan al equipo adquirir ritmo competitivo y consolidar su funcionamiento, con la meta de afrontar el torneo con una base sólida y alternativas tácticas que favorezcan el rendimiento durante toda la temporada.

Cabe recordar que la Liga BetPlay 2026 comenzaría entre el 16 y 18 de enero, cuyo primer compromiso será en el estadio Américo Montanini frente al Atlético Bucaramanga, mientras que debutará en la Copa Sudamericana a inicios de marzo frente a otro club colombiano, que serían el Leopardo, América de Cali y, por el momento, Atlético Nacional.