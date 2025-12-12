Deportes

Cambiaría la manera de ver el fútbol colombiano en 2027: la Dimayor reveló propuesta para los derechos de transmisión

A partir de 2026, empezará la negociación con los proponentes que quieran quedarse con la transmisión de los partidos de los campeonatos profesionales por televisión, que actualmente pertenecen a un solo medio

La Dimayor negociará un nuevo
La Dimayor negociará un nuevo contrato para los derechos de transmisión de televisión, cuyo vínculo actual termina en diciembre de 2026 - crédito Millonarios FC

Se termina la temporada 2025 del fútbol colombiano y se va preparando el camino para la campaña de 2026, en la que se presentarán algunos cambios en los campeonatos profesionales, la conformación de las plantillas y varios detalles para mejorar el nivel del deporte a nivel local.

Además, la Dimayor tiene una propuesta para negociar los derechos de transmisión por televisión, que es una de las principales fuentes de ingreso de los equipos durante el año, pese a las críticas porque la cifra no es lo suficientemente alta para conjuntos de la primera división, en especial los de mayor historia y títulos.

Se espera que en 2026 aparezcan todos los proponentes para las conversaciones, pues existe el rumor de que hay empresas internacionales con interés en transmitir el fútbol colombiano y darle un salto de calidad a la manera como los aficionados disfrutan los partidos.

Nueva idea para los derechos del fútbol colombiano

Desde 2020 está vigente el actual contrato de los derechos de televisión en el fútbol colombiano, que pasaron a manos del canal deportivo Win Sports, en exclusiva por sus señales normal y Win+ Fútbol, además de su portal digital llamado Win Play, que es de suscripción paga.

Según el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, existe la opción de que se vendan derechos de transmisión para plataformas, tal como se hace con ligas como la MLS o el fútbol argentino, con el objetivo de ampliar el mercado y la visibilidad de los campeonatos.

El fútbol colombiano es actualmente
El fútbol colombiano es actualmente transmitido por un solo medio de comunicación en televisión - crédito creada con IA

“Una de las posibilidades que hay es que no sean derechos de televisión, ni de imagen, sino que obviamente hay streaming o plataformas. Hay la posibilidad que por el celular se transmitan los goles o algo por el estilo, también de que la producción vaya independiente de los que es realmente el derecho de televisión”, dijo el directivo a Caracol Radio.

También la Dimayor considera que se vendan los derechos de cada torneo por aparte, para que los interesados puedan obtener las transmisiones de una o más ligas, recordando que actualmente se organizan la Liga BetPlay, Copa Colombia, Primera B, Liga Femenina y la Superliga.

Los derechos de televisión del
Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano están en disputa por varios canales nacionales e internacionales - crédito Henry Agudelo Cano / Colprensa

“Dentro de esto también está la posibilidad de que sea por producto, no solamente la Liga masculina, sino la Liga Femenina por separado, el Torneo por separado y la Superliga, que es un solo partido también, porque ya se vende a nivel internacional así, es una amalgama de situaciones que hay que mirar”, añadió.

Vendiendo la imagen

Carlos Mario Zuluaga también volvió a referirse al valor de los llamados “activos” del fútbol colombiano, que no solo son sus derechos de televisión, sino su imagen y demás características del fútbol colombiano que tengan un valor en el mercado, para que los clubes obtengan más dinero.

La Liga BetPlay es uno
La Liga BetPlay es uno de los llamados "activos" de la Dimayor, siendo de los más valiosos para el mercado - crédito Colprensa

El dueño de los activos de imagen, de marca y de todo lo demás que se tenga, son los clubes. Y hay que dejar claro cuáles son aquellos que nos conviene manejar por intermedio de la Dimayor porque tienen un mayor impacto, uno de ellos son los derechos de televisión, que si nos unimos puede ser mucho mejor a que si cada uno lo vende de forma individual”, dijo el presidente de la Dimayor.

Zuluaga terminó por decir que “hay que definir esa misionalidad y definir cuáles son esos activos que se ceden para que la Dimayor sea quien los comercialice y luego haga la respectiva distribución”, que traería muchos millones de pesos a sus finanzas, lo que ayudaría a muchas instituciones en crisis y para armar mejores plantillas en los torneos internacionales.

