Deportes

Millonarios prepara sorpresivo fichaje para 2026: se quedaría con joven promesa y figura de la Liga BetPlay

El cuadro azul apostaría por un jugador que, durante el segundo semestre de 2025, destacó por su velocidad y con una negociación que está a pocos detalles de definirse

Guardar
Millonarios está buscando jugadores para
Millonarios está buscando jugadores para el frente de ataque, sobre todo en los extremos - crédito Millonarios FC

Millonarios es el equipo que más le madrugó a los fichajes en el fútbol colombiano, pues luego de su eliminación en la Liga BetPlay, empezó con el proceso para rearmar la plantilla en todas sus posiciones, pues quiere salir campeón en la temporada 2026, a nivel local e internacional.

El cuadro azul ahora tiene en mente la llegada de una joven promesa del fútbol colombiano, un jugador que se encontraba a préstamo y destacó mucho en el segundo semestre de 2025, así que es una apuesta enorme de los bogotanos por un futbolista que era desconocido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que el club ya contrató a Carlos Darwin Quintero y Mateo García, además de que tiene en sus planes a Rodrigo Ureña, de Universitario de Lima, y a Sebastián Valencia, que estaría a una firma de salir de Fortaleza y ser comprado a Leones de Itagüí, además de buscar un defensor central, un delantero y otro extremo.

Otro fichaje para Millonarios

El Embajador habría alcanzado un acuerdo con Independiente Medellín para la cesión de Julián Angulo hasta diciembre de 2026, lo que lo convertiría en el tercer refuerzo del club para la próxima temporada. El equipo bogotano continúa su proceso de renovación de plantilla con la incorporación del extremo, quien jugó este año en Llaneros y se sumaría a las llegadas ya confirmadas de Carlos Darwin Quintero y Mateo García.

De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, la negociación entre azules y rojos se concretó después de que el cuadro de Villavicencio intentara ejercer la opción de compra sobre Angulo, pero perdió la oportunidad con el Poderoso para quedarse con el joven de 23 años.

Julián Angulo no seguirá en
Julián Angulo no seguirá en Llaneros y sería enviado nuevamente a préstamo, ahora a Millonarios - crédito @PSierraR/X

El periodista Alexis Rodríguez, por su parte, detalló que Llaneros notificó oportunamente al DIM su intención, pero la operación no prosperó debido a la ausencia de un contrato firmado con el jugador y a la falta de acuerdo en las condiciones de pago. Ante este escenario, Medellín aceptó la propuesta de Millonarios, que se quedará con el futbolista en calidad de cedido hasta finales de 2026. Mientras tanto, las conversaciones entre Llaneros y el DIM por los derechos del jugador continúan abiertas.

La inminente llegada de Angulo a Bogotá, prevista para los próximos días en diciembre, lo posiciona como el tercer fichaje oficial de los azules para el próximo ciclo y también estaría cerca de cerrar las incorporaciones de Sebastián Valencia y Rodrigo Ureña, este último presionando en Perú para cerrar el trato.

Llaneros nunca llegó a un
Llaneros nunca llegó a un acuerdo con Julián Angulo para renovar su vínculo y Millonarios se lo quitó para 2026 - crédito @alexisnoticias/X

Posible pretemporada en el exterior

Por otra parte, Millonarios afina los detalles de su pretemporada y planea disputar uno o dos partidos amistosos internacionales a principios de enero, con la provincia de Córdoba en Argentina como principal opción y Estados Unidos como alternativa, según la información del periodista Mariano Olsen.

Esta fase de preparación, aún pendiente de confirmación oficial por parte de la institución, responde a la estrategia de someter al plantel a pruebas de alto nivel y ajustar el funcionamiento colectivo antes del inicio del campeonato.

Julián Angulo disputó 18 de
Julián Angulo disputó 18 de los 20 partidos del segundo semestre de la Liga BetPlay con Llaneros - crédito Llaneros FC

La directiva y el cuerpo técnico de Millonarios esperan que estos compromisos internacionales permitan al equipo adquirir ritmo competitivo y consolidar su funcionamiento, con la meta de afrontar el torneo con una base sólida y alternativas tácticas que favorezcan el rendimiento durante toda la temporada.

Cabe recordar que la Liga BetPlay 2026 comenzaría entre el 16 y 18 de enero, cuyo primer compromiso será en el estadio Américo Montanini frente al Atlético Bucaramanga, mientras que debutará en la Copa Sudamericana a inicios de marzo frente a otro club colombiano, que serían el Leopardo, América de Cali y, por el momento, Atlético Nacional.

Temas Relacionados

Millonarios FCIndependiente MedellínFichajes fútbol colombianoJulián AnguloJulián Angulo MillonariosLlanerosJulián Angulo LlanerosColombia-Deportes

Últimas Noticias

Junior vs. Tolima EN VIVO, final de ida de la Liga BetPlay 2025: el Tiburón está goleando en Barranquilla

Rojiblancos y pijaos se enfrentan en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estará a reventar de aficionados

Junior vs. Tolima EN VIVO,

La selección Colombia se roba la atención en el mundial de 2026: tiene el partido con más solicitud de boletería

El combinado nacional ha generado mucha expectativa para el certamen en Estados Unidos, México y Canadá por su nivel, plantilla y que uno de sus rivales en fase de grupos es Portugal

La selección Colombia se roba

Atlético Huila sería “secuestrado” por su antiguo presidente: Alcaldía de Garzón mostró su rechazo

Pese a que el equipo desaparecerá para la temporada 2026, se conoció que un polémico directivo se quiere quedar con uno de los detalles más valiosos de la institución opita

Atlético Huila sería “secuestrado” por

Antes de la final del fútbol colombiano, Ministerio del Trabajo tomó drástica decisión contra Deportes Tolima

La decisión ha generado polémica debido a que el ministro Antonio Sanguino ha reconocido que es hincha del Junior de Barranquilla

Antes de la final del

Cambiaría la manera de ver el fútbol colombiano en 2027: la Dimayor reveló propuesta para los derechos de transmisión

A partir de 2026, empezará la negociación con los proponentes que quieran quedarse con la transmisión de los partidos de los campeonatos profesionales por televisión, que actualmente pertenecen a un solo medio

Cambiaría la manera de ver
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Sam Asghari, exesposo de Britney

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb

Liam Neeson genera polémica tras narrar un documental antivacunas

INFOBAE AMÉRICA

Una aldea solo para ellas:

Una aldea solo para ellas: así es Umoja, el paraje que revolucionó el papel de la mujer en África

Los osos polares en Groenlandia reescriben su ADN frente al deshielo del Ártico, asegura un estudio

Un avance en la genética vegetal promete mejorar la productividad y adaptación de las plantas de cultivo

Fallas, un descenso sin frenos y una cápsula mortal: la dramática historia de Vladímir Komarov, el primer cosmonauta caído de la historia

Elecciones en Honduras: la Unión Europea pidió respeto a la voluntad popular tras casi dos semanas sin resultados oficiales